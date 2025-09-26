  • Megjelenítés
Energiaközösségek, tárolás, rugalmasság: merre tart a magyar áramrendszer?

Magyar Elektrotechnikai Egyesület 125 éves jubileumán, Szegeden tartott 71. vándorgyűlésén a háromnapos szakmai program mellett 35 kiállító mutatta be fejlesztéseit és megoldásait; a Portfolio a helyszínen járt. A hazai villamosipar első számú, független szakmai szervezete idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját, amelyhez méltó keretet adott a szegedi vándorgyűlés. A rendezvényhez kapcsolódó kiállításon iparági szereplők széles köre vonult fel, bemutatva a legújabb termékeket és technológiákat, miközben a szakmai közösség számára találkozási és kapcsolatépítési lehetőséget is teremtettek. A konferencián a villamosenergia-szektort érintő legaktuálisabb kérdések kerültek napirendre: az energiaközösségek létrehozásának hazai lehetőségei, a nap- és szélenergia-ágazat friss fejleményei, valamint a villamosenergia-hálózat fejlesztésének lehetséges irányai.

A résztvevők a gyakorlati megvalósítás kihívásairól és a szükséges szabályozási, infrastrukturális lépésekről is eszmét cseréltek. Videóinterjúnkban Molnár Ferencet, az egyesület elnökét kérdeztük az aktualitásokról és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület munkájáról.  

A cikk és a videó megjelenését a Magyar Elektrotechnikai Egyesület támogatta.

