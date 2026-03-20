Új védelmi részvény debütált a tőzsdén, széttépik a befektetők

A Vincorion német védelmi ipari beszállító részvényei 13,5 százalékos pluszban nyitottak a pénteki frankfurti tőzsdei bevezetésük során, majd egy ponton 17 százalékos emelkedést is mutattak. A többszörösen túljegyzett kibocsátás már előre erős befektetői keresletet jelzett.

A harckocsikhoz és légvédelmi rendszerekhez energiaellátó egységeket gyártó vállalat papírjai 19,30 eurós nyitóárfolyamot értek el a 17 eurós kibocsátási árhoz képest, majd egészen 19,9 euróig emelkedtek, mielőtt visszaestek volna 19 euróra délután.

Ez nagyjából 980 millió eurós piaci értékelést jelent, szemben a kibocsátáskori mintegy 850 millió euróval.

A tranzakció az idénre tervezett európai védelmi ipari elsődleges részvénykibocsátások (IPO) egyike. Ezek mögött a növekvő katonai kiadásokból profitáló cégek iránti élénk befektetői érdeklődés áll. A jegyzési könyv már a kibocsátás indulását követő napokban többszörösen megtelt.

A Vincorion fő tulajdonosa, a Star Capital magántőke-befektetési társaság a kibocsátás keretében legfeljebb 20,3 millió részvényt adott el. A papírokat darabonként 17 eurós áron értékesítették, így a tranzakció összértéke mintegy 345 millió eurót tett ki. Az intézményi befektetők – köztük a Fidelity, az Invesco és a T. Rowe Price – a részvények nagyjából harmadának megvásárlására vállaltak kötelezettséget.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