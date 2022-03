A jó üzletpolitika és a márkaérték is rengeteget segít a válságban

A fenntarthatóság, a tudatos tervezés és a társadalmi felelősségvállalás voltak azok az értékek, amelynek révén a budapesti székhelyű divatmárka, a Nanushka úgy is növekedni tudott a járvány idején, hogy más divatipari szereplők jelentős zuhanást éltek meg. A cég tavaly 12 milliárdos árbevételt ért el, ez jelentős növekedés a 2020-as 7,5 milliárd után. Az idei évre a cél a 19 milliárd forintos, vagyis 50 millió eurós árbevétel. Miközben a cég dinamikusan nő, globálisan is terjeszkednek, bevételének 98 százaléka származik exportból. Idén ősszel nyílik Sanghajban az első üzletük, és dolgoznak egy észak-amerikai üzlet nyitásán is.

Sikeresen kezelte a budapesti székhelyű Nanushka International Zrt., a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. egyik legeredményesebb portfóliótársasága a koronavírus okozta kihívásokat, és miközben a többi divatipari szereplő nagymértékben zuhant, a cég növekedni tudott. A járvány „előestéjén” 2020 márciusában mutatott be a Nanushka Paris Fashion Week-en az idei bemutató előtt utoljára. Akkor már beszéltek a „távoli” vírusról, amely csakhamar Európában is berobbant, és drasztikusan átalakította a mindennapokat.

A társaság mindent megtett, hogy felkészüljön a válságra: átalakította költségstrukúráját, tőkebevonást hajtott végre.

A 2020-as év nehéz volt a Nanushka számára is, de így is növekedett 5-7 százalékot, míg a többi iparági szereplő átlagban 35-40 százalékot zuhant. A növekedés annak ellenére valósult meg, hogy a londoni és New York-i flagship üzletek végig zárva tartottak a járványügyi intézkedések miatt.

A divatipar ciklikussága miatt már lehetett látni, hogy 2021-ben újra növekedési pályára fog állni a a megrendelésállomány. Ez így is történt: a tavalyi évben 12 milliárd forintos árbevételt ért el a Nanushka. Baldaszti Péter, a cég vezérigazgatója és társtulajdonosa a Portfolio-nak azt mondta, a válságálló vállalkozás a Nanushka által képviselt értékeknek, így a fenntarthatóságnak, a társadalmi felelősségvállalásnak köszönhetőek, amely jól találkoztak a fogyasztói elvárásokkal.

Jól kezelték a helyzetet

A cég 2017-ben kezdett el intenzíven fejlődni, miután az EXIM Exportösztönző Magántőkealapját is kezelő GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. beszállt a Nanushkába. „2016-ban kevesebb, mint egymillió eurós árbevétele volt a cégnek és egy nagyon masszív, nagyjából ezzel megegyező vesztesége. 2017-ben megdupláztuk az árbevételt, és 2018-tól szinte exponenciális volt a növekedés.

2019-re majdnem 20 millió eurós árbevételű vállalkozás volt a Nanushka, akkor nyitott meg az első New York-i üzletünk, ami egy óriási mérföldkő volt a cég számára

– mondta a vezérigazgató, hozzátéve, optimizmussal tekintettek 2020-ra, azonban a koronavírus-járvány megjelenése keresztül húzta a számításaikat. Az első 6-9 hónap cash-flow és árbevétel szempontjából Baldaszti szavaival élve tragikus volt, de végül sikerült jól kijönni a helyzetből.

„Nagyjából 200 fős csapatunk van egy londoni, budapesti, milánói és New York-i irodával, globális működéssel. Nem volt egyszerű, hiszen a New York-i és londoni üzleteink hosszú hónapokig zárva voltak, miközben az üzlethelyiség bérleti díját fizetni kellett. Fontos volt, hogy a csapatot amennyire lehet együtt tarthassuk, csupán néhány munkakört kellett megszüntetnünk. 2020 közepén már láttuk, hogy a 2021-es év megrendelésállománya újra növekedési pályára fog állítani minket” – jegyezte meg a társtulajdonos. Mint mondta, a nehéz időszak átvészelésében nagy szerepe volt a globális vásárlói bázis diverzifikációjának:

amikor Amerika már éppen jött kifelé a válságból, de Európa még javában benne volt, azt az amerikai teljesítmény ellensúlyozta. Ha pedig Amerika volt rossz állapotban, akkor az európai, kínai vagy ausztrál piac teljesített jobban.

Nyitnak Ázsia felé

A Nanushka elsődleges piacát - mintegy 30%-ot - jelenleg az Egyesült Államok jelenti, ahol további növekedéssel tervez a márka: jelenleg egy újabb észak-amerikai üzlet nyitásán dolgoznak, amire várhatóan az idei utolsó negyedévben kerül majd sor. Emellett újabb piacokon is terjeszkednek, idén ősszel megnyílik az első üzlet Sanghajban, amit a következő 3-4 évben 8-10 bolt követ majd, ezzel pedig várhatóan a kínai piac is felnő majd nagyjából erre a szintre. „Noha nincs tetemes kitettségünk, az orosz piac fontos a Nanushka számára, azonban tekintettel az Ukrajnával összefüggésbe hozható, jelenleg is zajló eseményekre 2022-ben egyáltalán nem tervezünk orosz értékesítéssel.

Felfüggesztjük az orosz piac felé irányuló összes szállítást és értékesítést, amíg a helyzet nem rendeződik megnyugtatóan

– mondta Baldaszti Péter.

