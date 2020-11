A vakcinával együtt jöhet az infláció, ami egekbe repítheti az arany árát

A történelem során a negatív reálkamatú környezetben mindig felértékelődtek a nemesfémek. A befektetési arany kereskedelemre szakosodott Conclude Zrt. alapítója szerint bár a koronavírus-válságnak rövidtávon deflációs hatása van, a vakcina megjelenésével a felpörgő gazdaság miatt az árak is emelkedni fognak, ami szintén az arany malmára hajthatja a vizet. Ha ugyanis ezt nem fogják ellensúlyozni a jegybankok kamatemeléssel, hogy vonzóbbá tegyék az úgynevezett fiat devizákat (dollár, euro, stb.), akkor a szakértő szerint tíz éven belül a 8 ezer dolláros aranyár sem elképzelhetetlen.

Az arany az elmúlt 70-80 évben 2 százalék körüli reálhozamot produkált, ami ugyan kevesebb, mint ami az amerikai részvények hozama volt, de az infláció feletti 2 százalékos hozamot szép eredménynek tartja Juhász Gergely, a Conclude Zrt. alapítója, amellett, hogy az arany egy kézzel fogható érték, ami válsághelyzetben sem veszíti el az értékét.

„A mi életünkben ilyen nem nagyon volt még, de ha végig nézünk a történelmen számos olyan válság történt, amely leradírozta azoknak a vagyonát, akik nem védekeztek megfelelően ez ellen. Az arany értékmegőrző tulajdonságát már számos alkalommal bizonyította” – mondta a Portfolio-nak Juhász, aki szerint most egy olyan szituációban vagyunk, amikor nagyon nagy valószínűséggel a kötvénypiacon már nem lehet majd jó hozamokat elérni, ahogy a bankbetétek és a hagyományos befektetési formák sem képesek inflációt meghaladó hozamot biztosítani.

A szakértő szerint ilyenkor a likvid eszközök harminc százalékát érdemes nemesfémekbe fektetni.

„Az arany árát most a negatív reálkamat hajtja fel és ez valószínűleg még sokáig nem is fog változni, akár egy évtizedig kevesebb pénzt kaphatunk a befektetéseinkért, mint amennyi a valós infláció. Az én álláspontom az, hogy a koronaválság megszűnésével, amit az oltóanyag hozhat el beindul majd az infláció, de a jegybankok nem nagyon mernek majd kamatokat emelni, hogy a lábadozó gazdaság számára biztosítsák a forrásokat, ez pedig az aranyárnak óriási lökést adhat” – mondta a Conclude alapítója, aki tíz éves távlaton, unciánkénti 8 ezer dolláros aranyárat is el tud képzelni.

A szakértő az alábbi videóban bemutatja azt is, hogyan érdemes belevágni az aranybefektetésbe, miként lehet már akár havi pár tízezer forintos megtakarítást aranyra váltani, meggyőződni az arany eredetisége felől, és hogy miért van nagy potenciál a kevesebbet emlegetett ezüstben.

