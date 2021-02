Készüljünk a digitális és távoli ellátásra kész világra az egészségügyben!

A koronavírus-járvány egyik lényeges következménye egy sokkal inkább digitális és távoli ellátásra kész világ az egészségügyben is - vallja Catherine Estrampes, a GE Healthcare EMEA régiójáért felelős vezetője. A világ egyik legnagyobb multinacionális vállalatának régiós vezetője a Portfolio-nak adott interjújában ennek kapcsán elárulta, hogy a vállalat a digitális üzletága növekedésére számít, és ennek érdekében fókuszba helyezik a mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat, melyek kidolgozásában aktívan részt vesz a magyarországi kutatócsapat. A szakembert arról is kérdeztük, hogy a vállalat hogyan viszonyul a koronavírus elleni védőoltásokhoz, amikor a dolgozóikról van szó, beszélgettünk a magyarországi befektetői környezetről, az ország digitális kapacitásáról, valamint a járvány utáni egészségügyi trendekről.

Több mint 30 éve dolgozik a GE-nél, ez idő alatt számtalan kihívással teli környezetben dolgozhatott. Mennyiben és miben különleges a mostani időszak a koronavírus-járvány miatt?

Nagy mértékben különbözik a mostani helyzet a korábbiaktól,

2020 márciusa óta ugyanis masszív globális krízisről beszélhetünk, nemcsak az egészségügyi ellátók szempontjából, hanem a népesség oldaláról is.

A járvány okozta válság több csatornán keresztül kavarta fel a világgazdaság életét és ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kellett.

Mi volt a GE Healthcare első és legfontosabb reakciója?

Már a kezdetektől az a legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsuk kollégáink biztonságát és egészségét és ez továbbra is az első számú célunk. Emellett a gyártási kapacitások és termelés gyors növelésével kellett reagálnunk a pandémiára annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk a gyógyászati termékek iránt - például lélegeztetőgépek, betegmonitorok - látványosan megugró keresletet.

Ennek érdekében néhány hónap alatt megnégyszereztük a gyártói kapacitásunkat a lélegeztetőgépek esetében.

A harmadik igazán feltűnő, járvány okozta folyamat az volt, hogy kollégáink és részlegeink hihetetlen odaadással és elkötelezettséggel álltak az ügyfeleinkhez.

Fotó: GE Healthcare

Tudom, nem mindig szerencsés egyedi területeket kiemelni, de kivételesen említene közülük néhányat?

Elég csak ha arra gondolunk, hogy a szervíz mérnökök és applikációs trénerek a járvány frontvonalában voltak és a legnagyobb járvány időszakában is elengedhetetlen volt az ő munkájuk.

Karrierút



Évtizedek alatt, fokról fokra járta végig a multinacionális cég ranglétráját. Arra a kérdésünkre, hogy a cégnél eltöltött eddigi idő során mely készségeire volt a leginkább szükség, Catherine Estrampes úgy felelt: képesnek kell lenned szembenézni a kíméletlen piaci valósággal, felmérni, hogy melyek az ügyfeleid kihívásai, amelyekre megoldást kell találni. Ehhez szükség van egy végrehajtási tervre, de egyszerre kell képesnek lenni a terv folyamatos kiigazítására a piac dinamikájának függvényében. A 2020-as év ezeket a tulajdonságokat hatványozottan elvárta egy cégvezetőtől – vallja a globális vállalat egyik legfontosabb vezetője, aki Párizsból irányítja csapatát. De mindez önmagában nem elég: ütőképes csapatot kell felépítened, amelynek tagjai felelősnek érzik magukat az ügyfelekért és saját kollégájukért.

Hogyan vészelte át a járvány legsúlyosabb hullámait a GE Healthcare? Milyen hatással volt ez a cég működésére, milyen változásokat hozott: gondolok itt a munkaszervezésre, home officera, vagy bizonyos tevékenységek felpörgetésére, más tevékenységek háttérbe sorolására?

