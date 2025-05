Szegedi kutatók fejleszthetik a jövő fenntartható üzemanyagait

A Szegedi Tudományegyetem Greennovation Center központja olyan gyakorlati megoldásokat fejleszt, amik segíthetik a nehezen dekarbonizálható ágazatok - például a légiközlekedés vagy a nehézipar - fenntartható átállását. A központ interdiszciplináris megközelítéssel dolgozik az e-üzemanyagok előállításán, amelyek képesek lehetnek kiváltani a fosszilis üzemanyagokat a meglévő infrastruktúra jelentős átalakítása nélkül. Az SZTE olyan nagyvállalatokkal működik együtt, mint az Audi és a MOL, biztosítva a kutatási eredmények ipari hasznosíthatóságát és versenyképességét - tájékoztatta az egyetem a Portfolio-t.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központján belül működő Greennovation Center olyan gyakorlati megoldásokat fejleszt, amelyek valódi alternatívát nyújthatnak a nehezen dekarbonizálható ágazatok fenntartható működéshez - derül ki az intézmény sajtóközleményéből.

A Greennovation Center kompetenciaközpont az ipari dekarbonizáció teljes értékláncát vizsgálja interdiszciplináris együttműködések segítségével. Az intézetben különböző tudományterületek kutatói - kémikusok, mérnökök, közgazdászok és társadalomtudósok - közösen dolgoznak azon, hogy a nehezen dekarbonizálható ágazatok - mint a légiközlekedés vagy a vegyipar - fenntartható alternatívát kapjanak. A kutatások középpontjában az ipari szén-dioxid-mentesítés és az energiahordozók új generációjának fejlesztése áll.

"Nem elméleti megoldásokat keresünk, hanem olyan technológiákat, amelyek valódi ipari problémákra adnak választ" - mondta a Portfolio-nak Janáky Csaba, az SZTE zöldgazdaságért felelős rektori megbízottja, a Greennovation Center vezetője.

Ha csak egyetlen technológia, amit most fejlesztünk, ipari alkalmazásba kerül, az már hatalmas előrelépés. A cél az, hogy ezek a megoldások egyszerre legyenek zöldek, gazdaságosak és ipari környezetben is működőképesek."

Az SZTE kutatásai többet nyújtanak mint klasszikus laboratóriumi kísérletek - félüzemi technológiákat fejlesztenek ki konténeres rendszerekben az egyetem saját energetikai innovációs tesztállomásán, lehetővé téve az ipari szereplők számára, hogy egyszerűbben integrálhassák a kidolgozott megoldásokat saját gyártási folyamataikba, áthidalva a tudományos eredmények és az ipari alkalmazás közötti technológiai szakadékot.

A Greennovation Center egyik kiemelt kutatási területe az úgynevezett e-üzemanyagok (e-fuels) előállítása. Ezek olyan alternatív üzemanyagok, amelyek villamos energia, hidrogén és szén-dioxid felhasználásával készülnek, és képesek kiváltani a fosszilis üzemanyagokat anélkül, hogy a jelenlegi infrastruktúrát jelentősen át kellene alakítani. A hidrogént elektrolízissel állítják elő, majd szintetikus benzinné, kerozinná alakítják, különböző katalitikus eljárásokkal.

Ez a technológia különösen fontos lehet a légiközlekedésben és nehéziparban, ahol az elektrifikáció nem életképes opció, egyúttal szorosan illeszkedik az Európai Unió február végén bemutatott Tisztaipar-megállapodásában megfogalmazott célkitűzésekhez, amelyek az európai ipar zöld átállásának keretrendszerét adják. Az e-üzemanyagok jelentősége abban rejlik, hogy a meglévő motorok és infrastruktúra használatával is csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás, ami költséghatékonyabb átmenetet biztosíthat a teljes dekarbonizáció felé.

Az SZTE olyan nagyvállalatokkal dolgozik együtt, mint az Audi és a MOL: az előbbivel közös projekt keretében szintetikus benzint fejlesztenek, amelyet a gyártó motorvizsgálatokban tesztel, az utóbbival kötött partnerség g pedig alternatív ipari alapanyagok és üzemanyagok fejlesztésére fókuszál.

Ezek az együttműködések biztosítják, hogy a kutatási eredmények valóban hasznosíthatók legyenek az iparban, és megfeleljenek a piaci igényeknek.

A fenntarthatóság nem lehet csak környezetvédelmi kérdés - gazdaságilag is működnie kell. A Greennovation Center ezt a felismerést szem előtt tartva közgazdászokat is bevon a munkába, akik modellezik, milyen paraméterek befolyásolják az előállított e-üzemanyagok költségeit, és mely pontokon lehet optimalizálni a folyamatokat. Ez a fajta technológiai-gazdasági szinergia teszi a központ munkáját különlegessé, és biztosítja, hogy a fejlesztett megoldások nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is versenyképesek legyenek.

A központ tevékenysége szorosan illeszkedik az Európai Unió Tisztaipar-megállapodásának irányelveihez, amelyek célja, hogy az Európa globális éllovassá váljon a klímasemleges ipar kialakításában. A Greennovation Center kutatásai - a nehézipar dekarbonizációjától a szintetikus üzemanyagok fejlesztéséig - pontosan ezekre az elvárásokra adnak választ, miközben hozzájárulnak egy tisztább, okosabb és fenntarthatóbb ipari világ megteremtéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images