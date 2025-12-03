  • Megjelenítés
Zuhan a Starlink európai riválisa: a japán befektetőóriás milliós nagyságrendben adott el részvényeket
Zuhan a Starlink európai riválisa: a japán befektetőóriás milliós nagyságrendben adott el részvényeket

A SoftBank részesedéscsökkentése nyomán 7,2 százalékot esett az Eutelsat részvényeinek árfolyama - írta meg a Cnbc.

Az Eutelsat papírjai szerdán meredeken estek, miután hír érkezett arról,

hogy a japán SoftBank csökkentette részesedését a cégben.

A francia műholdas szolgáltatót gyakran Elon Musk Starlinkjének európai riválisaként emlegetik.

A Reuters értesülése szerint a SoftBank 36 millió jogot értékesített, ami körülbelül 26 millió részvénynek felel meg. Ez nagyjából a részesedésének felét teszi ki a műholdüzemeltetőben.

Az Eutelsat a műholdas internetszolgáltató OneWeb tulajdonosa; a két vállalat 2023-ban egyesült, hogy kihívást intézzen a Starlink piaci pozíciója ellen.

A francia csoport eddig nehezen szerzett részesedést az amerikai rivális által uralt piacon: a vállalatok honlapjai szerint az Eutelsatnak több mint 600, a Starlinknek pedig több mint 6 750 műholdja kering.

Az Eutelsat részvényei idén március elején több mint 600 százalékot emelkedtek, miután Európa a technológiai szuverenitás erősítésére törekedett az Egyesült Államok ukrajnai katonai támogatásának megnyirbálását követően. Azóta az árfolyam több mint 70 százalékot esett.

A vállalatot kulcsszereplőnek tartják Európa technológiai szuverenitási törekvéseiben. Júniusban a francia állam vezetett egy 1,35 milliárd eurós befektetési kört az Eutelsatba, és mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel a legnagyobb részvényessé vált.

