Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint
A forint továbbra is erős szinteken mozog a vezető devizákkal szemben, miközben a nemzetközi piacokon elsősorban az amerikai kamatvárakozások, a dollár globális mozgása és a geopolitikai kockázatok határozzák meg a hangulatot. A magyar fizetőeszköz az elmúlt hetekben jelentős erősödést mutatott, különösen azután, hogy a piacok egyre nagyobb eséllyel kezdték árazni az EU-források gyors ütemű felszabadítására és a politikai átmenet stabilizálódására Magyarországon
Kis mozgások a forintpiacon

Érdémi változás az elmúlt órákban nem volt a forint árfolyamában, az euróval szemben nagyjából stagnál, a dollárral szemben pedig 0,2 százalékot gyengült a magyar fizetőeszköz.

Kis mozgások a forintpiacon

A forintban a magyar tőzsdezárást követően érdemi elmozdulás nincsen, mérsékelten erősödött az euróval szemben és kis mértékben gyengült a dollárral szemben. Az euróval szemben a 357,50-es, a dollárral szemben pedig a 306-os szint közelében állnak a jegyzések.

Nem sikreül az áttörés

Az euróval szemben visszagyengült a forint az erősödés utáni 357,3-357,5-ös sávba.

Eközben a dollárral szemben némileg nagyobb a gyengülés. Itt a forint 305 közeléből mintegy 07 egységet gyengült, és jelenleg már a 306-os szint közelében jár.

Újabb kísérletet tesz a forint

Délután két óra körüli erősödéséhez hasonlóan megint megindult picit a forint, amely jelenleg már a 357-es szintet súrolja az euróval szemben.

A dollár esetében hasonló a helyzet, ott ám ott eddig csak mintegy 0,2 egységnyit javított, így jelenleg 305,3 és 305,4 között javított a magyar deviza.

Kisebb erősödést produkál a forint

Megmoccant a forint 357,5 körüli árfolyamszintje az euróval szemben, de egyelőre csak 0,25 egységet javított délután 1 óra körül beállt sávjához képest.

Erősebb pozíciókat vett fel a forint

A reggeli 358,5 körüli árfolyamszinthez képest a kora délutáni órákban - egy rövid hajrát közbeiktatva - egy egységgel erősebb, 357,5-ös szint körül látszik stabilizálódni a forint.

A dollárral szemben hasonlóan szűk, két tizedes sávban mozog 305,3 és 305,5 között a forint.

Megtörni látszik a forint gyorsmenete

Egészen 356,6-ig erősödött a forint az euróval szemben, mielőtt újra gyengülésnek indult. Jelenleg kicsivel 357 felett jár a kurzus.

Váratlanul egy egész egységet ugrott a forint

Mélypontközeli állapotról hirtelen erősödésnek indult a forint. Az euróval szemben 358,5-ről 357,5 alá ugrott a magyar deviza.

A dollárral szemben ugyan így 306,2-ről 305,2-re ugrott a forint árfolyama.

Hirtelen gyengébb sávba lengett ki a forint

Az euróval szemben egy pillanat alatt közel fél egységet rontott a magyar deviza. A 358,5-ös szintről ugyan ilyen gyorsan korrekcióba is kezdett, és jelenleg 358,2-ön áll. Kérdés, hogy mikor sikerül tartósan visszakerülnie egy alacsonyabb sávba.

Új napi csúcsára ért a forint

Továbbra is csak araszolgat a magyar deviza, de az euróval szemben egy rövid időre 357,7-ig szúrt le a forint. Jelenleg úgy tűnik most egy fokkal erősebb sávba kerülhet, és tarthatja a 358 alatti szintet.

A dollárral szemben eközben a szintén szűk 305,7 és 305,5-ös sávban mozog a forint.

Útkeresésben a magyar deviza

Továbbra is a 358-as értéket kerülgeti az euróval szemben a forint. Ugyan most ismét leszúrt 357,95-ig, reggel 8 óra óta egy félegységes sávban mozog a magyar deviza.

Határértéken rángatják a forintot

Viszonylag éles kilengésekkel mozog forint az elmúlt órákban. Bár a napot a 358,5-ös sávban kezdte az euróval szemben, némi korai gyengülés után már harmadjára szúr le közvetlen 358 alá.

A dollárral szemben nem ennyire egységesek a leszúrások, de hasonlóan lekövethetőek, és a 306 körüli indító árfolyamról már 305,5 alá is sikerült benéznie a magyar devizának.

Már erősödik a forint

Az euróval szemben 9 órakor már erősödésben áll a magyar deviza: az árfolyam 358 alá jött le.

Egy dollár pedig már csak 305,5-be kerül.

Csütörtök reggel az euró árfolyama nagyjából 358–359 forintos sáv közepén maradt, ami bár érdemi gyengülés az elmúlt hétvégéhez képest, továbbra is ötéves csúcsközeli szintnek számít a magyar deviza számára.

A dollárral szemben még látványosabb a forint ereje. Az USD/HUF jegyzés 305–307 körül mozog, ami rendkívül erős szint historikus összevetésben, különösen ahhoz képest, hogy 2022-ben a 430-as szint közelébe is gyengült a magyar deviza. A mostani mozgást részben az magyarázza, hogy a dollár nemzetközileg is veszített erejéből, miközben a befektetők egy része újra keresi a magas kamatot kínáló régiós devizákat.

A mai kereskedésben alapvetően óvatos nemzetközi hangulat látszik. A piac egyszerre figyeli az amerikai jegybank kamatpolitikáját, a közel-keleti feszültségeket és az európai gazdasági kilátásokat. A dollár mozgását most elsősorban az befolyásolja, hogy a befektetők mennyire tartanak újabb geopolitikai sokkoktól, illetve mennyire számítanak amerikai kamatcsökkentésekre.

A forintot közben továbbra is támogatja a viszonylag magas magyar kamatkörnyezet és az EU-pénzekkel kapcsolatos optimizmus. A régiós devizák közül egyébként nem csak a forint teljesít erősen: a lengyel zloty és a cseh korona is stabil maradt az elmúlt időszakban, részben annak köszönhetően, hogy a közép-európai jegybankok sokáig magas kamatszinteket tartottak fenn.

A következő napokban a befektetők elsősorban az amerikai inflációs és kamatpályával kapcsolatos jelzéseket figyelhetik, miközben Magyarország esetében továbbra is kulcskérdés marad, hogy milyen ütemben haladnak az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalások. A piac jelenleg láthatóan arra számít, hogy az új magyar kormány és Brüsszel között gyorsabb közeledés jöhet, ami tovább erősítheti a forintot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