Vonzó-e a divatipar a befektetők számára?

Tíz évvel ezelőtt az igazi luxust nagyjából 10-15 márka jelentette a világon a divatiparban, hiszen a luxus értelmezése egy csak egy nagyon szűk elit által vásárolható, nagyon szűk márkaportfóliót jelentett. Részben az olyan cégek megjelenése, mint a Nanushka, ezt tágította.

Baldaszti Péter, a cég vezérigazgatója és társtulajdonosa, Sándor Szandra a márka alapítója és Gubicza Ágoston a GB & Partners alapkezelő társtulajdonosa, a Nanushka igazgatósági tagja

„Mi ezt úgy definiáljuk, hogy létrehoztuk egy új kategóriát, az úgynevezett new luxury szegmenst, ami azt jelenti, hogy az árpontunk, a pozicionálásunk nem egyezik a legdrágább házakkal, mint az Hermes, a Dior vagy a Louis Vuitton, az árazásunk az övék alatt van, de nem sokkal. A mi árpozíciónk a belépő kategória a high end luxusba” – mondta Baldaszti Péter, aki szerint sok a feltörekvő divatmárka, de nagyon nehéz átlépni a 10-15 millió eurós plafont, mivel nagyon tőkeigényes piacról van szó, jelentős befektetés nélkül ez nem megy.

Egy divatipari cég 1-2 évig elkerülhetetlenül veszteséget termel.

Akinek nincs egy olyan pénzügyi partnere, mint nekünk, ha nincs meg a türelem, vagy a hosszú távú gondolkodás, hogy a rövid távú eredményeket sajnos fel kell adni azért, hogy hosszú távon értékes vállalkozást tudj felépíteni, akkor ez nem fog sikerülni” – mondta a vezérigazgató, hozzátéve, egyelőre kevés olyan befektető van globálisan, aki divatipari cégekben fantáziát lát. A GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. pedig pont az ilyen niche befektetői szegmensekre koncentrál, így az együttműködés már a kezdetektől egy ideális dinamikára épített. A befektetők szigorú pénzügyi és menedzsment keretrendszert szabtak, mely egy kiszámíthatóbb működést megcélozva, illetve elérve még a kreatív alkotói területek autonómiáját és mozgásterét is tovább növelte.

Mindez viszont új gondolkodásmódot, új folyamatok tervezését igényelte a Nanushka részéről.

A közös sikerek és a közösen végzett munka eredménye lett a Vanguards Fashion Group Zrt., ami az alapkezelő Baldaszti Péterrel közös divatipari érdekeltségeit fogja össze holdingként. Ennek része a Nanushka, az AERON divatcég és a milánói SUNNEI márka is.

Ami idehaza nehezíti a helyzetet, az az, hogy alapvetően a kereskedelmi bankszektor nincs felkészülve az ilyen vállalkozásokkal való hatékony együttműködésre, ez pedig komoly versenyhátrányt jelent Magyarországon

– mondta el Baldaszti Péter. „Egy extrém gyorsan növekvő vállalkozásnak itthon nehéz működőtőke finanszírozáshoz jutni a kereskedelmi bankszektorból – még jó mutatókkal is. A hazai bankszektor elég konzervatív, nehezen értelmezik, hogy mit jelent egy startup, ahogy az eszközalapú helyett a humántőke alapú bizniszt sem kezelik megfelelően. Amerikában ezzel szemben hetente keresik meg az ottani leányvállalatunkat működőtőke finanszírozással” – tette hozzá.

Működhet fenntarthatóan egy globális divatmárka?

Sándor Szandra, a Nanushka alapítója már a márka indulásakor egy felelős vállalkozás létrehozásában gondolkozott, ugyanakkor azzal ő és a Baldaszti Péter is tisztában van, hogy egy sikeresen működő vállalkozás nem tud teljesen fenntarthatóan működni, hiszen a mindenkori cél a növekedés, minél több termék értékesítése.

A Nanushka ugyanakkor igyekszik minden tőle telhetőt megtenni, hogy csökkentse ökológiai lábnyomát.

A termékek alapanyagainak több mint fele fenntartható vagy körkörös forrásból származik, és a cél, hogy 2025-re kizárólag fenntartható forrásból származó, tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat használjanak.

Baldaszti Péter szerint abban a szegmensben, ahol a cég jelenleg megtalálható, a vásárlók részéről is elvárás, hogy a termékek magas hozzáadott értékkel rendelkezzenek, és hajlandóak is magasabb árat fizetni, amely pedig lehetővé teszi a felelős anyaghasználatot.

Jóval a piac előtt járunk a kezdeményezéseinkkel, a cél az, hogy a fenntarthatóság szempontjából rövid időn belül vezető márkává váljunk.

Azt gondolom, van ennek egy olyan hatása is, hogy más vállalatok is elkezdenek erre törekedni, hiszen változnak a vásárlói igények, rákényszerül a piac, hogy változtasson” – jegyezte meg a vezérigazgató. Hozzátette: „a számok is azt mutatják, hogy piacot veszünk el azoktól a vállalkozásoktól, akiknek nem fontosak ezek az értékek, nem fenntarthatóak, hiszen a fogyasztók elvárása világos: a fenntarthatóbb termékeket kínáló márkákat fogják választani.”

A cikk megjelenését a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. támogatta.

Fotó: Stiller Ákos / Portfolio