Megjött az ítélet: ez várhat most a forintra

Mérsékelten optimista a forint kilátásait illetően az ING Bank, ugyanakkor a közel-keleti háború előtt látott 380 alatti szintet valószínűleg nem éri majd el az euró árfolyama. A bank friss elemzése szerint a következő egy évben 380-390 között ingadozhat az árfolyam, miközben fennmaradhat az utóbbi két hétben látott ingadozás.

A közel-keleti háború és az energiapiaci sokk érzékenyen érintette Magyarországot a jelentős importkitettsége miatt. Még, ha a piac valamennyire le is nyugodott, újabb kulcsfontosságú esemény közeledik: az áprilisi parlamenti választások.

Az ING elemzői szerint az MNB a következő hetekben várhatóan a partvonalról nézi majd, mi történik a forinttal. A Monetáris Tanács a lehető legóvatosabb volt eddig is, ez várhatóan így is marad, szükség esetén a devizatartalékot is használhatja az energiaimport fedezésére, ez a 385-390-es szinthez vonzhatja a forintot.

A szakemberek kiemelik, hogy az utóbbi hetekben az esetleges kormányváltáshoz kapcsolódó befektetői pozíciók nagyrészt leépülhettek a forint piacán. A választások kapcsán kiemelik, hogy a piaci reakció csak átmeneti lehet, mivel a fundamentumok továbbra is

a 385-ös egyensúlyi szinthez vonzzák majd az árfolyamot a választási eredménytől függetlenül.

