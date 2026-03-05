  • Megjelenítés
Megingott a forint: búcsút inthetünk a márciusi kamatvágásnak?
Deviza

Megingott a forint: búcsút inthetünk a márciusi kamatvágásnak?

Portfolio
A Portfolio Checklist legfrissebb adásában A Portfolio Checklist legfrissebb adásában (a 19. perctől) a forint elmúlt napokban történt megingásáról volt szó. Csak időleges a háború keltette sokk, vagy hosszabb instabilitás következik a magyar deviza számára? És vajon mennyi esély van még a korábban valószínűnek vélt márciusi kamatvágásra a forint kibillenése, és az inflációs félelmek közepette? A témát Beke Károllyal, a Portfolio makroelemzőjével beszéltük át.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Irán, USA, új világrend – (01:50)
  • Forint – (19:40)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek
Estére satuba fogták a forintot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility