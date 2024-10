KÁT, szaldóelszámolás, rezsicsökkentés: a vállalatok fizetik meg az árát

Egyre súlyosabb ellentmondásokat szül a magyar villamosenergia-hálózat fenntartásában és az energiatermelésben a KÁT, a rezsicsökkentés és szaldóelszámolás, amelyek nem mindig teszik lehetővé, hogy a termelés és a fogyasztás egy időben találkozzanak egymással. A rendszer rugalmatlansága olyan elképesztő helyzeteket is kialakíthat, mint hogy Paks I. blokkjait kell leszabályozni, a napelemek „lekapcsolása” helyett. A gázfogyasztás is masszívan csökken, bizonyos fogyasztói csoportokban akár a 30%-ot is eléri a visszaesés. A csökkenés a rendszerhasználati díjak növekedését is okozhatná, de mindenképpen tarifafeszültséghez vezet. Tudósítás a Portfolio Energy Investment Forum vezetői panelbeszélgetéséről.