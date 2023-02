Idén sokan kihullanak a rostán: 10 évet lépünk vissza ezen a téren

Braunmüller Lajos 2023. február 12. 07:30

Akár 10 évet is visszaléphet idén a mezőgazdasági finanszírozás, miután a megemelkedett kamatok mellett az integrátorok lényegesen szigorúbb szemmel nézik meg, melyik termelő mögé állnak be. A kieső, kevésbé hitelképes szereplők a bankokhoz fordulhatnak, amelyek a szokásosnál több fedezetet kérhetnek tőlük, vagy átszervezhetik termelésüket. A szántóföldi összkép a tavalyi aszály miatt is változóban van: újra egymillió hektár felett vetettek búzát, várhatóan kevesebbet vetnek majd kukoricából. Helyette növekszik a napraforgó területe, és tör előre a más országokban már bizonyított, aszálytűrő cirok.