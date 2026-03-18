Újra napi mélypontjára gyengült a forint a Fed döntése után
Szerda kora délután hirtelen esni kezdett a hazai deviza, miután az izraeli légierő csapást mért Irán legnagyobb földgáz-feldolgozó létesítményére. Este a Fed változatlanul hagyta az irányadó kamatot, azonban az előrejelzése jócskán módosult.
Megint elindult a lejtőn a forint

Az elmúlt percekben megint napi mélypontjára gyengült a forint, a 393,6-os euróárfolyam már 1,2%-kal magasabb a tegnapinál. A dollár most 343 forintba kerül, ez közel 2%-os emelkedés csak ma.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nem jött jól a dollár ereje

A dollár erősödése után a forint 392,6-ig gyengült az euróval szemben, ez egy százalékkal magasabb a kedd esti árfolyamnál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nagy meglepetés: Powell tovább maradhat a Kormányzótanácsban, mint hitték

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a jegybank, azonban idénre magasabb növekedést és magasabb inflációt is vár. Az iráni háború ellenére az idei évi kamatpálya még változatlan. Fél nyolckor kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről élőben közvetítönk.

Elindult a dollár Powell szavaira

Erősödni kezdett a dollár az euróval szemben miután elkezdődött Jerome Powell sajtótájékoztatója. A jegyzés 1,15 alá esett, ami már 0,4%-kal alacsonyabb a kedd estinél.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ez pedig a forintnak is rossz hír, újra 392 fölé emelkedett az euró jegyzése.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Merre tovább a Fed döntése után?

Az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően nem módosított az irányadó kamaton, azonban a közel-keleti háború hatására az előrejelzések jelentősen módosultak. Most a forint 391,9-nél jár, míg az euró-dollár jegyzés 1,15 körül ingadozik. A befektetők most Jerome Powell szavaira várnak, melyek még hozhatnak komolyabb kilengéseket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Változatlan az amerikai alapkamat, de jól megváltozott az előrejelzés

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a jegybank, azonban idénre magasabb növekedést és magasabb inflációt is vár. Az iráni háború ellenére az idei évi kamatpálya még változatlan. Fél nyolckor kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről élőben közvetítönk.

A Fed döntésére vár a piac

Estére kicsit stabilizálódott a forint árfolyama, most 391,5 körül jár az euró jegyzése, ami még mindig 0,7%-os forintgyengülést jelent keddhez képest. A dollárral szemben 340-nél járunk. Viszont jönnek még izgalmak, a befektetők most a Fed magyar idő szerint este hétkor érkező kamatdöntésére és Jerome Powell sajtótájékoztatójára várnak, onnan kaphat friss impulzusokat a dollár, és a forint is közvetve.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
391-nél fulladt ki megint a forint

Egészen 391-ig korrigált vissza a forint, ott azonban kifulladt a dinamika, így ismét 392 környékére gyengült vissza. Az olajár továbbra is a 110 dollárt közelíti, az elmúlt percekben a dollár is megint erősödébe fordult, vagyis továbbra is törékeny a hangulat a piacokon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Visszafordult a forint

Miután 393 felett járt a hazai deviza, fordulat következett be. Jelenleg 392,26-nál jár a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
393 felett

393 felett stabilizálódott a forint az euróval szemben a légicsapások után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
393

393,19-es szinten is járt a forint az euróval szemben. Az esés mértéke meghaladja az 1%-ot szerdán.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nincs fellélegzés

A forint 392,59-nél is járt az euróval szemben az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Lecsapott az izraeli légierő: pusztító támadás ért egy iráni gázlétesítményt, beleremegtek a piacok

Az izraeli légierő nemrégiben az iráni gázinfrastruktúrát bombázta az iszlám köztársaság déli részén - közölte egy izraeli tisztviselő a Times of Israel tudósítása alapján.

Tovább esik a forint

Kora délután 392,2-ig ütötték a forintot.

Ma már ezzel csaknem 1%-os veszített az értékéből az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben már 340 felett járunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai deviza azt követően kezdett el esni, hogy az izraeli légierő csapást mért Irán legnagyobb földgáz-feldolgozó létesítményére.

Gyengül a forint

Késő délután 389,6-ig esett a forint, majd később 389,3 körül stabilizálódott az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Elfogyott az erő

Délelőtt 388,6-ig esett vissza a forint az euróval szemben, miután az olajár újra felfelé kapaszkodik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárért 336,87 forintot kell adni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kis korrekció

Délelőtt 388 fölé került az euró/forint kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 336,59-es árfolyamot látunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Sorsdöntő nap jön a forint számára

A hajnali 388,7-es szintről egy egységet erősödött a forint szerda reggelre az euróval szemben. A nemzetközi befektetői hangulat alapján némi fellélegzést látunk, az olajár kissé csökkent, miközben a vezető tőzsdeindexek mérsékelten emelkednek szerte a világon. Ez kedvező hatással van az olyan feltörekvő devizákra is, mint a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 387-es szintről 335,8-ig kapaszkodott a forint szerda reggel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz. A jegybankra azért is figyel kiemelten a piac, mert ez lesz az első kamatdöntés azóta, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

