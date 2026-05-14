Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

Csütörtök reggel az euró árfolyama nagyjából 358–359 forintos sáv közepén maradt, ami bár érdemi gyengülés az elmúlt hétvégéhez képest, továbbra is ötéves csúcsközeli szintnek számít a magyar deviza számára.

A dollárral szemben még látványosabb a forint ereje. Az USD/HUF jegyzés 305–307 körül mozog, ami rendkívül erős szint historikus összevetésben, különösen ahhoz képest, hogy 2022-ben a 430-as szint közelébe is gyengült a magyar deviza. A mostani mozgást részben az magyarázza, hogy a dollár nemzetközileg is veszített erejéből, miközben a befektetők egy része újra keresi a magas kamatot kínáló régiós devizákat.

A mai kereskedésben alapvetően óvatos nemzetközi hangulat látszik. A piac egyszerre figyeli az amerikai jegybank kamatpolitikáját, a közel-keleti feszültségeket és az európai gazdasági kilátásokat. A dollár mozgását most elsősorban az befolyásolja, hogy a befektetők mennyire tartanak újabb geopolitikai sokkoktól, illetve mennyire számítanak amerikai kamatcsökkentésekre.

A forintot közben továbbra is támogatja a viszonylag magas magyar kamatkörnyezet és az EU-pénzekkel kapcsolatos optimizmus. A régiós devizák közül egyébként nem csak a forint teljesít erősen: a lengyel zloty és a cseh korona is stabil maradt az elmúlt időszakban, részben annak köszönhetően, hogy a közép-európai jegybankok sokáig magas kamatszinteket tartottak fenn.

A következő napokban a befektetők elsősorban az amerikai inflációs és kamatpályával kapcsolatos jelzéseket figyelhetik, miközben Magyarország esetében továbbra is kulcskérdés marad, hogy milyen ütemben haladnak az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalások. A piac jelenleg láthatóan arra számít, hogy az új magyar kormány és Brüsszel között gyorsabb közeledés jöhet, ami tovább erősítheti a forintot.

