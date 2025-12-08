  • Megjelenítés
Megállíthatatlanok a lakossági állampapírok
Befektetés

Megállíthatatlanok a lakossági állampapírok

Portfolio
Múlt héten 78 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, a két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a 7%-os kamatozású FixMÁP és a 6,5%-os kamattal induló MÁP Plusz produkálta.

Töretlen a kereslet a lakossági állampapírok iránt – derül ki az ÁKK által közzétett, 49. heti bruttó értékesítési adatokból. A szokott módon a Fix Magyar Állampapír és Magyar Állampapír Plusz a megtakarítók két kedvence.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 49. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.

  • Fix Magyar Állampapír: 42,58 milliárd Ft (-18%)
  • Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 19,89 milliárd Ft (+8%)
  • Kincstári Takarékjegy: 12,89 milliárd Ft (+56%)
  • Bónusz Magyar Állampapír: 2,49 milliárd Ft (-6%)
  • Prémium Magyar Állampapír: 0,21 milliárd Ft (0%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 78,1 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Megfigyelhető, hogy a szeptember végi nagy BMÁP-lejárat, illetve az október eleji kínálatmegújítás óta

Még több Befektetés

Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt, ami 90 százalékkal többet érhet

Megjött a legmerészebb jóslat: eddig száguldhatnak még idén a tőzsdék!

Kiderült, hová áramlik a pénz: a BlackRock stratégája elárulta, mi lesz a mesterséges intelligencia következő nagy nyertese

a lakossági állampapírok heti értékesítése jóval magasabb szinten látszik stabilizálódni, mint ami a nyári időszakot jellemezte.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 49. heti számokkal együtt idén már összesen 4941 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2533 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1176 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 617 milliárd forintért vették idén a befektetők.

A legfrissebb, novemberi közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 3845 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az idei kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, november közepén már a 3392 milliárdot is elérte a papír állománya. A harmadik helyen álló Bónusz Magyar Állampapírban 2070 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre lejjebb a magyar tőzsde

OTP, 4iG, Richter? - Mutatjuk, melyik hazai részvényben látnak most fantáziát az alapkezelők

Már dollárveszedelmet kiáltottak, mutatjuk, mit tesz ez a befektetéseiddel!

Bréking: megszünteti a Revolut a kriptoszolgáltatását Magyarországon - Ezt tedd, hogy mentsd a pénzed!

Csúnya bukták a Revoluton kriptózó magyaroknál - Most jön a feketeleves

Hatalmas áttörés a közel-keleti olajbirodalomban – Most dől el a kriptopiac jövője?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?
Valaki el tudja magyarázni, mi a fene folyik a magyar gazdaságban?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility