Szárnyal az arany idén, de egy elmélet szerint ez még csak a kezdet

Bár az utóbbi hetekben volt egy kis korrekció az egyébként történelmi csúcsokat döntögető aranyárban, ahogy az ezüst is félelmetes ralin van túl, Juhász Gergely, a Conclude Zrt. és a Goldtresor alapítója szerint hosszú távra még nem késő vásárolni, sőt, azt sem tartja kizártnak, hogy a dollár meggyengülésével és a jövőben várható inflációs nyomás hatására újra komoly szerepet kaphat az arany a pénzügyi rendszer megreformálásában. A fizikai arany szűkössége miatt azonban ez a jelenlegi árfolyam megtöbbszöröződésével lenne csak elképzelhető – a szakértő tíz éves távlaton akár 8 ezer dolláros árfolyamot sem tart lehetetlennek.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Egy nagy trend elindulásának vagyunk a tanúi, ez pedig a dollár értékvesztésének a folyamata.

Ezzel pedig a többi deviza is bajba kerülhet, mert ha nagyon felértékelődnek a dollárhoz képest, akkor gyakorlatilag az USA exportálja a problémáit” – mondta a Portfolio-nak Juhász Gergely, a Conclude Zrt. és a Goldtresor alapítója. Ez a folyamat pedig egy olyan valutaháborúban csúcsosodhat ki, ami a két világháború közti időszakból lehet ismerős, ezt akkor a Bretton Woods-i egyezmény oldotta fel 1944-ben, ami 1971-ig volt érvényben, amíg Nixon elnök fel nem függesztette.

A Bretton Woods-i Egyezmény volt az első példa a történelemben, hogy tárgyalásokkal hoztak létre egy monetáris rendszert, amely független államok közti pénzügyi kapcsolatokat szabályoz. Az egyezmény keretén belül hozták létre az Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (IBRD, és a Nemzetközi Valutaalapot is (IMF). A rendszer alapja az volt, hogy minden ország elfogadta azt a monetáris politikát, amiben meghatározták a nemzeti valuták rögzített átváltási arányát a dollárhoz képest. Az USA pedig garantálta a dollár aranyra válthatóságát 35 uncia/dollár árfolyamon. Ekkor az USA a világ aranykészleteinek 80%-át tartotta birtokában.

Akkor a dollár mögött már csak 20 százalék volt az aranyfedezet, többek között azért is kellett felfüggeszteni a rendszert, mert elkezdték kivenni a dollár mögül az aranyat, átváltották a 35 dollár/unciás rögzített áron. Most pedig mindössze 2,7 százalék a dollár aranyfedezete.

„A Bretton Woods utáni rendszer válságát látjuk, ami nem most kezdődött, hanem a 2008-as válságból kinőtt fenntarthatatlan adósságállománnyal, az alacsony kamatokkal, ami előbb-utóbb inflációt fog hozni magával, és ezt már el is kezdte beárazni a piac” – mondta a szakértő, utalva az arany elmúlt hetekben elért történelmi csúcsára.

Juhász Gergely, a Conclude Zrt. és a Goldtresor alapítója

Juhász szerint ugyanakkor azt is látni kell, hogy rekord mennyiségű pénz áramlik az ETF-ekbe is, amik most már a teljes bányászati kapacitás felét elviszik. „A Covid19 az aranybányászatot is sújtja, nem lehet elég aranyat bányászni, és a fizikai kereslet is újra felpörgött a karantén miatti abszurd helyzet után, amikor az üzletek zárvatartása miatt nem lehetett aranyhoz jutni.”

Kapcsolódó cikkünk 2020. 04. 22. Ilyet még az öreg aranykereskedők sem láttak

Új rendszer, újabb csúcsok?

