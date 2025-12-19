Mozgásban a lakossági befektetési portfóliók: helye van a részvényeknek, de nem önmagukban

A felmérésben részt vevő olvasók körében az állampapír továbbra is a legnagyobb súlyt képviselő eszköz, de a részvények már stabil második helyen állnak. A portfóliók jelentős részében ugyanakkor egyetlen domináns befektetés viszi a vagyon nagy részét, ami arra utal, hogy a diverzifikáció sok esetben még nem tudatos stratégia, inkább a korábbi évek hozamkörnyezete által kialakított állapot.
Nyitrai Győző szerint ez a kép érthető, de nem kockázatmentes. „A lakossági befektetők jelentős részében az elmúlt időszak hozamkörnyezetének megváltozása után most az a kérdés merült fel, hogy a portfólió egészét hogyan lehet úgy felépíteni, hogy ne egyetlen eszköz kockázata, illetve hozama határozza meg az eredményt.”
A részvények jelen vannak, de még mindig csak óvatosan
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy az egyedi tőzsdei részvénybefektetések már nem számítanak ritkaságnak a lakossági portfóliókban. Azok körében, akik tartanak részvényeket, jellemzően a megtakarításuk maximum egy negyedét teszik ki az egyedi részvények, miközben a válaszadók közel harmada továbbra sem rendelkezik ilyen eszközzel. Ez kettős képet rajzol: a részvénypiac iránti nyitottság nőtt, de a lakosság óvatos, a kockázatvállalási hajlandóság még alacsony.
A földrajzi bontás azt mutatja, hogy a hazai részvények dominálnak, de az amerikai és nyugat-európai piacok súlya is számottevő. A befektetők elsősorban nagy, multinacionális vállalatok – klasszikus blue-chipek – részvényeit részesítik előnyben,
iparági szinten pedig a pénzügy, a technológia és az energetika emelkedik ki.
A kriptoeszközökhöz köthető vállalatok részvényei, az azokkal való kereskedés volumene ezzel szemben igen alacsony. Nyitrai Győző úgy látja, hogy ez a szerkezet egy érettebb szemléletet tükröz. „A részvénybefektetéseknek helye van a portfólióban, de nem önmagukban. A kutatásból is látszik, hogy a befektetők többsége nem spekulációs eszközként tekint a részvényekre, hanem hosszabb távú értékteremtésben gondolkodik.” Ezt erősíti az is, hogy a válaszadók többsége 1-5 éves időtávban tartja a megvásárolt részvényeket, ami inkább befektetői, mint kereskedői hozzáállásra utal.
Alapok és közvetett részvénykitettség: csendes visszatérés
A befektetési alapok – különösen azok, amelyek részvénykitettséget is tartalmaznak – ismét hangsúlyosabb szerephez jutnak. A válaszadók több mint kétharmadánál megjelenik valamilyen formában az alapokon keresztüli részvénypiaci jelenlét, még ha jellemzően mérsékelt arányban is. Ez arra utal, hogy
sok befektető a közvetett kockázatvállalást tekinti első lépcsőnek a részvénypiac felé.
„A befektetési alapok sok esetben hidat jelentenek az állampapír-domináns portfóliók és a közvetlen részvénybefektetések között” – fogalmaz Nyitrai Győző. „A megfelelően összeállított alapok segíthetnek abban, hogy a kockázat ne koncentrálódjon egyetlen döntésbe.”
A Reddit-közösségek és a befektetési fókuszú YouTube-csatornák is számítanak
A kutatás egyik legérdekesebb tanulsága az információforrások összetételére vonatkozik. A befektetési döntések alapját elsősorban hazai és nemzetközi gazdasági portálok, elemzések és podcastok adják, miközben a klasszikus reklámokat és a direkt értékesítési megkereséseket a válaszadók kifejezetten alacsony hitelességűnek tartják. A felmérés alapján a tájékozódás egyre többcsatornás: a hagyományos pénzügyi sajtó mellett megjelennek közösségi és félig informális felületek is, például tematikus Reddit-közösségek, befektetési fókuszú YouTube-csatornák, szakmai hírlevelek és elemzői kommentárok. Ezeket a befektetők nem önálló döntési alapként, hanem kiegészítő kontextusként használják, összevetve több forrás állításait.
Mindez arra utal, hogy a befektetők egyre kevésbé fogadnak el kész narratívákat,
saját értelmezési keretet építenek és több forrásra támaszkodnak a végső döntés meghozatalához. Ez a közeg különösen felértékeli a transzparens működést és a hiteles piaci jelenlétet – nemcsak a termékek, hanem az intézmények szintjén is.
Ezt üzeni az MBH-tranzakció
Ebben az összefüggésben értelmezhető a napokban lezárult MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakció is, amelynek során a bank a 7%-nyi sajátrészvény-csomagot értékesített a piacon, ezzel növelve a közkézhányadot és szélesítve a tulajdonosi bázist. A lépés nem tőkebevonást szolgált, hanem a részvények piaci likviditásának javítását célozta, ami hosszabb távon átláthatóbb tőzsdei jelenlétet és stabilabb befektetői környezetet eredményezhet.
A szakember szerint a tranzakció illeszkedik ahhoz a gondolkodáshoz, amely a kutatás eredményeiből is kiolvasható.
A befektetők ma már nem csak a hozamot nézik, hanem azt is, hogy egy intézmény mennyire stabil, kiszámítható, mennyire érthető a működése, és milyen minőségű információt ad magáról.
Ez egy óvatos nyitás, nem irányváltás
Az eredmények összességében nem radikális kockázatvállalási fordulatot jeleznek, hanem egy lassú, tudatos elmozdulást. Az állampapírok továbbra is meghatározóak, de a részvények és a részvénykitettséget hordozó eszközök stabilan jelen vannak, elsősorban hosszabb távú szemlélettel.
A lakossági befektetők nem elhagyni akarják a biztonságot, hanem kiegészíteni azt.
Ez a gondolkodásmód pedig arra utal, hogy a magyar lakossági befektetői piac – minden óvatossága mellett – egyre inkább érett befektetői döntéseket hoz, portfóliót épít, amelyekben a kockázat nem kerülendő, hanem kezelt tényező.
