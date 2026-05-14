Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

Kis mozgások a forintpiacon
Érdémi változás az elmúlt órákban nem volt a forint árfolyamában, az euróval szemben nagyjából stagnál, a dollárral szemben pedig 0,2 százalékot gyengült a magyar fizetőeszköz.
A forintban a magyar tőzsdezárást követően érdemi elmozdulás nincsen, mérsékelten erősödött az euróval szemben és kis mértékben gyengült a dollárral szemben. Az euróval szemben a 357,50-es, a dollárral szemben pedig a 306-os szint közelében állnak a jegyzések.
Nem sikreül az áttörés
Az euróval szemben visszagyengült a forint az erősödés utáni 357,3-357,5-ös sávba.
Eközben a dollárral szemben némileg nagyobb a gyengülés. Itt a forint 305 közeléből mintegy 07 egységet gyengült, és jelenleg már a 306-os szint közelében jár.
Újabb kísérletet tesz a forint
Délután két óra körüli erősödéséhez hasonlóan megint megindult picit a forint, amely jelenleg már a 357-es szintet súrolja az euróval szemben.
A dollár esetében hasonló a helyzet, ott ám ott eddig csak mintegy 0,2 egységnyit javított, így jelenleg 305,3 és 305,4 között javított a magyar deviza.
Kisebb erősödést produkál a forint
Megmoccant a forint 357,5 körüli árfolyamszintje az euróval szemben, de egyelőre csak 0,25 egységet javított délután 1 óra körül beállt sávjához képest.
Erősebb pozíciókat vett fel a forint
A reggeli 358,5 körüli árfolyamszinthez képest a kora délutáni órákban - egy rövid hajrát közbeiktatva - egy egységgel erősebb, 357,5-ös szint körül látszik stabilizálódni a forint.
A dollárral szemben hasonlóan szűk, két tizedes sávban mozog 305,3 és 305,5 között a forint.
Megtörni látszik a forint gyorsmenete
Egészen 356,6-ig erősödött a forint az euróval szemben, mielőtt újra gyengülésnek indult. Jelenleg kicsivel 357 felett jár a kurzus.
Váratlanul egy egész egységet ugrott a forint
Mélypontközeli állapotról hirtelen erősödésnek indult a forint. Az euróval szemben 358,5-ről 357,5 alá ugrott a magyar deviza.
A dollárral szemben ugyan így 306,2-ről 305,2-re ugrott a forint árfolyama.
Megtört a lendület: alaposan odavágott a kemény tél Európa ötödik legnagyobb gazdaságának
A statisztikai hivatal előzetes adatai szerint a lengyel gazdaság növekedése a vártnál jobban lassult 2026 első negyedévében. Ez a fejlemény jelentősen megnehezítheti a jegybank döntését a kamatemelés időzítéséről - írta a Bloomberg.
Hirtelen gyengébb sávba lengett ki a forint
Az euróval szemben egy pillanat alatt közel fél egységet rontott a magyar deviza. A 358,5-ös szintről ugyan ilyen gyorsan korrekcióba is kezdett, és jelenleg 358,2-ön áll. Kérdés, hogy mikor sikerül tartósan visszakerülnie egy alacsonyabb sávba.
Új napi csúcsára ért a forint
Továbbra is csak araszolgat a magyar deviza, de az euróval szemben egy rövid időre 357,7-ig szúrt le a forint. Jelenleg úgy tűnik most egy fokkal erősebb sávba kerülhet, és tarthatja a 358 alatti szintet.
A dollárral szemben eközben a szintén szűk 305,7 és 305,5-ös sávban mozog a forint.
Útkeresésben a magyar deviza
Továbbra is a 358-as értéket kerülgeti az euróval szemben a forint. Ugyan most ismét leszúrt 357,95-ig, reggel 8 óra óta egy félegységes sávban mozog a magyar deviza.
Határértéken rángatják a forintot
Viszonylag éles kilengésekkel mozog forint az elmúlt órákban. Bár a napot a 358,5-ös sávban kezdte az euróval szemben, némi korai gyengülés után már harmadjára szúr le közvetlen 358 alá.