Juhász azonban a mostaninál sokkal magasabb árfolyamot is elképzelhetőnek tart: a jelenlegi piaci környezetben a jegybankok alacsony kamattal próbálják stimulálni a koronavírus-válság miatt megroppant gazdaságokat, és a helikopterpénzt is bevetették, ami előbb-utóbb inflációt gerjeszt, „azonban a kamatokat nem lehet emelni, mert akkor az éppen meginduló gazdaság beszűkülne, így a megtakarításokat értéktartó befektetési lehetőségekbe próbálják majd menteni, mint az arany és az ezüst.”

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 28. Bemondta az elemző: duplázódhat az arany árfolyama

Juhász szerint ezért mindenképpen érdemes betenni aranyat a portfólióba, mert bár rövid távon előfordulhatnak korrekciók, de hosszú távon mindenképpen éréktartó az arany, ami ilyen inflációs nyomás mellett meghatározó tényező. Főleg, ha a dollár gyengülése, az inflációs nyomás, és a gazdasági prosperitás reményében alacsonyan tartott kamatok az egész pénzügyi rendszer újragondolását eredményezik, ami a Goldtresor alapítója szerint nem egy elrugaszkodott forgatókönyv.

Egy új pénzügyi rendszerben nagyon valószínű, hogy a nemesfémek valamilyen szerepet kapnának, főleg az arany.

A jelenlegi 2,7 százalékos arany fedezettség a dollár mögött borzasztóan kevés ahhoz képest, hogy még ’71-ben is ez 20 százalék fölött volt. Ha mondjuk csak 10 százalékban vissza szeretnék állítani a dollár aranyfedezettségét, akkor a jelenlegi árfolyamon meg kellene venni 36 ezer tonna aranyat, ami abszurd mennyiség, tekintve, hogy közel azonos a világ összes jegybanki tartalékával. De ezt kifejezhetjük úgy is, hogy az USA évente körülbelül 200 tonna aranyat bányászik, tehát több mint 180 évbe telne ekkora mennyiség előteremtése” – mondta Juhász.

Éppen ezért sokkal észszerűbbnek tartaná egy ilyen helyzetben a meglévő aranykészlet (8100 tonna) felértékelését, ami 4-5-szörösére emelné a jelenlegi árfolyamot.

Ez persze csak több ország közti megállapodás eredménye lehetne, de a Conclude Zrt. alapítója szerint nem igazán lennének ellenérdekeltek. „Az EU jegybankjainál meglepően sok arany van, az egész eurózónában több van 10-11 ezer tonna), mint az USA-ban. Az oroszok is borzasztó sok aranyat vettek mostanában, 2300 tonnánál járnak, a kínaiak 1900 tonna bejelentett készlete pedig megkérdőjelezhető adat, hiszen 380 tonnát bányásznak évente, és ez ki sem jön az országból” – mondta.

Egy ilyen szcenárió megvalósulása ma még elég feltételes, de Juhász szerint, ha ilyen eszközöket vetnek be, hogy helikopterpénz, és kezd kialakulni egy bizalmi válság a dollárral szemben, akkor az hirtelen átlendítheti a közvéleményt, az emberek hozzáállását. Akkor pedig könnyen lehet, hogy hirtelen annyi pénzt akarnak a befektetők átmenteni aranyba, hogy nem lenne elég kínálat ezen az árszinten.

Juhász őszre várta a rekordmagas aranyárfolyamot, de ez már augusztusban bekövetkezett. „A piac rövidtávon már most is borzalmasan „túlvette” az aranyat, és nyilván lesznek hullámzások, de a gazdasági környezet, hogy pénznyomtatás van, nem lehet kamatot emelni, fiskális stimulusok vannak, ez hosszú távú trendet jelez, ami azt eredményezi, hogy ez az arany évtizede lehet.”

A szakértő egy éven belül 2400-2600 dollár/unciás árat is elképzelhetőnek tart, de nem lenne meglepve, ha 10 év múlva 8000 dollár környékén jegyeznék az aranyat.

A cikk megjelenését a Goldtresor rendszert működtető Conclude Zrt. támogatta.