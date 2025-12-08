Megjött a legmerészebb jóslat: eddig száguldhatnak még idén a tőzsdék!

Az Oppenheimer Asset Management 8100 pontra emelte az S&P 500 tőzsdeindex 2026 végére vonatkozó várakozását,
ez jelenleg a legmagasabb előrejelzés a nagy Wall Street-i brókercégek között.
Most éppen 6880 pont környékén áll az index, ami azt jelenti, hogy az Oppenheimer várakozása 17,4 százalékos felértékelődést jelentene.
A vagyonkezelő optimista várakozásait az erős vállalati eredményekre és az amerikai gazdaság tartós ellenálló képességére alapozza.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
