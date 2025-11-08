Hírszerzési jelentés: Oroszország kicsit visszavett a dróntámadásokból, de Ukrajna korántsem nyugodhat le

Októberben Oroszország összesen 5300 drónt indított Ukrajna ellen, ami mérsékelt visszaesés szeptemberhez képest, amikor 5500 pilóta nélküli repülővel támadták az országot.
Nagyon valószínű, hogy a csökkenés a rosszabb időjárási viszonyoknak tudható be.
Az ilyen időszakokat azonban gyakran erősebbek követik, amikor egyetlen éjszaka alatt akár 400-650 drónt is elindíthatnak. (Mára virradóra Oroszország összesen 458 drónt indított az ukrán légierő szerint.)
Az ukrán légvédelem számára jelentős kihívást jelentenek az orosz drónok, különösen, mikor ezekkel egy időben rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat is indítanak nagy számban.
Oroszország célja ezzel az lehet, hogy a légvédelem telítődjön az olyan célpontoknál, mint a katonai létesítmények vagy repülőterek, amivel az oroszok maximalizálhatják a károkat, és növelhetik a rakéták célba érésének valószínűségét.
Az orosz légierő nagy hatótávolságú bombázókkal végrehajtott támadásainak üteme is csökkent októberben, részben szintén az időjárási körülményeknek, részben annak betudhatóan, hogy ekkor van a tesztelési és kiképzési időszak.
Nagy hatótávolságú gépekkel összesen négy csapássorozatot hajtott végre Oroszország októberben, azonban ezeket többnyire a megbízhatatlanabb Kinzsal rakétákkal adták le, nem a pontosabb H-101-esekkel.
A bombázók támadásainak elsődleges célpontja októberben a kritikus energetikai infrastruktúra volt.
Címlapkép forrása: Yurii Tynnyi/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images
