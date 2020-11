Önkéntes online mentorálás optimális összekötéssel

A járvány kezdetekor március közepén minden hazai iskola digitális oktatásra állt át, és jelenleg a második hullám ismét egyre több iskolát kényszerít bezárásra, a középiskolákban 14 év felett már mindenki távoktatásban tanul. A diákok az online környezetben sokkal könnyebben elveszhetnek, lemaradhatnak, amennyiben nincs otthoni segítségük. Ennek megakadályozására jött létre az onkentesmentoralas.hu webes alkalmazás, ahol az önkéntes mentorok és a segítségre szoruló diákok egymásra találhatnak és a #school erre kifejlesztett platformjára irányítva megfelelő környezetben folytathatják a közös tanulást. Az intelligens párosító platformot közgazdász kutatók tervezték meg a Magyar Református Szeretetszolgálat és a #school munkatársaival közösen, és együtt is üzemeltetik. Az online mentorálás azon érettségihez közelítő diákoknak is kiváló lehetőséget nyújt, akik a jelenlegi helyzetben nehezen találnak önkéntes munkát, amit a Közösségi Szolgálat keretében teljesíthetnének.

Március közepétől június végéig Magyarország iskolái bezártak, és távoktatásra, jó esetben digitális oktatásra álltak át, melynek gyakorlati megvalósítása az iskolák feladata volt. A szülők nem minden esetben tudtak otthon maradni, vagy ha erre lehetőségük is volt, a gyerekek otthoni oktatását időhiány vagy egyszerűen a speciális tudás hiánya miatt nem feltétlenül tudták segíteni. A segítség nélkül maradt diákok egy része lemaradt a tanulásban vagy teljesen kiesett belőle. Mindezek mellett sok felnőtt, és elsősorban az idős korosztály az otthonában ragadt, és szívesen vállalt volna önkéntes munkát. Hasonló helyzetben voltak azon diákok is, akik az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) keretében szerettek volna önkénteskedni, de a lehetőségek többsége megszűnt a járvány miatt.

Ezt a helyzetet felismerve született egy civil összefogás KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet (KRTK KTI), a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) és a #school között egy platform létrehozására, ahol a segítségre szoruló diákok összekapcsolásra kerülnek az önkéntes mentorokkal. Az alkalmazáshoz a KRTK KTI közgazdászai biztosították a mechanizmus megtervezését, és a webes platform implementálását, az MRSZ koordinátorai tartották a kapcsolatot a résztvevőkkel és a kormányzati akciócsoporttal, és a #school az online oktatási felületén – amelyet az iskolák bezárása után hirtelen százezer felhasználó kezdett használni – kialakított egy alrendszert az online mentorálásra.

A civil összefogás egy kutatóintézet, egy segélyszervezet és egy magáncég összefogásával jött létre, ahol a szervezők maguk is otthonról, online kommunikáltak és szervezték a közös projektet az áprilisi lezárások alatt.

Örvendetes volt, hogy a májusban elinduló programba nagy számban jelentkeztek önkéntes mentorok, de sajnos a diákok jelentkezése elmaradt a várakozásoktól, talán a nyári szünet közelsége miatt. Ezért minden diáknak könnyen sikerült találni mentort, és sajnos sok lelkes mentor maradt diák nélkül. A jelenleg zajló második hullám azonban újabb, és talán még súlyosabb kihívás elé állítja az országot, az iskolák hosszabb ideig bezárásra kerülhetnek a tanév közepén, még a középfokú felvételik előtt. Emiatt sokkal több diáknak lesz szüksége tartós segítségre, és ezért a párosító weboldalt működtető összefogás is újra aktivizálódott.