Ahogy említettem, a legfontosabb feladatunk a járvány kitörésekor – és ez azóta sem változott – a munkavállalóink biztonságának garantálása, és ezzel párhuzamosan pörgettük fel a gyártói tevékenységet az említett orvosi eszközök esetében. Magyarország példáján bemutatva: tavaly márciusban rendkívül szigorú biztonsági és járványügyi intézkedéseket vezettünk be, minden munkavállaló számára biztosítottunk az otthoni munka lehetőségét, csak az üzletmenet szempontjából kritikus dolgozóink dolgoztak az irodáinkból. Ezek a intézkedések nemzetközi szinten egységesek, mindenhol ezekhez tartották magukat a dolgozók.

Rátérve az Ön által vezetett üzletág teljesítményére, összességében hogyan befolyásolta a Healthcare üzletág GE-n belüli pozícióját és megítélését a járvány? Felértékelődést hozott, mint számos helyen, hiszen a mostani krízis alapvetően egészségügyi? Mennyiben befolyásolta a pandémia az üzletág eredményességét?

Globális szinten és az általam felügyelt EMEA régióban is jó évet zárt a GE Healthcare üzletága 2020-ban. 2,9 milliárd dollárral járultunk hozzá a vállalatcsoport szabad cashflow állományához, ami rendkívül erősnek mondható. Egyúttal teljesítettük a pénzügyi céljainkat. Ezen felül pedig meg kell említenem azt is, hogy a társaság munkavállalói mennyire elkötelezetten álltak az ügyfelek szolgálatába.

A kedvező eredményekben mekkora szerepet játszott a járvány?

Természetesen láttunk egy felfutást az orvosi eszközeink keresletében, de

a teljes üzleti palettánk jól teljesített a tavalyi évben a járványtól függetlenül.

Az új évben mindenki óriási várakozásokkal tekint a vakcinázottságra, a mihamarabbi újranyitásra, ami nyilvánvalóan kedvezően befolyásolja a globális gazdasági folyamatokat is. Mivel számolnak a GE Healthcare-nél, főleg ebben a régióban?

Óvatosak vagyunk, ami a gazdasági kilátásokat illeti.

A 2021-es év ugyanis még részben a járvány hatása alatt telik,

ezért a fogyasztási kiadások alakulása, valamint a takarékossági szempontok miatt indokolt a visszafogottság. Jelenleg az a feladatunk, hogy a tavalyi év végén látott erős lendületet megpróbáljuk fenntartani az üzletmenetben. Azzal számolunk, hogy 2021 végére a főbb piacok visszatérnek a normális kerékvágásba. Ebben rendkívül fontos szerepe lesz a koronavírus elleni átoltottságnak.

Van erre vonatkozóan a társaságnak bármilyen előírása a dolgozókra nézve?

Az oltás önkéntes, a világon mindenhol, de

a társaságcsoportunk minden munkavállalóját arra ösztönzi, hogy kérjék a védőoltást.

Hogyan készül ezen kívül a kilábalásra az EMEA régióban a GE Healthcare?

Mivel a járvány még nem múlt el, ezért továbbra is fontos a dolgozók és az ügyfelek egészségének biztosítása. Emellett komoly erőforrásokat szentelünk a kollégáink képzésének és jelentős tőkét mozgatunk meg a digitális fejlesztéseink területén.

Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy a koronavírus-járvány felgyorsította egyes technológiák digitalizációját, és ez az egészségügyben sincs másképp.

Hosszú távon az a várakozásunk, hogy az egészségügyi intézmények fizikai kapacitásának kihasználtsága csökkenni fog, mivel

egyre jobban előtérbe kerülnek a telemedicinális megoldások, a távoli diagnosztikai technológiák.

Miben hoz ez változást a gyakorlatban az Önök várakozása szerint?

