Megállíthatatlanok a lakossági állampapírok

Töretlen a kereslet a lakossági állampapírok iránt – derül ki az ÁKK által közzétett, 49. heti bruttó értékesítési adatokból. A szokott módon a Fix Magyar Állampapír és Magyar Állampapír Plusz a megtakarítók két kedvence.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 49. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.

Fix Magyar Állampapír: 42,58 milliárd Ft (-18%)

42,58 milliárd Ft (-18%) Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 19,89 milliárd Ft (+8%)

19,89 milliárd Ft (+8%) Kincstári Takarékjegy: 12,89 milliárd Ft (+56%)

12,89 milliárd Ft (+56%) Bónusz Magyar Állampapír: 2,49 milliárd Ft (-6%)

2,49 milliárd Ft (-6%) Prémium Magyar Állampapír: 0,21 milliárd Ft (0%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 78,1 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Megfigyelhető, hogy a szeptember végi nagy BMÁP-lejárat, illetve az október eleji kínálatmegújítás óta

a lakossági állampapírok heti értékesítése jóval magasabb szinten látszik stabilizálódni, mint ami a nyári időszakot jellemezte.



Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 49. heti számokkal együtt idén már összesen 4941 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2533 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1176 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 617 milliárd forintért vették idén a befektetők.

A legfrissebb, novemberi közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 3845 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az idei kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, november közepén már a 3392 milliárdot is elérte a papír állománya. A harmadik helyen álló Bónusz Magyar Állampapírban 2070 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