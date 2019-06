Tévhitek terjednek a babaváró hitelről - Itt az igazság

1. A kezességvállalási díjat a törlesztés szüneteltetése alatt is kell fizetni?

A babaváró program 10 legfontosabb tudnivalója a Portfolio szerint A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.

Kamatmentes és szabad felhasználású a hitel, ingatlanfedezet sem kell hozzá, ugyanis ezt az állam készfizető kezessége "pótolja".

A hitel vissza nem térítendő támogatássá alakulhat: a második (a hitelfelvételt követően születő vagy örökbefogadott) gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik után az aktuális tartozás 100%-át engedik el, és minden egyes gyermek érkezése után 3 évre felfüggesztik a tartozást.

Legfeljebb 10 millió forintig, legfeljebb 20 évre és legfeljebb havi 50 ezer forintos törlesztőrészlettel vehető fel a hitel.

Azok a házaspárok igényelhetik, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét. Legalább az egyik házasfél legalább 3 éve tb-jogosult vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott). Legalább az egyik házastársnak az első házasságában kell élnie, meglévő gyermek nem akadály.

A hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az igénylőket.

A hitelkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül el kell bírálniuk a folyósító hitelintézeteknek.

Nem számítható fel díj a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért sem, viszont az államnak évente a fennálló kötelezettség 0,5%-ára rúgó díj jár egy év alatt.

A hitel azáltal kamatmentes, hogy az állam (jelenlegi hozamkörnyezet alapján 5% körüli) kamattámogatást nyújt hozzá 5 éves kamatperiódussal.

Ha 5 éven belül baba érkezik (akár örökbefogadással), akkor a hitel végig kamatmentes marad, ellenkező esetben vissza kell fizetni a már igénybe vett (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján évi 5%-os) kamattámogatást, és megnő a hitel kamata (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján legfeljebb közel 8%-ra).

A Bank360 szakértői csapatához a hamarosan igényelhető babaváró hitellel kapcsolatban rengeteg kérdés érkezik, ezért 1600 megkeresés alapján összegyűjtötték a válaszokat a leggyakoribb tévhitekre.Mivel ez nem volt egyértelmű, ezért állásfoglalásért fordultak az Emberi Erőforrások Minisztériumához, ahol megerősítették a Bank360-nak: az éves 0,5 százalékos kezességvállalási díjat a törlesztőrészlet részeként kell fizetni, így azt sem kell a törlesztés szüneteltetése alatt fizetnünk.Ez szerencsére nem így van. A babaváró hitel akkor is igényelhető, ha a CSOK-ot már felvettük vagy tervezzük felvenni, a kettő nem zárja ki egymást. Az egyetlen akadályozó tényező az igénylés feltételein túl a jövedelemarányos törlesztés mutató lehet, azaz, ha az egyik hitel törlesztőrészlete mellett a jövedelmünk már nem terhelhető tovább a másik kölcsön törlesztésével.Sajnos nem ez a helyzet: a CSOK-hoz képest szigorúbb feltételeknek kell megfelelni. A házaspár egyik tagjának rendelkeznie kell legalább három év folyamatos TB jogviszonnyal, ami származhat munkaviszonyból vagy felsőoktatási nappali tagozatos jogviszonyból. Legfeljebb 30 nap megszakítás lehet a jogviszonyok között, míg felsőoktatási jogviszony után 6 hónapon belül kell ismét biztosítottá válnunk.Nem. Ahhoz, hogy a felvételt követő öt év után is kamatmentes maradjon a hitel, a babának az igénylés után kell megszületnie. Fontos: nem elég, ha a gyermek 2019. július 1. után születik, a születés előtt a hiteligénylést is be kell adni ahhoz, hogy érvényes legyen a kamatmentesség.Nem befolyásolja a hiteligénylést, hogy hány gyermekünk van és mennyit tervezünk, azaz akár gyermek nélkül is felvehetjük a kölcsönt. Nem kell erről nyilatkozni úgy, mint a CSOK-nál. Mindez akkor lesz fontos, ha szeretnénk kihasználni a kamatmentességet vagy később a tőketartozás elengedését. Ahhoz ugyanis, hogy kamatmentes maradjon a kölcsön, 5 éven belül születnie kell egy gyermeknek, a tartozás 30%-ának elengedésére pedig egy második, a teljes adósság elengedésére pedig a harmadik gyermek születése után van lehetőség.A törvény értelmében a babaváró hitelt csak házaspárok vehetik fel, tehát az igénylést is házaspárok adhatják le. Ebből következik, hogy a kamatmentesség és a tőketartozás elengedése sem lehetséges, ha a gyermek házasságon kívül születik például élettársi kapcsolatban. Ugyanakkor nem vizsgálják, hogy mikor és hogyan kötöttünk házasságot. Ha ez külföldön történt, akkor honosításra van szükség a hiteligénylés előtt.