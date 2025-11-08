  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: Oroszország kicsit visszavett a dróntámadásokból, de Ukrajna korántsem nyugodhat le
Globál

Hírszerzési jelentés: Oroszország kicsit visszavett a dróntámadásokból, de Ukrajna korántsem nyugodhat le

Portfolio
A brit védelmi minisztérium hírszerzési jelentést tett közzé az ukrajnai háborúról, ezúttal az orosz drónindítások októberi adatairól.

Októberben Oroszország összesen 5300 drónt indított Ukrajna ellen, ami mérsékelt visszaesés szeptemberhez képest, amikor 5500 pilóta nélküli repülővel támadták az országot.

Nagyon valószínű, hogy a csökkenés a rosszabb időjárási viszonyoknak tudható be.

Az ilyen időszakokat azonban gyakran erősebbek követik, amikor egyetlen éjszaka alatt akár 400-650 drónt is elindíthatnak. (Mára virradóra Oroszország összesen 458 drónt indított az ukrán légierő szerint.)

Az ukrán légvédelem számára jelentős kihívást jelentenek az orosz drónok, különösen, mikor ezekkel egy időben rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat is indítanak nagy számban.

Még több Globál

Záporoztak a drónok Ukrajnára, súlyos állapotba került az energetikai infrastruktúra – Háborús híreink szombaton

Putyin váratlan lépése: kulcspozícióba helyezett egy katonai vezetőt, aki eddig a háttérben dolgozott

Kigyulladt egy parfümraktár, halálos áldozatok vannak

Oroszország célja ezzel az lehet, hogy a légvédelem telítődjön az olyan célpontoknál, mint a katonai létesítmények vagy repülőterek, amivel az oroszok maximalizálhatják a károkat, és növelhetik a rakéták célba érésének valószínűségét.

Az orosz légierő nagy hatótávolságú bombázókkal végrehajtott támadásainak üteme is csökkent októberben, részben szintén az időjárási körülményeknek, részben annak betudhatóan, hogy ekkor van a tesztelési és kiképzési időszak.

Nagy hatótávolságú gépekkel összesen négy csapássorozatot hajtott végre Oroszország októberben, azonban ezeket többnyire a megbízhatatlanabb Kinzsal rakétákkal adták le, nem a pontosabb H-101-esekkel.

A bombázók támadásainak elsődleges célpontja októberben a kritikus energetikai infrastruktúra volt.

Címlapkép forrása: Yurii Tynnyi/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?
Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility