Rengeteg adat azonnali elérhetőségét ígéri egy magyar startup

Hatalmas adatmennyiségek azonnali, titkos és olcsó megosztását ígéri egy magyar fejlesztés, amely leginkább a nagy fájlok problémamentes megosztásában és az ezzel járó adattömegek feldolgozásában látja az előrelépés lehetőségét. A Clarabot Nano segítségével a fejlesztők szerint szinte azonnal meg lehet osztani a világ másik felén lévő partnerekkel akár terabájtnyi mennyiségű fájlokat is.

A számítástechnika fejlődésével párhuzamosan a mindennapokban is szembesülünk azzal, hogy egyre nagyobb adattömegek keletkeznek és mozognak az interneten, és mára már akkora fájlokkal dolgozunk, amelyeket húsz évvel ezelőtt talán megnyitni sem tudtunk volna. A fájlok gyors növekedésével hamar zárójelbe került az e-mailes csatolás módszere, a következő lépést a feltöltést, majd letöltést kínáló szolgáltatók jelentették, ám úgy tűnik, lassan ezt is kinövi a valóság.

A felhőszolgáltatások népszerűek, egyszerű és hatékony közös munkát biztosítanak, ám időnként biztonsági aggályokat vetnek fel.

Bár a megfelelően kezelt felhőn legtöbbször biztonságban vannak az adataink, egyes szenzitív titkokat kezelő cégek – például bankok, K+F szereplők – nagyon szigorú szabályokkal korlátozzák a módszert a mindennapi munkájukban.

Mindez azért is vezet egy megoldandó problémához, mert az adatmennyiségek növekedése mintha csak most indulna be igazán. A big data, a mesterséges intelligencia, az 5G, a dolgok internete (IoT) olyan adatméreteket hoz néhány éven belül, amelyek a mai fájloknál sokszorta nagyobb anyagok lesznek. Ezek kezelése új technológiákat is kíván.

Hibrid megoldás

Erre kíván választ adni egy magyar vállalkozás, a Clarabot Zrt. szolgáltatása, amely a jelenlegi megoldásoknál sokkal gyorsabb, végpontok közötti titkosított fájlmegosztás ígér. Ahogy fejlődött az internet, a centrális hálózattípus lett a legelterjedtebb, de a peer to peer hálózatokra is akad bőven példa. Utóbbi esetében nincs egy adatközpont, a számítógépek közvetlenül tudnak kommunikálni egymással, de ennél elengedhetetlen az, hogy az egyik számítógép pontosan ismerje a másikat, így az adat tulajdonosát is pontosan be lehet azonosítani. A másik megoldásnál, az adatmegosztáshoz egy köztes szervert használ a rendszer, amire feltöltjük az adatainkat, és arról le is tudjuk tölteni.

A Clarabot Nano szolgáltatás ennek a két rendszernek a hibrid-megoldása, így gyakorlatilag egy „szerverkliens” szoftvert hoztak létre.

Ennek során a Clarabot Nano kiterjesztett funkciójával rendelkező gép mind szerver-, mind kliensfeladatot el tud látni, és mind a két úton megy az adatkommunikáció – közölte a Clarabot Zrt. a Portfolio-val.

Harmadik fél nem láthatja

Jelenleg, sok esetben úgy működik az adatküldés, hogy becsomagoljuk valamibe az adatot, majd mellétesszük azt a kulcsot, amivel azt értelmezni lehet és együtt „küldjük el”, a fogadó félnél így lesz szintén értelmezhető az adat. A Clarabot rendszerében a kulcs nélküli, értelmezhetetlen adatot egy központi gépen küldjük át,- ez gyakorlatilag olvashatatlan- és az olvasásához szükséges kulcsokat a Nanok egymás közötti kommunikációjából generálja mindig az adott Nano kliense. A lényeg az, hogy a küldő és a fogadó félnél nem egyezik meg a kódoláshoz szükséges kulcs.

Így sem a küldő, sem a fogadó nem tudja, hogy valójában mi az a kulcs, amivel azt az adatot értelmezhetővé lehet tenni.

Ez azt eredményezi, hogy a rendszer felépítéséből következve lehetetlen harmadik félnek ezeken a Nanokon és a központi hardveren átfolyó adatokat megismernie.

Nincs értelme annak, hogy például egy adatközpontot megtámad egy hekker, és a felhasználók adatait ellopja, hiszen maga az adat nem tárolódik semmilyen köztes szerveren sem. Csak a küldő és a fogadó fél gépén jelenik meg.

Felfutást remélnek

A technológia adta másik lehetőség a sebesség, hiszen az enkriptált adathalmazokat nem kell először egy központi szerverre felmásolni, hogy azután le tudjuk tölteni. Ráadásul a megosztani kívánt fájlokat egyszerre több gép egyidejűleg is le tudja tölteni. A feltöltési idő befejezése előtt már megjelennek a megosztott fájlok, mérettől függetlenül, amikben olyan megszokott sebességgel lehet keresni, mint egy internetes keresőben.

Gyakorlatilag inkább a fájlok átstreameléséről van szó, mintsem feltöltésről.

A Clarabot szerint cégüknek mind a kkv, mind pedig a nagyvállalati szegmens célpiac lehet, a kezdő vállalkozások számára pedig elsősorban azért lehet vonzó a rendszer, mert komplex hálózatokat informatikai szaktudás nélkül, olcsón létre tudnak általa hozni. A gyorsaság, a ClarabotNANO titkosítás és a nagyobb fájlméretek azonnali hozzáférhetősége lényegében bárkinek hasznos lehet, ezért is nehéz targetálni a szolgáltatást egy szűkebb körre. A gőzerővel fejlődő big data, IoT és hasonló technológiák révén azonban várhatóan nagy igény mutatkozik majd a nagy adatméreteket távolról kezelni képes megoldásokra.

