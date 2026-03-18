Újra napi mélypontjára gyengült a forint a Fed döntése után

Megint elindult a lejtőn a forint
Az elmúlt percekben megint napi mélypontjára gyengült a forint, a 393,6-os euróárfolyam már 1,2%-kal magasabb a tegnapinál. A dollár most 343 forintba kerül, ez közel 2%-os emelkedés csak ma.
Nem jött jól a dollár ereje
A dollár erősödése után a forint 392,6-ig gyengült az euróval szemben, ez egy százalékkal magasabb a kedd esti árfolyamnál.
Nagy meglepetés: Powell tovább maradhat a Kormányzótanácsban, mint hitték
Elindult a dollár Powell szavaira
Erősödni kezdett a dollár az euróval szemben miután elkezdődött Jerome Powell sajtótájékoztatója. A jegyzés 1,15 alá esett, ami már 0,4%-kal alacsonyabb a kedd estinél.
Ez pedig a forintnak is rossz hír, újra 392 fölé emelkedett az euró jegyzése.
Merre tovább a Fed döntése után?
Az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően nem módosított az irányadó kamaton, azonban a közel-keleti háború hatására az előrejelzések jelentősen módosultak. Most a forint 391,9-nél jár, míg az euró-dollár jegyzés 1,15 körül ingadozik. A befektetők most Jerome Powell szavaira várnak, melyek még hozhatnak komolyabb kilengéseket.
Változatlan az amerikai alapkamat, de jól megváltozott az előrejelzés
A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a jegybank, azonban idénre magasabb növekedést és magasabb inflációt is vár. Az iráni háború ellenére az idei évi kamatpálya még változatlan. Fél nyolckor kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről élőben közvetítönk.
A Fed döntésére vár a piac
Estére kicsit stabilizálódott a forint árfolyama, most 391,5 körül jár az euró jegyzése, ami még mindig 0,7%-os forintgyengülést jelent keddhez képest. A dollárral szemben 340-nél járunk. Viszont jönnek még izgalmak, a befektetők most a Fed magyar idő szerint este hétkor érkező kamatdöntésére és Jerome Powell sajtótájékoztatójára várnak, onnan kaphat friss impulzusokat a dollár, és a forint is közvetve.
391-nél fulladt ki megint a forint
Egészen 391-ig korrigált vissza a forint, ott azonban kifulladt a dinamika, így ismét 392 környékére gyengült vissza. Az olajár továbbra is a 110 dollárt közelíti, az elmúlt percekben a dollár is megint erősödébe fordult, vagyis továbbra is törékeny a hangulat a piacokon.
Visszafordult a forint
Miután 393 felett járt a hazai deviza, fordulat következett be. Jelenleg 392,26-nál jár a jegyzés.
393 felett
393 felett stabilizálódott a forint az euróval szemben a légicsapások után.
393
393,19-es szinten is járt a forint az euróval szemben. Az esés mértéke meghaladja az 1%-ot szerdán.
Nincs fellélegzés
A forint 392,59-nél is járt az euróval szemben az elmúlt percekben.
Lecsapott az izraeli légierő: pusztító támadás ért egy iráni gázlétesítményt, beleremegtek a piacok
Az izraeli légierő nemrégiben az iráni gázinfrastruktúrát bombázta az iszlám köztársaság déli részén - közölte egy izraeli tisztviselő a Times of Israel tudósítása alapján.
Tovább esik a forint
Kora délután 392,2-ig ütötték a forintot.
Ma már ezzel csaknem 1%-os veszített az értékéből az euróval szemben.
A dollárral szemben már 340 felett járunk.
A hazai deviza azt követően kezdett el esni, hogy az izraeli légierő csapást mért Irán legnagyobb földgáz-feldolgozó létesítményére.
Gyengül a forint
Késő délután 389,6-ig esett a forint, majd később 389,3 körül stabilizálódott az árfolyam.
Elfogyott az erő
Délelőtt 388,6-ig esett vissza a forint az euróval szemben, miután az olajár újra felfelé kapaszkodik.
A dollárért 336,87 forintot kell adni.
Kis korrekció
Délelőtt 388 fölé került az euró/forint kurzus.
A dollárral szemben 336,59-es árfolyamot látunk.
Sorsdöntő nap jön a forint számára
A hajnali 388,7-es szintről egy egységet erősödött a forint szerda reggelre az euróval szemben. A nemzetközi befektetői hangulat alapján némi fellélegzést látunk, az olajár kissé csökkent, miközben a vezető tőzsdeindexek mérsékelten emelkednek szerte a világon. Ez kedvező hatással van az olyan feltörekvő devizákra is, mint a forint.
A dollárral szemben 387-es szintről 335,8-ig kapaszkodott a forint szerda reggel.
A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz. A jegybankra azért is figyel kiemelten a piac, mert ez lesz az első kamatdöntés azóta, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Hiába a háború, az amerikai fogyasztók ezt nem érzik meg
Élénkülhet a kiskereskedelmi forgalom.
Rossz hírt közölt az amerikai kémfőnök, Trump nem fog örülni
Nem igazán sikerült megbénítani az iráni vezetést.
Újabb lépéssel törné le az üzemanyagárakat Trump
Egyelőre csak pletykálnak róla.
Figyelem: ne egye meg, ha ilyen mazsolát vett!
Visszahívták a terméket.
Alaposan megdobta a Waberer's számait a biztosítóvásárlás
Jöhet az újabb osztalék.
Kimondta Ukrajna: segítenek az olajmonarchiáknak, de ennek ára lesz
11 ország jelentkezett be Kijevnél drónvédelmi technológiáért.
Alakul az újabb politikai válság Magyarország szomszédjában az idei költségvetés miatt
Bajban a román kormány.
Kiszivárgott: 400 kiló dúsított uránnak veszett nyoma, Trump asztalán vannak a legújabb haditervek
Egy éve nem tudja a világ, hova tűnt Teherán uránkészlete.
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
