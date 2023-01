Az irodisták után már a melósok zsebében is csipog a magyar chatbot

Portfolio 2023. január 20. 07:30

A koronavírus miatt az elmúlt években hatalmas lendületet kapott a vállalati digitalizáció, ma már szinte minden nagyobb cég honlapját megnyitva találkozhatunk a jobb alsó sarokban felugró chatablakkal, a belső kommunikációban pedig talán még intenzívebb volt a megoldás térnyerése. A magyar és régiós piac egyik legismertebb fejlesztőcégénél, a Talk-A-Botnál azonban úgy látják, hogy az igazán nagy fejlődés csak most jön, ennek motorja pedig nem a gépek előtt ülő alkalmazottak lesznek, hanem a munkaerő nagyobb hányadát adó kétkezi munkások, akiknek szinte kivétel nélkül ott lapul a zsebében az okostelefon, eddig azonban a fejlesztéseket kifejezetten az irodai közegre optimalizálták. A cég új szolgáltatásában a Széchenyi Alapok is meglátta a lehetőséget, és jelentős összeget fektetett be a külföldi terjeszkedésébe.