Párosító platformokkal az élet számos területén találkozhatunk. Hazánkban a leginkább ismert alkalmazások a középiskolai és egyetemi felvételik, ahol a diákok preferenciái, az iskolák és egyetemek rangsorai és kapacitásai függvényében egy központi algoritmus segítségével kerülnek felvételre a diákok. Hasonló elven működnek a gyakornokok elhelyezésére, tantárgyválasztásra vagy szervek allokációjára létrehozott eljárások, az érdeklődő olvasónak javasoljuk ezt az (angol nyelvű) összefoglalót a párosító alkalmazásokról. Ezen alkalmazások megtervezését egyre szélesebb körben végzik tudományos alapon közgazdászok és optimalizálási szakemberek, amit jól mutat, hogy a 2012-es közgazdasági Nobel díjat Roth és Shapley ez irányú munkájáért ítélték oda. A KRTK KTI-ben a Mechanizmustervezés Lendület kutatócsoport tagjai is ezzel a tématerülettel foglalkoznak, és az elmúlt években számos hazai alkalmazás vizsgálatában és megtervezésében is részt vettek, az oktatás pedig a KRTK KTI Oktatásgazdaságtani és Munkapiaci kutatócsoport szakterülete.

A közgazdász kutatók megkeresték ötletükkel a kormányzati akciócsoporttal együttműködő MRSZ-t, akik pozitívan reagáltak erre, és rögtön felvetették a #school bevonását a civil összefogásba, mert volt már velük egy hasonló kezdeményezésük az alapítványuk Válaszút programja keretében, ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket kötnek össze kortárs diák-mentorokkal.

Az onkentesmentoralas.hu-n regisztrált mentorokat és diákokat minden héten a beérkezett adatok alapján egy kifinomult párosító algoritmus köti össze. Az algoritmusban használt optimalitási szempontok között a legfontosabb, hogy minél több mentorálási óra valósuljon meg olyan tárgyakból, amelyekből a diákoknak a legnagyobb szüksége van segítségre, és amelynek a tanítását a mentorok is szívesen vállalják. A mentor-diák párok mellett mentorálási csoportok is kialakításra kerülnek olyan mentorokkal és diákokkal, akik a csoportos mentorálást is elfogadhatónak tartják. Egy diák kaphat több mentort is, ha több tárgyból kért segítséget, és a mentorok is vállalhatnak több diákot és csoportot a heti órakapacitásuk megadásával. Ha egy mentor jelzi, hogy kifejezetten szívesen vállalná hátrányos helyzetű diákok vagy a tanulmányi eredményüket tekintve gyenge tanulók oktatását, akkor az algoritmus jó eséllyel ilyen diákokat allokál nekik. Számít tehát mindkét fél preferenciája.

Az onkentesmentoralas.hu weblap május elején nyílt meg a felhasználók előtt, a regisztrált diákok és mentoraik a párosítást követően a #school online tanulási platformjára kerülnek átirányításra, ahol a mentorálásra tökéletes környezet van biztosítva

Az összekötött diákok és mentorok ezt követően a #school aloldalán az erre kialakított oktatási platformon keresztül tudnak egymással dolgozni az elkövetkező hetekben. Az onkentesmentoralas.hu weblapon történő regisztráció egy automatikus regisztrációt generál a #school oldalán is, ahol a mentor-diák párok és mentorálási csoportok is rögtön létrejönnek, hogy a résztvevőknek már csak a tanulással kelljen foglalkozni. A mentoroknak a #school csapata nyújt technikai segítséget és módszertani felkészítést, illetve az MRSZ koordinátoraival is konzultálhatnak, amennyiben erre szükségük van. Minden óra után rövid visszajelzést írhat minden résztvevő, hogy mennyire találták hasznosnak az órákat, ennek alapján az optimalizáló algoritmus is finomítja a későbbi megoldásokat.

Az érettségihez közeledő középiskolások számára is remek lehetőség az önkéntes online mentorálás. Nem csak azért, mert így mentoráltként könnyebben fel tudnak készülni az érettségire, hanem mert mentorként ezzel teljesíthetik a kötelező Iskolai Közösségi Szolgálatot, amit jelen körülmények között nehéz másutt elvégezni. Ráadásul a kortársak vagy fiatalabb diákok mentorálásával egy meghatározó élményben lesz részük, aminek eredményeként szociális érzékenységük, kompetenciáik, problémamegoldó stratégiáik intenzíven fejlődnek. Meg persze tudást átadni, segíteni öröm, annak is, aki adja, és annak is, aki kapja.

A szerzők a KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet kutatói.

Címlapkép: Getty Images