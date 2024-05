Megjött a figyelmeztetés, akár 150 ezer forintot is bukhatnak a magyarok

Május 21. nem csak a személyi jövedelemadó-bevallás határideje, hanem az adókedvezmény visszatérítésének rendelkezési határideje az önkéntes pénztári tagok esetében. A tapasztalatok szerint sokan nem rendelkeznek az akár 150 ezer forintos összegről, pedig mostanra ez nagyon egyszerűvé vált.

2024-ben május 21. az adóbevallási határidő – eddig az időpontig rendelkezhetnek az adókedvezmény visszatérítéséről az önkéntes pénztári tagok is, melyet pénztári számlájukra történő befizetések után vehetnek igénybe, a befizetett összeg 20 százalékáig, maximálisan 150 ezer forint erejéig.

Ahogy minden évben, a 350 ezer egészségpénztári tagot, valamint 50 ezer önkéntes nyugdíjpénztári tagot számláló Prémium Pénztárcsoport idén is felhívta tagjai figyelmét arra, hogy személyi jövedelemadó bevallásukban feltétlenül rendelkezzenek visszaigénylésükről, főleg abban az esetben, ha még papír alapon töltik ki, hiszen ennek hiányában elvész az összeg.

A bevallási határidő előtt két héttel a Prémium egészségpénztári tagok mindössze 22%-a, míg az önkéntes nyugdíjpénztári tagok 16%-a kapta vissza pénztári számlájára az adókedvezmény összegét

- árulta el a Portfolio-nak a Prémium Egészségpénztár, amely hozzátette: a többiek még nem rendelkeztek a visszautalásról, vagy az még nem érkezett meg.

Természetesen sokan hajlamosak az utolsó pillanatra hagyni bevallásukat, de míg azt kivétel nélkül szinte mindenki elintézi, addig az adókedvezmények visszaigényléséről ez nem mondható el. Még mindig jelentős összegeket hagynak bent a tagok.

A pénztár tájékoztatója arra is kitér, hogy a NAV rendkívül megkönnyítette a visszaigénylést: ha valaki csak egy pénztárban tag, akkor a NAV kitöltő programja eleve kitölti a bevallás ezen részét is, ha több pénztárban is tag, akkor szükséges csak kiválasztania, melyik pénztárba kéri vissza a pénzét. Ez mindössze 1 percet vesz igénybe.

A Prémium Egészségpénztár elmondása szerint évről évre új rekordok születnek mind a befizetések, mind a visszaigényelhető adókedvezmények tekintetében. Az elmúlt évben az évi 24% feletti befizetés emelkedéssel párhuzamosan nőtt a visszaigényelhető adókedvezmények összege. Ha ezt most számszerűsítjük: idén közel 5 milliárd forintról rendelkezhettek a jogosultak a tavalyi 3,8 milliárd forinthoz képest.

A pénztár a piac alakulásáról is megosztotta friss megfigyelését. Viszonylagos stagnálás után rég látott növekedést tapasztalhattunk tavaly a taglétszám emelkedésben a több, mint 80 ezer új belépővel, a befizetések esetében pedig az inflációt lényegesen meghaladó befizetési kedvet - közölték. A munkáltatói befizetések kiesését a magánszemélyek pótolták a cafeteria megszüntetését követően, sőt az elmúlt két év eredményei alapján a határ úgy tűnik, a csillagos ég! - vetítik előre.

