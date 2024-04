Rekordok dőltek a magyar energiatőzsdén

Vedres Péter István, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fenntartható Fejlődés Főosztály főosztályvezetője szerint sokat javult az ország energiaintenzitása az elmúlt években, de az EU 27 átlagánál még mindig jóval magasabb. 2022-nagyott csökkent a kőolajegyenérték/euró számítás alapján végzett mutató, amihez a hirtelen megugró energiaárak, az ezekre adott energetikai beruházások, de a gazdasági visszaesés is kellettek.

Magyarország a 2030-ra vállalt végsőenergia-fogyasztási célok megvalósításának 23 százalékánál tart, ráadásul érdemben nincs elmozdulás az elmúlt években, ezért nagyon lesz betartani a várhatóan egyre szigorúbb követelményeket. A MEKH-nek, mint hatóságnak a vállalati szereplőkre van érdemben ráhatása, a különböző ösztönzőkkel, szabályozásokkal és az EKR rendszerrel főként a kereskedelem, ipar, és közszolgáltatások terültén tud megtakarításokat facilitálni.

A hatékony energiagazdálkodás versenyképességi kérdés, ezért az egész nemzetgazdaságra vonatkozó hatása is igen hangsúlyos.



Vedres Péter István, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fenntartható Fejlődés Főosztály főosztályvezetője

A MEKH éppen ezért bevezette a nagy energiafogyasztó vállalatok esetében a kötelező 4 évente tartandó energetikai auditot és az energetikai szakreferens jelenlétét is. Az energiafolyamatok feltérképezése, a fogyasztás számszerűsítése, és az energiahatékonysági számítások elengedhetetlenek a beruházások sikeréhez.

Így (is) lehet ösztönözni

Az EKR rendszer csak egy az állami, illetve EU-s szakpolitikák és eszközök közül, amellyel az energiahatékonysági beruházások megtérülésének idejét csökkenteni lehet. A rendszerben 681 kötelezett van, köztük a legnagyobb energiakereskedők, akik számára kötelezően előírt bizonyos mennyiségű energiamegtakarítás. A kötelezettek ezt meg is válthatják vagy az ügyfeleik körében facilitálhatnak különböző energiamegtakarítást célzó projekteket. Utóbbi sokkal jellemzőbb, sőt a fejlesztésekkel létrejövő, auditált Hitelesített Energiamegtakarításokat, vagyis a HEM-eket idén márciustól a szereplők már az CEEGEX EKR tőzsdén is értékesíthetik.

Az EKR rendszer 2021-ben indult, az azóta eltelt időszakban 4577 projektet jelentettek be összesen 6150 TJ megtakarított értékben. A fejlesztések 1388 végfelhasználót érintettel, amelyek közül a szállítmányozás (40%), ipari termelés (30%) és építőipar (15%) emelkedett ki. Az induláskor és a következő évben is több mint 300 százalékos volt az arra az évre előirányzott energiamegtakarításhoz képest elért a valós eredmény, azonban 2023-tól már jelentősen nőnek az elvárások, azért a rendszer igazi megmérettetésére idén fog igazán sor kerülni.

Pörögnek a magyar energiatőzsdék, rekordok születtek az első negyedévben

A magyarországi energiatőzsdék rendkívül sokat fejlődtek az elmúlt években, a hagyományos villamosenergia- és gáz kereskedésen kívül már a származási garancia tőzsde és EKR tőzsde is elindult – mondta Kádár Márton, a HUPX/CEEGEX értékesítési vezetője.

Magyarországon egyre nagyobb problémát okoz az áramtőzsdén a villamosenergiaárak volatilitása. A villamosenergia termelésben robbanásszerűen megjelenő naperőművi kapacitások (és az ezzel párhuzamosan ki nem épülő energiatálók) miatt egyre több olyan napos óra van, amikor negatívba csúszik az áram ára. Annak érdekében, hogy jobban szabályozzák a piacot, és kisimítsák a nagy kilengéseket a tőzsdén is napközbeni szegmens hoznak létre, júniustól 3 különböző időszak árain lehet majd kereskedni.

