Kuriózumok a BÁV decemberi aukcióján: 36 milliós kikiáltási árról indulnak a Csontváry-levelek

A műtárgyak ma már a befektetési portfólió szerves részét képezik. A december a műkereskedelemben főszezonnak számít, így nagy érdeklődés kíséri a BÁV a december 7-én és 8-án megrendezésre kerülő 78. Művészeti aukcióját is, amelyen a magyar művészettörténet leghíresebb levelezése kerül kalapács alá: a fiatal Csontváry Kosztka Tivadar Keleti Gusztávnak írott leveleinek kikiáltási ára 36 millió forint. Licitálni lehet majd egy 8,27 karátos briliánssal ékesített gyűrűre is, amely 18 millió forintról indul az árverésen, ezzel jó esélye van az ékszerrekord megdöntésére is. Fertőszögi Péter művészettörténész, művészeti igazgató szerint nagyon ritkák az efféle kuriózumok az árveréseken, igazi ritkaságnak számít mind a két tétel, amelyeknek nem lehet megkerülni befektetési jellegét.

A december a műkereskedelemben főszezonnak számít, ugyanakkor Fertőszögi Péter művészettörténész, a BÁV művészeti igazgatója szerint a forgalom és az érdeklődés jelentős mértékben függ az anyag minőségétől is.

Egy jó műkereskedő folyamatosan kísérletezik, vannak elképzelései, figyeli a piacot, a trendeket, felismeri, mi lesz az, ami iránt idővel nő majd az érdeklődés

– mondta a Portfolio-nak a szakember. A BÁV december 7-én és 8-án rendezett 78. Művészeti aukcióján igazi kuriózumokra lehet majd licitálni: 36 millió forintos kikiáltási árról indul a fiatal Csontváry Kosztka Tivadar Keleti Gusztávnak írt levelei.

Fertőszögi Péter művészettörténész, művészeti igazgató

"Ezeknek a leveleknek a különlegessége, hogy mind a hat koherens egészet alkot, egy gondolati egység köré szerveződnek, és nem csak önálló, kiragadott kéziratok: a fiatal Csontváry az első művészeti szárnypróbálgatásai után segítséget és eszközöket kér a Mintarajziskola igazgatójától, Keleti Gusztávtól, aki azonban nem volt elragadtatva a mellékelt rajzoktól. Ezek a levelek az életpálya egy nagyon markáns részét dokumentálják, én ebben látom a különös értéküket. Megismerhetjük belőle a 27 éves művészt, aki ekkor még pályakezdőnek sem nevezhető, de rettenetesen elszánt, megjelennek azok az elemek a levelekben, amelyek a későbbiekben meghatározzák a pályáját" – magyarázta Fertőszögi Péter, aki szerint a magas kikiáltási ár már jelzi, hogy várhatóan komoly gyűjtők licitálnak majd a különlegességre.

Ez a hat levél egy kecskebőr mappába bekötve önmagában egy műtárgy. Vélhetően érdekes lehet kézirat-gyűjtők, de akár Csontváry-festménnyel rendelkezők számára is

– jegyezte meg. A decemberi árverés másik különlegessége egy 8,27 karátos briliánssal ékesített gyűrű, melynek kikiáltási ára 18 millió forint. A BÁV művészeti igazgatója szerint az ékszer kiváló befektetés, nemzetközi tekintetben is értékálló.

A szakember elmondta, a festményanyag is bővelkedik nagy nevekben: Kádár Béla leghűségesebb gyűjtője és mecénása, Bedő Rudolf gyűjteményéből származik a 7 millió forintról induló, klasszikus képi elemeket felvonultató Félakt a házak között című képe. Az árverés kortárs szekciójában számos szobor mellett megvásárolhatják Aknay János Gravitáció című nagyméretű absztrakt képét, de licitálhatnak Victor Vasarely illetve fiának, a szintén grafikus Yvaral-nak alkotásaira is.

A művészettörténész kitért arra is, hogy az utóbbi években megjelent egy fiatalabb, 30-as gyűjtői kör is, akik elsősorban a modern, a 20. század második felében született műtárgyak iránt érdeklődnek, emellett azonban továbbra is nagy a kereslet a klasszikus, 19. századi műtárgyak iránt is, ezeket pedig leginkább az idősebbek keresik, ez egyaránt igaz a festészetre, a kerámiaművészetre, a szobrászatra és az üvegművészeti tárgyakra is.

"A járvány hatással volt a műkereskedelemre, egyre nagyobb az online szerepe, ezzel egy nagyobb gyűjtői réteget lehet megfogni, egy olyan réteget, amelyik most válik gyűjtővé. Ez a réteg leginkább a modern formakultúra iránt érdeklődik, nem csak befektetési tárgyat keres, hanem olyan értékes műtárgyakat, amelyek passzolnak a lakásukba is" – mondta, hozzátéve, nő az óragyűjtők köre is, mostanra a karóra slágercikké vált.

Egy limitált szériás darab igazán értékálló befektetés, és pont azért, mert nő a kereslet irántuk, egyre nagyobb a verseny, ez felviszi a műkereskedelmi árat is

– jegyezte meg Fertőszögi Péter, aki arról is beszélt, hogy az árveréseken az utóbbi időben egyre több a külföldi licitáló, arányuk nagyjából 20-30%, de ez leginkább az adott aukció tételeitől függ. Egy monarchiabeli műtárgyra rendszerint a környező országokból is licitálnak, és a nonfiguratív, modern műalkotások iránt is nagy a külföldi kereslet.

A cikk megjelenését a BÁV Aukciósház támogatta. További információk és katalógus: www.bav-art.hu.