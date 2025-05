Új szintre léphet a régiós tőkepiac, de ehhez a magánforrásokra is szükség lesz

Portfolio 2025. május 17. 15:00

Nemcsak a kockázatitőke-piac helyzetét, hanem a magántőke aktivizálásának lehetőségeit is középpontba állította a kétnapos 0100 Emerging Europe 2025 régiós befektetői konferencia, ahol a startupokat és klasszikus vállalkozásokat célzó befektetések és az intézményi források mozgósítása is napirendre került. Habár szépen fejlődik a magyar tőkepiac, és egyre inkább nő a régió szerepe az iparágban, a szektor további élénkítéséhez szükség lenne a magántőke aktivizálására is, amihez az intézményi befektetőknél lévő források becsatornázása lehetne jó módszer. A szakértők szerint ez a lépés nemcsak a vállalkozások növekedését, hanem a teljes ökoszisztéma fejlődését szolgálná.