Visszaélés történt az Eximbank Zrt. nevével, azonnal lépett a bank

Az Eximbank Zrt. közlése szerint a pénzintézet egyik munkatársa súlyosan visszaélt a bank nevével, és ezzel jelentős reputációs kárt okozott. A munkavállaló megtévesztő és félrevezető magatartást tanúsított, amely a bank álláspontja szerint nem egyeztethető össze a belső szabályokkal és elvárásokkal.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy

az eset nem érintette a bank üzleti tevékenységét vagy szabályos működését.

A jogsértő tevékenység magánszemélyek között zajlott, és nem kapcsolódott az Eximbank hivatalos működéséhez.

A közlemény szerint az Eximbank Zrt. soha nem kínál befektetési lehetőségeket magánszemélyek számára, és a szóban forgó munkatárs ilyen jellegű tevékenységéről a bank vezetése nem rendelkezett tudomással.

A visszaélés feltárását követően a pénzintézet haladéktalanul megtette a szükséges jogi lépéseket: feljelentést tett az illetékes hatóságoknál, és az érintett munkavállalót azonnali hatállyal elbocsátotta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