Kádár Márton, a HUPX/CEEGEX értékesítési vezetője

A gázkereskedelemben egyre inkább felértékelődik a hazai CEEGEX szerepe, egyre több a szereplő, például a Shell is belépett a piacra.

Az év első három hónapjában óriási kereskedési rekordok dőltek, és további emelkedésre lehet számítani.

A HUPX GO származási garancia piac szervesen kapcsolódik a zöldenergia kereskedelembe, eddig 63 tag lépett be a tőzsdére, köztük megjelentek a legnagyobb francia, belga és holland energiabrókerek is. A kereskedés önálló clearing rendszerben történik, amely olcsó és biztonságos, és amelynek kereteit maga a tőzsde biztosítja. Eddig már 7 TW/h származási garancia cserélt gazdát, a kezdeti árvolatilitás is kisimulni látszik, a helyenként 8 euró/MW/h árról lecsökkent jelenleg 0,63 euróra, de hosszabb távon 2-3 eurós árakra érdemes számítani. Stabil, 1-1,5 TW/h-s többletkereslet látszik, a vásárlók döntően víz-, szél- és napenergiát vásárolnának, a biomassza és biogáz sokkal kevésbé népszerűek.

Május 14-én jön a következő EKR aukció

Az EKR tőzsde első aukciójára márciusban került sor, és a várakozásoknak megfelelő eredménnyel zárult. A kereskedés aukciós rendszerben, a GO piachoz hasonlóan, self clearing megoldással történik. Eddig 2 termékre, a 3 évesnél rövidebb és hosszabb élettartamú Hitelesített Energiamegtakarításra (HEM) lehetett licitálni, különböző jogszabálymódosítások miatt azonban, a következő, május 14-i aukción már 3 is szerepel: 5 évesnél rövidebb, illetve annál hosszabb, valamint a kétszeresen elszámolható HEM-ekre is lehet ajánlatokat tenni.

Az első aukción 23 tag vett részt, a májusira viszont már 50 környékére várják a szereplőket.

Az egyensúlyi ár kialakítása a leghangsúlyosabb feladat a kezdeti időkben, később természetesen a kalsszikus energiapiaci portfóliómenedzsment elérése a cél. Mindenképp fontos lenne hosszútávon a sok kis szereplő összefogására aggregátor szereplők segítségével, és láthatóan a piaci igény egyre nagyobb lenne a határidős termékekre, azonban ezekre még minden bizonnyal várni kell.

Az energia túl olcsó, ezért pazarlóan bánunk vele

A megállapítás egészen 2022-ig igaz is lehetett, azonban azóta nagyot fordult a világ – kezdte az előadását Gódi Attila, Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. ügyvezető igazgatója. Az immár 100 éves, többgenerációs cég a régió meghatározó piaci szereplője, termékeivel évi 50 ezer tetőt fednek le. Saját fejlesztése a Generon D4RK, a tetőcserépbe integrált napelemes megoldás, amely ráadásul már a hagyományos terrakotta színben is elérhető, nem csak a megszokott feketében.

Gódi Attila, Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. ügyvezető igazgatója

Bizonyos számítások szerint egy ember energiafogyasztásának 60 százaléka valamilyen módon az ingatlanához kapcsolódik, vagy annak felépítésén vagy a lakhatási fogyasztásán keresztül. Egy jó adottságú tetőn, 6t négyzetméter napelemmel megtermelhető egy lakó személyes éves fogyasztása, ezért semmiképp sem szabad kihagyni ezt a lehetőséget.

A 2022-ben begyűrűző energiaválság előtt a termelési költségük kb. 1%-át adta az energiaára, amely néhány hét alatt felment 10%-ra.

