Új védelmi részvény debütált a tőzsdén, széttépik a befektetők

A harckocsikhoz és légvédelmi rendszerekhez energiaellátó egységeket gyártó vállalat papírjai 19,30 eurós nyitóárfolyamot értek el a 17 eurós kibocsátási árhoz képest, majd egészen 19,9 euróig emelkedtek, mielőtt visszaestek volna 19 euróra délután.
Ez nagyjából 980 millió eurós piaci értékelést jelent, szemben a kibocsátáskori mintegy 850 millió euróval.
A tranzakció az idénre tervezett európai védelmi ipari elsődleges részvénykibocsátások (IPO) egyike. Ezek mögött a növekvő katonai kiadásokból profitáló cégek iránti élénk befektetői érdeklődés áll. A jegyzési könyv már a kibocsátás indulását követő napokban többszörösen megtelt.
A Vincorion fő tulajdonosa, a Star Capital magántőke-befektetési társaság a kibocsátás keretében legfeljebb 20,3 millió részvényt adott el. A papírokat darabonként 17 eurós áron értékesítették, így a tranzakció összértéke mintegy 345 millió eurót tett ki. Az intézményi befektetők – köztük a Fidelity, az Invesco és a T. Rowe Price – a részvények nagyjából harmadának megvásárlására vállaltak kötelezettséget.
Forrás: Reuters
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!