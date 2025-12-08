  • Megjelenítés
Megjött a legmerészebb jóslat: eddig száguldhatnak még idén a tőzsdék!
Portfolio
Az Oppenheimer Asset Management hétfőn 8100 pontra emelte az S&P 500 tőzsdeindex 2026 végére vonatkozó várakozását, írja a Reuters. Ez a jelenlegi szinten mintegy 17 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Az Oppenheimer Asset Management 8100 pontra emelte az S&P 500 tőzsdeindex 2026 végére vonatkozó várakozását,

ez jelenleg a legmagasabb előrejelzés a nagy Wall Street-i brókercégek között.

Most éppen 6880 pont környékén áll az index, ami azt jelenti, hogy az Oppenheimer várakozása 17,4 százalékos felértékelődést jelentene.

A vagyonkezelő optimista várakozásait az erős vállalati eredményekre és az amerikai gazdaság tartós ellenálló képességére alapozza.

