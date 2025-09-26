Energiaközösségek, tárolás, rugalmasság: merre tart a magyar áramrendszer?
A résztvevők a gyakorlati megvalósítás kihívásairól és a szükséges szabályozási, infrastrukturális lépésekről is eszmét cseréltek. Videóinterjúnkban Molnár Ferencet, az egyesület elnökét kérdeztük az aktualitásokról és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület munkájáról.
Támogatott tartalom
A cikk és a videó megjelenését a Magyar Elektrotechnikai Egyesület támogatta.
Most lépett tőzsdére, szárnyal az európai digitális bank
Jól sikerült a legnagyobb svéd digitális bank debütálása.
Vállalkozásfejlesztés és finanszírozás: új lehetőségek a kkv-k számára a bizonytalan gazdasági környezetben
A Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának miskolci állomásán jártunk.
Kirobbant a belháború Brüsszelben – egymásnak esett az EU két csúcsintézménye
Eszkalálódott az évek óta tartó konfliktus.
Egy hónapra leáll egy atomerőmű a magyar határ közelében
Eredetileg 40 évre tervezték, de még 20 évet kapott.
Kihagyhatatlan esemény, páratlan előadókkal - Végleges a Private Health Forum programja
Ez a kilencedik ilyen konferencia a sorban, és minden eddigit felülmúl.
Emelkedéssel nyit a Richter Trump gyógyszeripari vámja ellenére
A magyar céget kevésbé érintheti.
Örömhír Nagy Mártontól a nyugdíjasoknak: kétmillióan már megkapták a kormány ajándékát
Már csak 400 ezer magyarnak kell lesnie a postást.
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?