Az ügyfeleink egyre jobban támaszkodni fognak az operatív vagy klinikai döntéshozatalaik során a rendelkezésükre álló adatvagyonra. Több olyan megoldást is fejlesztettünk kórházak számára, amely valós időben követi le az intézmény leterheltségét, ágy- és humánerő-kihasználtságát és szervezi meg hatékonyan a betegek kiszolgálását, segít a kereslet és kínálat intézményen belüli azonnali egymásra találásában és a kapacitások tervezésében. Az ellátás során keletkező adatok egyre nagyobb segítséget nyújtanak az intézmények számára a betegek ellátásában, csak meg kell látni bennük az óriási potenciált.

Egy sokkal inkább digitális és távoli ellátásra kész világra készülünk az egészségügyben is.

Ez a világjárvány egyik lényeges következménye. Nem véletlen, hogy a digitális üzletágunk növekedését várjuk, és a fókuszba helyezzük a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat.

Tudna erre konkrét példákat említeni?

Hogyne és ezeket éppen Magyarországról tudom hozni, amelyekre egyébként rendkívül büszkék vagyunk. A Budapesten dolgozó csapat két értékes algoritmust dolgozott ki a röntgengépeink számára.

A GE Healthcare magyarországi Data Science csapata fejlesztette ki például az első, amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal, az FDA által is jóváhagyott olyan mesterséges intelligencián alapuló algoritmust, amely röntgengépen fut és képes beazonosítani a gyanús területeket, mind például az életveszélyes légmell (pneumothorax) kialakulása.

Fotó: GE Healthcare

A másik egyedülálló, Magyarországon készült fejlesztés keretében elkészült az az új algoritmust is, amely a páciens lélegeztetőcsövének pontos pozícionálását segíti, megelőzve az esetleges komplikációkat. Itt készült a modell tanítás, a termékesítés (dokumentálás) mérnöki része, az adatok elemzése, bejelölése (annotálás) és a magyar munkatársak irányították és ellenőrizték minőségileg a külső annotáló céggel való munkát is.

Fotó: GE Healthcare

Ennek kapcsán szeretném felidézni idén januári bejelentésünket, melynek keretében a GE 3,3 milliárd forintos beruházással bővíti a budapesti és szegedi digitális egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó központjait. A magyar kormány ehhez támogatást biztosított és itt szeretném kiemelni, hogy a kabinet ösztönzi a beruházásokat,

igazán befektetőbarát környezetet tapasztalunk az országban, amelyet mi nagyra értékelünk.

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a GE Healthcare üzletágának Budapesten és Szegeden van jelentős kutató- és fejlesztőközpontja és jelenleg is több fajsúlyos technológiai projekten dolgoznak a csapatok. Nem véletlenül, világszinten jól ismert az ország a digitális tudásbeli kapacitásáról. Magyarország a cégcsoporton belül vezető szerepet tölt be a képfeldolgozási megoldások területén, és így ezeket a fejlesztéseket az egész világba elviszi a GE, ezzel is támogatva a klinikai döntéshozatalt.

Mi a legnagyobb tanulsága a járványnak az egészségügyi rendszerekre nézve? Mit tapasztalnak, hogyan reagálnak az egyes kormányok a járvány hosszú távú hatásaira, milyen következtetéseket vonnak le, hogyan fejlesztik az ellátórendszer infrastruktúráját?

Van egy olyan trend az országokban, hogy különálló, fertőző betegségek számára elkülönített intézményeket, egységeket hozzanak létre, a jövőbeli járványügyi helyzetre való felkészülés jegyében. Ez lehetőséget ad ugyanis a kormányok számára, hogy gyorsan reagáljanak és a fertőzött személyeket megfelelő módon elkülönítsék a nem fertőző betegektől. Az EMEA régióban emellett mi azt tapasztaljuk, hogy a kormányok ösztönzőkkel támogatják az egészségügyi rendszer digitális fejlődését annak érdekében, hogy az intézmények, orvosok készen álljanak a telemedicina szolgáltatások ellátására a legmagasabb szinten.

A járvány egyértelműen ráirányította a figyelmet az egészségügyi rendszerekre, előkerültek a hosszú távú fenntarthatósági szempontok.

Ennek egyik eleme, hogy a rendszer képes legyen az intézményeken kívül is ellátni az alapvető diagnosztikai feladatokat.