  • Megjelenítés
Felszólító levelet küld Brüsszel Olaszországnak a bankfelvásárlást meghiúsító szabályok miatt
Bank

Felszólító levelet küld Brüsszel Olaszországnak a bankfelvásárlást meghiúsító szabályok miatt

Portfolio
Az Európai Bizottság pénteken hivatalos felszólító levelet készül küldeni Olaszországnak az UniCredit Banco BPM-re tett felvásárlási ajánlatát is meghiúsító  "golden power" szabályok miatt, mert azok több ponton sérthetik az uniós jogot - tudta meg a Financial Times.

Két európai tisztviselő szerint az Európai Bizottság formális figyelmeztetést készít elő Rómának, mivel úgy látja, hogy az olasz "golden power" keretrendszer több helyen ütközhet az uniós szabályokkal. A Bizottság korábban is bírálta azokat az előírásokat, amelyeket eredetileg a stratégiai eszközök külföldi felvásárlásának ellenőrzésére hoztak létre, és amelyek

nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva feltételeket szabhatnak az M&A-ügyletek megvalósulásának.

Az Európai Bizottság nem kommentálta az ügyet, de az üzleti lap úgy tudja, a péntekre tervezett felszólító levél az uniós kötelezettségszegési eljárás első lépése. Ilyenkor Brüsszel információt kér az érintett tagállamtól, amelynek részletes választ kell adnia.

A "golden power" szabályokat 2012-ben vezették be Olaszorszgában. Kezdetben a honvédelem, az energia, a közlekedés és a hírközlés területére vonatkoztak, és akár külföldi felvásárlások megakadályozására is felhatalmazták a kormányt. Később Róma kiterjesztette a rendszert a bankszektorra, az egészségügyre és a víziközművekre.

Még több Bank

Döntött az EU: egységesítik a fizetésképtelenségi szabályokat

Új pénzügyi kockázatokat teremtett az AI-őrület - figyelmeztetnek a globális pénzügyi szakemberek

MNB: a magyar bankok szerint romlott a gazdasági környezet, de javulásra számítanak

Giorgia Meloni kormánya májusban először belföldi ügyletre alkalmazta a szabályokat: feltételeket szabott az UniCreditnek a kisebb Banco BPM felvásárlására tett ajánlatához. Elemzők szerint a lehetőség, amelyet eredetileg a Kínából érkező befektetési hullám kezelésére találtak ki,

időközben a kormány befolyásszerző eszközévé vált a jelentős nemzeti vagyon feletti kontroll gyakorlásában.

Az olasz kormány beavatkozása időben egybeesett azzal, hogy a Bizottság az uniós bankszektor konszolidációját próbálta ösztönözni a növekedés élénkítése érdekében. Brüsszel egyre elégedetlenebb a tagállamok összeolvadásokkal szembeni ellenállásával, mert úgy véli, kevesebb, de nagyobb bankra van szükség a globális versenyképességhez, különösen az amerikai riválisokkal szemben.

Júliusban a Bizottság bizalmas levélben jelezte Rómának: előzetes értékelése szerint az olasz kormány megsértette az uniós fúziós jogot, amikor az UniCredit Banco BPM-re tett ajánlatára a "golden power" szabályokat alkalmazta. Az UniCredit ezt követően visszavonta ajánlatát, miután a kormány több feltételt írt elő a tranzakcióra.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette az UniCredit: visszavonja a versenytársára tett ajánlatát

A most készülő formális figyelmeztetés közben folynak Brüsszel és Róma j9z9tt az egyeztetések. Brüsszel az olasz "golden power" szabályok módosítására próbálja rávenni a kormányt. Európai tisztviselők ezeket a tárgyalásokat építő jellegűnek nevezték, és szerintük a megbeszélések folytatódnak.

Kapcsolódó cikkünk

Fellebez az UniCredit, mert keresztbe tett neki az olasz kormány

Von der Leyen dilemmája: miért hallgat a Bizottság Olaszországról?

Kifakadt az EU pénzügyi biztosa, mert akadályozzák a kormányok a banki összeolvadásokat

Visszavonulót fújhat az UniCredit, meghiúsulhat a versenytárs felvásárlása

Intesa-vezér: új világ van, nemzetbiztonsági tényezők vagyunk

Bíróságra megy az UniCredit az olasz kormány szigorú feltételei miatt

Brüsszelben vizsgálják az UniCredit felvásárlási ajánlatát

Kilenc hónapot kapott az UniCredit, hogy beszüntesse oroszországi tevékenységét

Értetlenül áll az UniCredit az olasz kormány döntése előtt

Feltételes engedélyt kapott a kormánytól az UniCredit a terjeszkedésére

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol lesz holnap havazás Magyarországon
Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön
Megszólalt az MNB a Revolut magyar fióktelepéről: ezek a változások jönnek!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility