Feje tetejére áll a csomagolóipar, alapjaiban forgatja fel a piacot az új európai szabályozás

Az elektromobilitás terjedése, a just-in-time logisztikai kihívások és az egyre szigorodó fenntarthatósági szabályozások mind olyan tényezők, amelyek formálják a szektort, mégis a szinte minden iparágat érintő új EU-s PPWR-szabályozás (Packaging and Packaging Waste Regulation) okozza a legnagyobb felfordulást a csomagolóanyag-iparban. A Portfolio Kisfali Attilát, a DS Smith szubrégiós SMI vezetőjét kérdezte arról, hogy hogyan érinti mindez Magyarországot, milyen innovációkkal készül a vállalat az új szabályozásra, és hogy hogyan készül százszorszépből a jövő papírja.

Milyen évet zárt tavaly a vállalat, milyen üzleti folyamatok befolyásolták az elmúlt évek működését?

Az elmúlt években az iparágban globálisan nagy kapacitásnövelő beruházások indultak el, és mi is így tettünk Magyarországon: egy teljesen új, 140 méter hosszú hullámosító berendezést, egy úgynevezett korrugátort állítottunk üzembe, amely a termelésünk egyik legfontosabb alapanyagát biztosítja számunkra. Ennek a tervezése, megrendelése, leszállítása, beüzemelése sok időt és jelentős erőforrásokat igényel, de ez a befektetés kulcsfontosságú volt a cég jövőjére nézve.

Úgy gondolom, hogy az értékesítési volument tekintve sikeres évet zártunk, amely jó alapot ad a következő évek növekedő teljesítményéhez.

Az egyesüléssel még hatékonyabbak tudunk majd lenni, hiszen az International Paper egy óriási volumenben papírt gyártó vállalat, ezért a továbbiakban még szélesebb alapanyag palettáról tudunk majd válogatni, és kiszolgálni az ügyfeleinket.

Nemrég 34 milliárd forintos beruházást jelentett be a vállalat Magyarországon. Milyen beruházások ezek, és a telephelyek között hogyan oszlanak meg?

Győrben, Füzesabonyban és Nagykátán hajtunk, és hajtottunk végre beruházásokat. Győrben megvásároltuk azt az épületet, amiben több mint 20 éve működünk, de eddig csak béreltünk, illetve komoly kompetenciabővítés is zajlik, új automatizált gyártósorokat üzemelünk be, hogy még precízebben tudjuk előállítani a termékeinket, még kisebb selejtarány és mérettűrés mellett.

Ahogy említettem, Füzesabonyban működik a legújabb és legmodernebb papírdobozgyártás gerincét adó hullámlemez termelő egység. Itt állítottunk üzembe egy a korábbinál jóval nagyobb teljesítményű gyártósort, a beruházásunk nagy része is ehhez kapcsolódik. A kapacitásnöveléssel együtt a munkaerő toborzás is zajlik, jelenleg is új munkavállalókat keresünk, illetve a munkatársainkat is képezzük az új berendezések hatékony működtetéséhez.

Milyen trendek határozzák meg a papíripar fejlesztési irányait? Hol helyezkedik el Magyarország a vállalat globális innovációs térképén?

Úgy gondolom, hogy a kortárs papíripari trendekkel kapcsolatban négy alapvető dolgot lehet kiemelni, amelyekkel mi a hétköznapokban is találkozunk, illetve a saját innovációs tevékenységünk részét is képezik: elsőként a precizitást és anyagszerkezetet, vagyis a papír tulajdonságainak fejlesztését. A precizitás, az egyre csökkenő gyártási toleranciák elérése rendkívül bonyolult feladat, és abszolút a nagyvállalatok automatizációs törekvéseinek az eredménye.

Éppen ezért fejlesztünk mi is folyamatosan, illetve ezért fektetünk nagy hangsúlyt a kollégáink képzésére is.

Másodikként - amivel a DS Smith kutatás-fejlesztési osztálya foglalkozik - az alternatív rostanyag-források felkutatását és ezek alkalmazástechnikai felmérését. A körforgásos gazdaság elve prioritásként kezeli az erőforrások hosszabb ideig tartó használatát, és törekszik arra, hogy legyen idejük és lehetőségük megújulni.

A harmadik legfontosabb irány, az alacsony vagy extrém alacsony tömegű papírok alkalmazása a hullámpapírlemez előállítása során, amely költséghatékonysági és fenntarthatósági szempontból is fontos. Végül, de nem utolsó sorban pedig a különféle környezetbarát felületkezelési megoldások (barrierek) alkalmazása a papírok, illetve az ebből készült lemezek tulajdonságainak, vízállóságának, zsírállóságának és karcállóságának javítására.

Úgy gondoljuk, hogy bizonyos egyutas műanyagokat, fóliákat és dobozokat ki lehetne váltani papírral.

Nem állítjuk, hogy mindenre a papír a legalkalmasabb, értelemszerűen a folyadékok tárolására például nem optimális. A célunk, hogy olyan tulajdonságokkal ruházzuk fel a papírt, amely minél szélesebb körű felhasználásra teszi alkalmassá: növeljük a vízállóságát, vegyszerállóságát, szakítószilárdságát, olyan megoldásokat kutatunk, amelyekkel például azonos szilárdságot tudunk elérni fele akkora tömeg mellett. Egy regionális kutatóközpont működik Magyarországon, a Győri Egyetemmel nagyon szoros az együttműködés, az anyagvizsgálatok, tesztek is a laborjaikban készülnek, de a termelőüzemeink is mind rendelkeznek tesztelő létesítményekkel.

Nagyon szoros együttműködésben vagyunk a megrendelőinkkel.

Például a világ egyik legnagyobb háztartási vegyiárukat gyártó vállalatával közösen egy olyan papírdoboz tárolót fejlesztettünk ki, amely teljes mértékben ki tudja váltani a korábban műanyagból készülő csomagolási megoldást. Több tucat stratégiai innovációnk fejlesztése zajlik, ezzel régiós szinten abszolút élen járunk az innovációs rangsorban.

Milyen megoldásokkal szolgálnak az autóipar számára? Milyen új igények jelennek meg az elektromobilitás terjedésével?

Az autóipari tevékenységünk a teljes portfóliónk fontos részét teszi ki, és két nagyon fontos tényező határozza meg a csomagolási igényeket: a távolság és rugalmasság. A különböző alkatrészeket, és itt legyen szó akár teljes motorokról vagy karosszériaelemekről, sok esetben nagyon távolra, akár másik kontinensre konténerben kell elszállítani. A transzfer közben számos környezeti tényező, fizikai behatások, víz stb. érheti a termékeket, amelyek ellen a csomagolásnak védenie kell.

A rugalmasság pedig azért nagyon fontos, mert – bár van ezzel ellentétes törekvés – a beszállítói láncok hosszúra nyúlnak, a gyártók kis raktárkészlettel szeretnek dolgozni, fontos a just-in-time szállítás. Éppen ezért, ha a láncban valami miatt fennakadás keletkezik, a gyártóknak gyorsan alternatív termékek, beszerzési források után kell néznie, amelyekhez viszonyt olyan csomagolásra van szükség, amely megfelel a követelményeknek. A papíripar, jellegéből fakadóan gyorsan tud alkalmazkodni, néhány nap alatt is meg tudunk tervezni, és nagy volumenben le is tudjuk gyártani a megfelelő termékeket. Nincs szükség új fröccsöntő szerszámokra vagy olyan berendezésekre, amelyek gyártási ideje önmagában is sok időt vesz igénybe.

Úgy gondolom, hogy a DS Smith éppen ezért az élen jár az autóipar kiszolgálásában.

Több, teljes lefedettséget biztosító service centerünk is üzemel az országban, melyek stratégiai szempontból fontosak számunkra. A service centerek egyfelől személyre szabott megoldásokat nyújtanak vevőink számára, másfelől többek között az is a feladatuk, hogy olyan csomagolásokat állítsanak össze, amely az igényeknek megfelelően akár többféle anyagból állnak. A papírcsomagolásokat leggyakrabban úgynevezett papírbetétekkel, fa- és esetekben fémalkatrészekkel ötvözzük. A legkorszerűbb 3D modellező és képalkotó szoftvereket alkalmazzuk, amelyekkel gyorsan és hatékonyan tudunk bármilyen csomagolást tervezni és bemutatni. Egy-egy új igény esetében workshopot tartunk az ügyfeleinkkel, ahol 3D modellekben, a kiterjesztett valóság eszközeivel közösen véglegesítjük a terméket. Gyakorlatilag azonnal tudunk egy mintát is gyártani, így perceken belül kézzelfoghatóvá válik a termék.

Az Európai Unió decemberben fogadta el a PPWR-szabályozást (Packaging and Packaging Waste Regulation), amely az Unió csomagolásokkal kapcsolatos rendeleteit aktualizálja és harmonizálja. Mit jelent ez pontosan, milyen hatása lesz a csomagolóiparra? Milyen látványos változás várható például a kiskereskedelmi termékek, élelmiszerek esetében?

Az új rendelet megalkotása azért vált szükségessé, mert a csomagolóanyagokat és ezek kezelését szabályozó rendelet – bár folyamatosan frissítették – mégis a fenntarthatósági törekvések ütemét figyelembe véve elavult volt. Az új PPWR a különböző részszabályokat, egyedi rendelkezéseket, vagy más zöldpolitikai célokhoz kapcsolódó kérdéseket rendezi egy egységbe, és fogalmaz meg ambiciózus célokat.

Az új rendelkezés célja, hogy az EU-ban 2030-ra minden (!) csomagolóanyag, legyen az papír, műanyag vagy fém, újrafelhasználható vagy újrahasznosítható legyen, reális, rentábilis körülmények között, ezzel erősítve a körkörös gazdaság megvalósulását.

E cél elérésének egyik legkézenfekvőbb pillére, hogy amennyire lehetséges csökkentsük a csomagolások tömegét, ne „csomagoljuk túl” a különböző árucikkeket.

A rendelkezés pedig egész konkrétan megtiltja bizonyos műanyagok használatát, elsősorban a zsugorfóliákét, műanyag tálcákét, könnyű egyszerhasználatos műanyagcsomagolásokat. Ezen kívül például azt is szabályozza, hogy a csomagolás mekkora „üres teret” enged a csomagokban, illetve tiltja az olyan megtévesztő csomagolást, amely nagyobbnak tűnteti fel az árut, mint az valójában. Ezen felül még számos része van a rendeletnek, amelyekre gyakorlatilag minden vállalatnak közvetett vagy közvetlen módon, ráadásul elég gyorsan reagálnia kell.

Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy a fejlesztéseinkkel már évtizedek óta a rendeletben is kitűzött célok mentén innoválunk, és azon dolgozunk, hogy bizonyos műanyagcsomagolásokat helyettesíteni tudjunk.

Konkrétan teljesen kész megoldásokkal rendelkezünk például az üdítők vagy ásványvizek zsugorfóliáinak kiváltására, némelyikkel már lehet is találkozni az EU piacain.

Január végén egy 7,3 milliárd dolláros tranzakció során egyesült a londoni székhelyű DS Smith és az amerikai International Paper, ezzel a világ egyik legnagyobb papíripari vállalatát hozva létre. Mi indokolta a két vállalat egyesülését, és milyen eredményt várnak tőle? Milyen változásokat okozhat ez Magyarországon, ahol a DS Smith hét telephelyen működik?

A tranzakció során két, nagyságrendileg hasonló méretű és profilban is sok ponton egymást fedő vállalat egyesült. A DS Smith Európában nagyon erős, de az USA keleti partján is jó pozíciókat épített fel, az International Paper Amerikában meghatározó szereplő, de Európában is több országban jelen van. Míg az amerikai vállalat inkább a nagy volumenű, és gyárthatóságban magas szinten optimalizált csomagolóanyagokra helyezte a hangsúlyt, addig a DS Smith – többek között az európai piac tagoltsága miatt – szofisztikáltabb portfólióval rendelkezik, innovációkban pedig a piacok többségében élén jár.

Az egyesüléssel a fenntartható csomagolási megoldások globális vezető vállalata jött létre,

amely óriási volumenben képes komplex, prémium minőségű csomagolóanyagokat gyártani a helyi és legnagyobb globális vállalatok igényeit is kielégítve, mind az EMEA régióban, mind Észak-Amerikában.

Milyen évre számít a vállalat 2025-ben, mik a középtávú tervek?

Nehéz megjósolni a jövőt, hiszen a makrogazdasági és piaci változások folyamatosak, de összességében a piacok kisebb mértékű felzárkózását, stabilizálódását látom, főként a kiskereskedelemben tapasztalható pozitív elmozdulás. Mi komoly ambíciókat fogalmaztunk meg, növekedni szeretnénk, amire azt gondolom, hogy minden esélyünk megvan. Az új PPWR szabályozás, az alakuló autóipari trendek alapvetően a magasabb hozzáadott értéket képviselő, innovatív csomagolóanyag-gyártóknak kedvez, mi pedig ilyenek vagyunk.

