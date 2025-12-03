Sokasodnak a jelek, hogy egy katonai invázió készül a feszült térségben: már a dátum is megvan

Laj Csing-tö elnök jelenlétében ült össze még november 26-án nemzetbiztonsági ülést tartottak Tajpejben. A találkozó után figyelmeztetést adtak ki, amely szerint
Kína 2027-re szeretné befejezni a „tajvani egyesítés” előkészületeit.
A jelentésben azt is megírták, hogy a célok elérése érdekében Peking összesen öt helyen fejleszteni a katonai infrastruktúráját:
- Sanghaj közelében Pudong kikötőnél található haditengerészeti bázisnál hajtottak végre rejtett kapacitásbővítést. Üzemanyag-tároló tartályokat helyeztek el a föld alá, és partraszálló hadműveletekhez szükséges járművek kiszolgálására alkalmas infrastruktúra létesült.
- Az ettől délebbre található Csöcsiang tartománynál új, nagyméretű kikötőhelyek jöttek létre, a gyanú szerint egyértelműen a haditengerészeti célok támogatásához.
- Fucsouban a légierő reptere kapott plusz kapacitásokat, elsősorban az üzemanyag-utánpótlásra, a logisztikára, valamint a területet is megnövelték.
- A Tajvanhoz tartozó Kinmen-szigetektől mindössze 3,7 kilométerre fekvő Hszienkan Nemzetközi Repülőtér szigetén megduplázódott a rekultivált terület. Ez a pontos fontos logisztikai, szükség esetén gyorsan átalakítható katonai célokra, jelentős közlekedési csomópont szárazföldi összeköttetéssel.
- A Fucsianban található Csangpu megyében új helikopter-leszállóhelyek épültek bázishoz, valamint új hangárokat húztak fel. A jelentés szerint mindez előretolt bázisként funkcionálhat egy támadás esetén.
A feltételezéseket alátámasztja az Egysült Államok jelentése, amiben az áll, hogy
Kína 3500 darabra növelte a rakétaállományát, ez négy év alatt 50 százalékos ugrást jelent.
Azt nem tudni pontosan, hogy az inváziós tervekben megkerülhetetlen keleti partra ebből mennyi került. A műholdfelvételek ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) egyre több rejtett gyakorlatot végez el olyan területeken, amelyek éppen a vitatott hovatartozású sziget felé néznek. Úgy vélik, hogy a keleti nagyhatalom a rakétákkal indíthatja meg az invázióját. A felhalmozott katonai eszközöknek ugyanakkor fontos pszichológiai hatásai is van, méghozzá ezzel akarja Peking elérni, hogy Tajvan tegyen le az ellenállásról, látva a túlerőt. Több jelentés szól arról, hogy Oroszország támogatja szövetségesét a támadás megindításában.
Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images
