Kegyetlen csapást mért riválisára a Pfizer-vakcina gyártója

A New York-i gyógyszergyártó óriás ezzel igyekszik megvetni a lábát a gyorsan növekvő testsúlycsökkentő piacon, ellensúlyozva a saját fejlesztési programjai korábbi megingásait.
Szeptemberben úgy tűnt, hogy a Pfizer megszerezte az ügyletet, ám a Novo Nordisk a múlt héten váratlan, nem kért ajánlatot tett, ami felpörgette a stratégiai csatát egy keresett eszközért.
A Metsera közleménye szerint a Pfizer részvényenként 86,25 dollárt fizet.
Az ajánlat 65,60 dollár készpénzből és egy függő értékjogból (CVR) áll, amely legfeljebb további 20,65 dollár készpénzkifizetést tehet lehetővé. Ez 3,69%-os prémiumot jelent a pénteki záróárhoz képest.
A Novo Nordisk szombaton jelezte, hogy nem emeli ajánlatát a Metsera-ért. A vállalat közlése szerint: "Egy versengő folyamatot követően, alapos mérlegelés után a Novo Nordisk nem emeli a Metsera felvásárlására vonatkozó ajánlatát."
Az elmúlt heti, eszkalálódó felvásárlási verseny kilőtte a Metsera árfolyamát. Amióta a Novo ajánlatot tett, a részvény a pénteki zárásig közel 60%-ot emelkedett, a vállalat piaci értéke pedig 8,75 milliárd dollárra nőtt. Egy ideig a Novo tűnt esélyesebbnek, miközben igyekszik visszaszerezni korábbi meghatározó pozícióját az elhízás elleni szerek piacán, amelyet az Eli Lilly-vel szemben vesztett el.
A Metsera pénteki közleménye szerint a Novo ajánlata a Pfizerrel tervezett összeolvadáshoz képest "elfogadhatatlanul magas jogi és szabályozási kockázatokat" hordoz. Indoklásuk szerint az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) a hét elején levélben jelezte a feleknek, hogy a Novo–Metsera tranzakció sértheti az amerikai versenyjogi szabályokat.
A Novo közölte, hogy megítélése szerint ajánlata szerkezete összhangban áll a trösztellenes jogszabályokkal.
A Pfizer közölte, hogy örül a Metsera-val kötött módosított megállapodásnak, és arra számít, hogy a tranzakció a Metsera november 13-i részvényesi közgyűlését követően rövidesen zárul.
Courtney Breen, a Bernstein elemzője a Reutersnek azt mondta, a 10 milliárd dolláros ár optimista feltételezéseken alapul a Metsera jövőbeni teljesítményét illetően.
Számításai alapján a Pfizernek 2040-re mintegy 11 milliárd dolláros bevétellel kellene számolnia, ami csaknem kétszerese a Metsera jelenlegi előrejelzéseinek.
Felhívta a figyelmet a GLP-1 készítmények hosszú távú árképzésével kapcsolatos növekvő szkepticizmusra is, ami a marzsok szűkülését okozhatja.
A Metsera igazgatósága a módosított Pfizer-ajánlat elfogadását javasolja a részvényeseknek. A biotechnológiai cég jelenleg veszteséges, és az elemzők további veszteségekre számítanak mindaddig, amíg a gyógyszerjelöltek fejlesztése tart.
A Pfizer és a Novo közötti licitháború a szeptemberi, 7,3 milliárd dolláros Pfizer-ajánlattól jutott el a mostani szintig.
John LaMattina, a Pfizer korábbi K+F-vezetője a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a küzdelem emlékeztet a Pfizer 2000-es, 90 milliárd dolláros, ellenséges Warner–Lambert-felvásárlására, amellyel a Lipitor koleszterincsökkentő feletti kontrollt kívánta megszerezni. Hozzátette: "Bár ez kisebb ügylet, a Pfizernél megvan az a meggyőződés, hogy a Metsera csővezetéke kulcsfontosságú a vállalat jövője szempontjából."
A Metsera kísérleti elhízás elleni készítményei, a GLP-1 injekciós MET-097i és a hasnyálmirigyhormont, az amilint utánzó MET-233i együttes éves csúcseladását 5 milliárd dollárra becsüli David Risinger, a Leerink Partners elemzője.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
