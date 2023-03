Megrendeléstől leszállításig öt nap – így kerülnek a magyarországi high-tech berendezések Izlandra

Portfolio 2023. március 24. 11:00

A Huawei Európai Ellátó Központjában a kontinens első kereskedelmi, magán 5G hálózata üzemel, amely mesterséges intelligenciával, automatizációval és a kiterjesztett valóság eszközeivel elképesztő hatékonysággal szolgálja ki a vevők igényeit. A központ 40 európai országot lát el, a Pátyra beérkező alapanyagból akár öt nap alatt már az izlandi megrendelőnél lehet a késztermék. Az adott berendezés összeszerelését végző dolgozó munkáját VR szemüvegen keresztül, real-time, távolról is tudják segíteni a szakemberek, ezzel is csökkentve a hibalehetőségeket és hatékonyabbá téve a munkafolyamatokat. Az 5G technológia jóval kézzelfoghatóbb tevékenységeket is felgyorsít, egy-egy hagyományos targonca is könnyen „felokosítható”, a rakomány pontos súlyának lemérésével és továbbításával a logisztikai tervezés is jelentősen gyorsabbá válik.