Sokasodnak a jelek, hogy egy katonai invázió készül a feszült térségben: már a dátum is megvan
Sokasodnak a jelek, hogy egy katonai invázió készül a feszült térségben: már a dátum is megvan

A legfrissebb műholdfelvételek elemzése azt jelzi, hogy Kína összesen öt katonai bázist épít a keleti partvidéken – számolt be a Taiwan News.

Laj Csing-tö elnök jelenlétében ült össze még november 26-án nemzetbiztonsági ülést tartottak Tajpejben. A találkozó után figyelmeztetést adtak ki, amely szerint

Kína 2027-re szeretné befejezni a „tajvani egyesítés” előkészületeit.

A jelentésben azt is megírták, hogy a célok elérése érdekében Peking összesen öt helyen fejleszteni a katonai infrastruktúráját:

  • Sanghaj közelében Pudong kikötőnél található haditengerészeti bázisnál hajtottak végre rejtett kapacitásbővítést. Üzemanyag-tároló tartályokat helyeztek el a föld alá, és partraszálló hadműveletekhez szükséges járművek kiszolgálására alkalmas infrastruktúra létesült.
  • Az ettől délebbre található Csöcsiang tartománynál új, nagyméretű kikötőhelyek jöttek létre, a gyanú szerint egyértelműen a haditengerészeti célok támogatásához.
  • Fucsouban a légierő reptere kapott plusz kapacitásokat, elsősorban az üzemanyag-utánpótlásra, a logisztikára, valamint a területet is megnövelték.
  • A Tajvanhoz tartozó Kinmen-szigetektől mindössze 3,7 kilométerre fekvő Hszienkan Nemzetközi Repülőtér szigetén megduplázódott a rekultivált terület. Ez a pontos fontos logisztikai, szükség esetén gyorsan átalakítható katonai célokra, jelentős közlekedési csomópont szárazföldi összeköttetéssel.
  • A Fucsianban található Csangpu megyében új helikopter-leszállóhelyek épültek bázishoz, valamint új hangárokat húztak fel. A jelentés szerint mindez előretolt bázisként funkcionálhat egy támadás esetén.

A feltételezéseket alátámasztja az Egysült Államok jelentése, amiben az áll, hogy

Kína 3500 darabra növelte a rakétaállományát, ez négy év alatt 50 százalékos ugrást jelent.

Azt nem tudni pontosan, hogy az inváziós tervekben megkerülhetetlen keleti partra ebből mennyi került. A műholdfelvételek ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) egyre több rejtett gyakorlatot végez el olyan területeken, amelyek éppen a vitatott hovatartozású sziget felé néznek. Úgy vélik, hogy a keleti nagyhatalom a rakétákkal indíthatja meg az invázióját. A felhalmozott katonai eszközöknek ugyanakkor fontos pszichológiai hatásai is van, méghozzá ezzel akarja Peking elérni, hogy Tajvan tegyen le az ellenállásról, látva a túlerőt. Több jelentés szól arról, hogy Oroszország támogatja szövetségesét a támadás megindításában.

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