Bár a vállalat korábban is megvalósított energetikai beruházásokat, és 2030-ra a zéróemissziós működést tűzte ki célul, mégis nagyon gyorsan kellett lépnie. Elektromos targoncákat, bólyi telephelyükön meleg víz előállításra geotermikus energiát használnak fel. A napelemes beruházásaik „visszwattos” rendszerben működnek, vagyis amennyi megújuló energiát termelnek, azt el is kell fogyasztaniuk helyben. Ehhez át kellett alakítani a termelési időszakokat, és a napos órákhoz igazítani az energiaintenzív munkafolyamatokat. Kiegyenlítésre energiatárolókat is építenének, de az akkumulátortechnológiát még nem tartják elég kiforrottnak.

Tudatosság mindenek felett

Míg korábban egy üzemben az energiafogyasztás csak a termelés velejárója volt, amit minél fájdalommentesebben ki kellett elégíteni, addig mára kulcsszereplővé vált a hétköznapokban. A cégvezetőknek fel kellett ismernie, hogy vége az olcsó energia korának, és a versenyképességet csak tudatos energiamenedzsmenttel lehet megőrizni.

Csordás Zoltán, AUTENT Solutions Kft. épületgépészeti tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó vállalat ügyvezető tulajdonosa szerint a klímaváltozás néhány év alatt gyökeresen megváltoztatta a vállalatvezetők hozzáállását. Míg korábban nem okozott problémát egy-egy melegebb nap az üzemben, addig ma, a hőhullámok idején a megnövekedett selejtszám és termeléskiesés olyan költségekkel jár, amelyek klimatizálási beruházásokat követelnek meg.

Fontos a konkrét megtérülés, de a stratégiai energiabiztonság még fontosabb.

Flaisz Ágoston, az energiaaudittal foglakozó Planet Energy Kft. ügyvezetője, alapító tulajdonosa szerint a vállalatvezetőknek azzal kellett szembesülniük, hogy vagy meglépik mihamarabb az energetikai fejlesztéseket, vagy le kell húzniuk a rolót. A legtöbben megtették a megfelelő lépéseket, amelyek nem is feltétlenül költségesek. Példaként említette a különböző energiaszerződések és megállapodások áttekintését, mivel sokszor előfordul, hogy sokkal több energia van például lekötve, mint azt a termelés indokolná, így plusz költséget okozva a cégnek.

A legtöbb cég belső erőforrásból is remek ötletekkel tud előállni, de kell egy külső szakértő, egy külső szem, aki megerősíti őket abban, hogy jó vagy rossz az elgondolás.

Kovács Gábor, az energetikai tervezéssel, kivitelezéssel foglalkozó Forest-Vill Kft. stratégiai igazgatója szerint az olcsó energia korának vége, mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy – amennyire lehetséges - hosszabb távon saját maga oldja meg az energiaellátást. Sok „visszwattos” erőmű épült, némelyhez energiatároló is kapcsolódik. Ugyanakkor nagyon nehéz ezekhez konkrét business case-ket társítani, minden beruházás teljesen egyedi.

ifj. Lakics László, a főként szélerőművekhez fémszerkezeteket gyártó Lakics Gépgyártó Kft. ügyvezető igazgatója a családi középvállalkozás fejlesztéseiről számolt be. Különböző hőcserélős megoldásokkal hulladékhőből állítanak elő használati melegvizet. Nagyon fontosnak tartja a tudatos szemléletet, az energiamegtakarításukat auditálták és az EKR rendszerben értékesíteni is kívánják.

Pulger Veronika, Energiaügyi Minisztérium, Fenntarthatósági és Körforgásos Technológiai Főosztály környezetmérnöke, minőségügyi mérnöke szerint minden beruházást a méréssel helyzetértékeléssel kell kezdeni, a terveket stratégiai szemlélettel elkészíteni. A sikeressége fele-fele arányban menedzsment és technológia kérdése.

Címlapkép forrása: Portfolio