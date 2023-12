Kulcsszerepet kapnak a Mol kútjai a szilveszterkor elveszett kutyák hazajutásában

Portfolio 2023. december 30. 14:29

Minden évben sok ezer kutya válik átmenetileg vagy tartósan gazdátlanná a petárdák és a tűzijátékok kiváltotta menekülési ösztönreakciók következtében. Ám a segítség az ország több száz pontján most is rendelkezésre áll: az ünnepnapokon is nyitva tartó Mol töltőállomások ingyenes chipleolvasással teszik könnyebbé az elkóborolt ebek hazatalálását.