A dollárral szemben nem ennyire egységesek a leszúrások, de hasonlóan lekövethetőek, és a 306 körüli indító árfolyamról már 305,5 alá is sikerült benéznie a magyar devizának.
Figyelmeztetett a döntéshozó: küszöbön a kemény kamatemelés a távol-keleti országban
A japán jegybank (BOJ) egyik igazgatótanácsi tagja a lehető legkorábbi kamatemelés mellett érvelt. Ez tovább erősíti a júniusi szigorítással kapcsolatos piaci várakozásokat. Eközben a jen gyengülése és a közel-keleti konfliktusból eredő inflációs kockázatok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a szigetország monetáris politikájára - közölte a Bloomberg.
Hatalmas dilemma előtt áll az EKB, Lagarde sem tudja, merre kell indulni
Két héttel azután, hogy Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke kamatemelést helyezett kilátásba a befektetők számára, egyre bizonytalanabb, hogy júniusban valóban sor kerül-e a lépésre. Az olajárak ugyanis nem emelkedtek a várt mértékben, emellett az energiaárak drágulása egyelőre nem gyűrűzött át szélesebb körben az inflációba, a gazdaság pedig továbbra is stagnál - közölte a Bloomberg.
Már erősödik a forint
Az euróval szemben 9 órakor már erősödésben áll a magyar deviza: az árfolyam 358 alá jött le.
Egy dollár pedig már csak 305,5-be kerül.
Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint
Csütörtök reggel az euró árfolyama nagyjából 358–359 forintos sáv közepén maradt, ami bár érdemi gyengülés az elmúlt hétvégéhez képest, továbbra is ötéves csúcsközeli szintnek számít a magyar deviza számára.
A dollárral szemben még látványosabb a forint ereje. Az USD/HUF jegyzés 305–307 körül mozog, ami rendkívül erős szint historikus összevetésben, különösen ahhoz képest, hogy 2022-ben a 430-as szint közelébe is gyengült a magyar deviza. A mostani mozgást részben az magyarázza, hogy a dollár nemzetközileg is veszített erejéből, miközben a befektetők egy része újra keresi a magas kamatot kínáló régiós devizákat.
A mai kereskedésben alapvetően óvatos nemzetközi hangulat látszik. A piac egyszerre figyeli az amerikai jegybank kamatpolitikáját, a közel-keleti feszültségeket és az európai gazdasági kilátásokat. A dollár mozgását most elsősorban az befolyásolja, hogy a befektetők mennyire tartanak újabb geopolitikai sokkoktól, illetve mennyire számítanak amerikai kamatcsökkentésekre.
A forintot közben továbbra is támogatja a viszonylag magas magyar kamatkörnyezet és az EU-pénzekkel kapcsolatos optimizmus. A régiós devizák közül egyébként nem csak a forint teljesít erősen: a lengyel zloty és a cseh korona is stabil maradt az elmúlt időszakban, részben annak köszönhetően, hogy a közép-európai jegybankok sokáig magas kamatszinteket tartottak fenn.
A következő napokban a befektetők elsősorban az amerikai inflációs és kamatpályával kapcsolatos jelzéseket figyelhetik, miközben Magyarország esetében továbbra is kulcskérdés marad, hogy milyen ütemben haladnak az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalások. A piac jelenleg láthatóan arra számít, hogy az új magyar kormány és Brüsszel között gyorsabb közeledés jöhet, ami tovább erősítheti a forintot.
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?
Ritka helyzetbe kerültek a magyar befektetők, miután a kormányváltás hatására négy éve nem látott erőt mutat a forint: eurót mostanában bőven 360-as árfolyam alatt, dollárt pedig időnként akár 300-as szint közelében lehet váltani. A kínálkozó vételi lehetőségek láttán sokakban felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e megragadni ezt a nem mindennapi alkalmat, és jól "bezsákolni" a különféle devizás befektetésekből, ezzel bebiztosítva annak a lehetőségét, hogy önmagában a forint esetleges gyengülésén is keressenek. Mutatjuk, mi mindenre érdemes ügyelni, mielőtt valaki fejest ugrik egy ilyen műveletbe.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
