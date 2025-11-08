  • Megjelenítés
Záporoztak a drónok Ukrajnára, súlyos állapotba került az energetikai infrastruktúra – Háborús híreink szombaton
Globál

Záporoztak a drónok Ukrajnára, súlyos állapotba került az energetikai infrastruktúra – Háborús híreink szombaton

Portfolio
Ukrán közlés szerint Oroszország szombatra virradó éjjel összesen 458 drónnal, valamint 45 ballisztikus és cirkálórakétával támadta Ukrajnát. A támadás súlyos csapást mért az energetikai infrastruktúrára: több régióban, így Kijevben és Kijev megyében is áramkimaradások vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Megosztás

Hírszerzési jelentés: Oroszország kicsit visszavett a dróntámadásokból, de Ukrajna korántsem nyugodhat le

A brit védelmi minisztérium hírszerzési jelentést tett közzé az ukrajnai háborúról, ezúttal az orosz drónindítások októberi adatairól.

Tovább a cikkhez
Hírszerzési jelentés: Oroszország kicsit visszavett a dróntámadásokból, de Ukrajna korántsem nyugodhat le
Megosztás

A határtól 1900 kilométerre csapott le Ukrajna

Három ukrán drón csapódott be az éjszaka folyamán egy villamosenergia-alállomásba az észak-oroszországi Vologdai területen – közölte szombaton Georgij Filimonov helyi kormányzó.

A Vologdai terület Ukrajnától mintegy 1900 kilométerre fekszik.

(Reuters)

Megosztás

Orosz lakóházat ért dróntalálat Szaratovban

Roman Buszargin, Szaratov megye kormányzója szombaton közölte a Telegramon, hogy ukrán dróntámadás ért egy lakóépületet a dél-oroszországi városban, és ennek következtében két ember megsebesült.

Szaratov az orosz hátország egyik nagy ipari központja, és mintegy 625 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán 83 drónt sikerült lelőniük, többségüket az Ukrajnával határos régiók fölött.

(MTI)

Megosztás

Előretörésről számolt be Pokrovszknál és Kupjanszknál az orosz védelmi minisztérium

Az orosz fegyveres erők ismét előre tudtak törni Kelet-Ukrajnában, a Donyeck megyei Pokrovszk és a Harkiv megyei Kupjanszk térségében – közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.

A tárca közlése szerint az orosz csapatok a Donyeck megyei Pokrovszkban és a közeli Mirnohradban házról házra haladva törnek előre, és mindkét települést gyakorlatilag bekerítették.

Az orosz hadsereg a Harkiv megyei Kupjanszk térségében is sikerről számolt be, és azt állította, hogy több ukrán egységet bekerített.

A közlemény szerint az orosz erők elfoglalták a Dnyipropetrovszk megye délkeleti részén található Vovcsét is, amelynek a 2001-es ukrán népszámlálás adatai szerint mindössze 13 lakosa volt.

(MTI)

Megosztás

Putyin váratlan lépése: kulcspozícióba helyezett egy katonai vezetőt, aki eddig a háttérben dolgozott

Vlagyimir Putyin Andrej Buligát nevezte ki az orosz Biztonsági Tanács helyettes titkárává.

Tovább a cikkhez
Putyin váratlan lépése: kulcspozícióba helyezett egy katonai vezetőt, aki eddig a háttérben dolgozott
Megosztás

Durva támadás érte az orosz olajinfrastruktúrát, Moszkva soha nem látott válaszcsapást indított

Oroszország az eddigi egyik legnagyobb drón- és rakétatámadást mérte Ukrajnára, amely súlyos károkat okozott az energiainfrastruktúrában és rendkívüli áramszüneteket váltott ki több nagyvárosban. A téli időszak közeledtével a kritikus rendszerek elleni célzott csapások újabb humanitárius kockázatokat vetítenek előre. Eközben Ukrajna újabb súlyos csapásokat mért az orosz infrastruktúrára – számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Durva támadás érte az orosz olajinfrastruktúrát, Moszkva soha nem látott válaszcsapást indított
Megosztás

Záporoztak a drónok Ukrajnára, súlyos állapotba került az energetikai infrastruktúra – Háborús híreink szombaton

Ukrán közlés szerint Oroszország szombatra virradó éjjel összesen 458 drónnal, valamint 45 ballisztikus és cirkálórakétával támadta Ukrajnát. A támadás súlyos csapást mért az energetikai infrastruktúrára: több régióban, így Kijevben és Kijev megyében is áramkimaradások vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Kapcsolódó cikkünk

Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Címlapkép forrása: Yurii Tynnyi/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?
Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility