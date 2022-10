Mit tehetnek a bevásárlóközpontok, hogy túléljék az energiaár emelkedését?

A bevásárlóközpontok nagy energiafelhasználású épületek, ezért különösen nagy mértékben érinti őket az energiaár-emelkedés. A vásárlók komfortérzetének megtartása mellett az üzemeltetési költségek optimalizálása a jelen körülmények között nem könnyű feladat. Dr. Szilágyi Melindát, az Allee Bevásárlóközpont üzemeltetését és vagyonkezelési feladatait ellátó Multi Hungary Management Kft. magyarországi vezetőjét kérdeztük az energiaár-változás hatásairól, a fenntarthatóság kiemelt szerepéről és az átgondolt energiastratégia fontosságáról.

Milyen trendek, változások figyelhetők meg európai szinten a bevásárlóközpontok piacán és azok üzemeltetésében?

Attól sehol nem tartanak, hogy bezuhannak a házak, de nagyon oda kell figyelni az üzemeltetési költségek kordában tartására. Portugáliától Törökországig napi szinten beszélünk üzemeltetőkkel, hogy kinek milyen ötlete van, mivel küzdenek éppen. A probléma egyáltalán nem lokális, mindenkit az energiaár foglalkoztat, de amíg Portugáliában meleg van, addig a lengyeleknél például sok minden attól függ, hogy mennyire lesz hideg a tél. Jelenleg nincs is óriási átrendeződés vagy terjeszkedés, jellemzően a meglévő portfóliót racionalizálják.

Némi visszaeséssel azért mindenki tervez, amit valószínűleg azokban az országokban is érezni fognak, ahol a háztartások százalékosan kevesebbet költenek lakhatásra, mint itthon. Általánosságban elmondható, hogy mindenhol igyekeznek kitartani, a bérlőközösség is nagyon számít arra, hogy az üzemeltetőknek van működőképes víziójuk.

Hogyan érinti az energiaár-változás az épületek fejlesztését, fontosabbá vált a racionalizálás ezen a területen is?

Az elmúlt tíz évben a bevásárlóközpontok építészeti lehetőségei rengeteget változtak, új irányelvek, célkitűzések fogalmazódtak meg és a fenntarthatóság is egyre hangsúlyosabb lett. Az energiaárak növekedése miatt most még inkább felgyorsult ez az irány, jobban kinyílnak a fülek, minden háznak az az érdeke, hogy gyorsan tudjon reagálni.

Elkerülhetetlen az épületek energiafelhasználásának optimalizálása. Az üzletközpontok természetükből fakadóan nagy energiaigényű épületek, mindig kellemesnek kell lennie a hőmérsékletnek, ezért most mindenki azt a pontot keresi, ahol még megmarad a komfortérzet. De az üzemeltetés és a gépészeti rendszer részletes felülvizsgálatával is szabad szemmel látható fogyasztáscsökkenés érhető el, mi például közel 5 százalékot takarítunk meg csupán azzal, hogy lekapcsoljuk a villanyt ott, ahol tényleg nem kell. További apró, de jelentős százalékokat jelent a mozgólépcsők start-stop rendszerének beállítása, hogy csak akkor induljanak, amikor van látogató.

Minden gépészetet átnézünk, ami már nem hatékony, azt próbáljuk cserélni. Ebben a helyzetben minden százalék számít, amit ezekkel az apró, menedzselt módosításokkal meg tudunk takarítani.

A költségek visszafogása mellett igyekszünk a bérlőinket is segíteni az üzletek energiafelhasználásával kapcsolatban, ez egy közös feladat. Ezek nem olyan látványos változások, mint mondjuk egy zöld park telepítése, de szükségesek, hogy a ház továbbra is működjön.

Milyen eszközökkel biztosítható a fenntartható energiagazdálkodás, központi szerepet kap a megújuló energia?

A rossz fényhasznosítás általános probléma a házaknál, főleg, ahol sok az üvegfelület, ami például ránk különösen jellemző. Az üvegtetőt hőszigetelő fóliákkal borítottuk, így csökkentve a melegebb időszakokban az üvegfelületeken keresztül bejutó közvetlen napsugárzás okozta hőt.

Az összes fényforrást energiahatékony LED-es lámpára cseréltük, a közösségi és kiszolgáló területeken mozgásérzékelőket is felszereltünk. De a világítási időszakok korlátozásával vagy a légkondicionáló rendszer energiatakarékossá tételével is óriási eredmény érhető el. A világ vezető fenntarthatóság-vizsgálati módszerének (BREEAM) minősítése alapján kiválóan teljesítünk a fenntarthatóságot szolgáló beruházások megvalósításában.

Az első körös fenntarthatósági beruházással közel 2 millió kWh spórolást értünk el éves szinten, ami hatalmas, a felhasználás mintegy 10 százaléka.

2020-tól már kizárólag teljes egészében megújuló forrásból származó villamos energiát használunk. Folyamatosan keressük a napelempark bővítésének lehetőségeit, a mozi feletti tetőn a telepítése már folyamatban van és hamarosan elkészül egy 710 m2-es rendszer. Jövőre már lesznek új napkollektor helyeink is, de a zöldfelületeink kárára nem szeretnénk új paneleket elhelyezni. A zöldfelületekkel rengeteget foglalkozunk, mondhatjuk, hogy szinte az összes bokrunkat "felújítottuk”. Aki szeretné a működését hosszú távon is fenntarthatóvá tenni, rengeteg megoldás közül választhat.

Milyen kihívásokkal számoltak az energiastratégia kidolgozásakor tekintettel a rendkívüli gazdasági helyzetre?

Az árfolyam és az energiaárak alakulása miatt nem egyszerű tervezni, de arra nem készülünk, hogy ne lenne majd áram- vagy gázszolgáltatás, csak az áruk kérdéses. Mindenesetre nem vagyunk túlságosan optimisták, arra számítunk, hogy a következő 1-2 év a bérlőinknek és a háztartásoknak egyaránt nehéz lesz, ezért, ha nem is minden szegmensben, de számolunk lehetséges forgalomcsökkenéssel is.

Akik eddig bevásárlóközpontban intézték az ügyeiket, továbbra is ott fogják, ha a ház egyre kényelmesebb és több szolgáltatást tesz elérhetővé 15 perces vonzáskörzetben. Mi erre törekszünk. A technológia mellett a korszerűsítés más területeken is fontos, a tereket és az éttermi szintet külsőleg-belsőleg megújítottuk, az arculatot is frissítettük.

Hogyan terveznek az idei karácsonyi időszakkal, várható változás a forgalomban?

Nem csak mi gondoljuk úgy, a prognózisok is azt mutatják, hogy idén még rendes karácsonyra számíthatunk, így nagy lelkesedéssel készülünk rá, mindenkit várunk. A következő év más kérdés, azzal kapcsolatban már kissé borúlátóbbak vagyunk, nehéz 2023-ra számítunk, de hogy mennyire, azt egyelőre nem tudjuk megítélni.

Persze sok minden függ a forint árfolyamától és az energiaárak mozgásától, mindenesetre mi mindent megteszünk, hogy ahol lehet, költséget spóroljunk.

Abban reménykedünk, hogy a célközönségünket képező családok, háztartások viszonylag stabil pénzügyi háttérrel rendelkeznek, és túl nagy visszaesés nem lesz. Jelszavunk, hogy ahol nem kell valamit elkölteni, azt ne költsük el. Ha pedig mégis probléma lesz, mi, mint bérbeadók együttműködünk a bérlőinkkel, a Covid idején is így tettünk, és a jövőben is segíteni fogunk.

Számos új üzlettel bővült az Allee, hogyan állítjátok össze az üzletportfóliótokat?

A kereskedők, a bérlők hisznek az általunk kínált kereskedelmi értékekben, a kihasználtságunk ennek megfelelően 99 százalék feletti, ami egyedülálló az országban. Idén összesen tíz új üzlet nyitott nálunk, ebből öt az elmúlt hetekben, régóta várt márkák és profilok jelentek meg. A jövő év elején nyit a földszinten a lengyel LPP vállalatcsoport második legnagyobb márkája, a Mohito női ruhaüzlet, aminek azért is örülünk nagyon, mert az Orsay kivonulása után támadt űrt így sikerül betölteni. Ezen kívül a Skechers, a Parfois, a Flying Tiger Copenhagen, a tudatos szépségápolás híveit megszólító Dora Natura, a magyar sportruházati márka, a Budmil, a lengyel táskákat és bőröndöket kínáló Wittchen nyitott új üzletet. Lett egy új kávézónk, a Coffee Cup és egy igazán különleges új éttermünk, a greenhabit, ahol 90 százalékban magyar alapanyagokkal dolgoznak, a szolgáltatások körét pedig egy Erste Bankfiókkal bővítettük.

Fotó: Berecz Valter

A cikk megjelenését az Allee Bevásárlóközpont támogatja.