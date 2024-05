Érkeznek a kormány legújabb bejelentései

Sikerült az infláció letörése, márciusban 3,6%-ra csökkent az áremelkedés, így 2024 a növekedés újraindításának az éve lehet Gulyás Gergely szerint. Az első negyedévben ez a célkitűzés is valóra vált, bár a háborús környezet visszaveti egész Európában a gazdasági növekedést, ezért is lenne fontos a háború növekedése. Éves alapon 1,7%-kal, az előző negyedévhez képest 0,8%-kal nőtt a magyar gazdaság, előbbi a harmadik, utóbbi holtversenyben a második legjobb adat az EU-ban - tette hozzá. Idén a 2,5%-os GDP-növekedés a háborús körülmények mellett is reális, jövőre pedig 4,1% is összejöhet, bár jelentős a bizonytalanság - jegyezte meg a miniszter. 4,2%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, és 7,1 millió vendégéjszakával 14%-os növekedést ért el a turizmus - említett másik két gazdasági adatot.