Zalába látogat a Portfolio és a KAVOSZ az őszi kkv-rendezvénysorozata - Fókuszban a finanszírozás

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ Zrt. közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
A roadshow Zalaegerszegen folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.
Kiemelt témák:
- Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. által megvalósított Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
- Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
- Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
- Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
- Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
- Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?
Előadók:
Hörömpöli-Tóth Levente, újságíró, Portfolio Csoport
Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
Mészáros Ádám, vezérigazgató-helyettes, KAVOSZ Zrt. stratégiai és üzleti főigazgatóság
Nagy Péter Gábor, igazgató, Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Ács Zoltán, vezérigazgató-helyettes, MKIK Tőkealap-kezelő
Következő helyszínek, időpontok:
- október 8. Békéscsaba
- október 9. Veszprém
- okóber 13. Szombathely
- október 15. Eger
- október 16. Szekszárd
- október 20. Debrecen
Ne maradjon le a zalaegerszegi rendezvényről – regisztráljon még ma!
Címlapkép forrása: Portfolio
Óriási revíziót hajtott végre a KSH, miután megkérdőjeleződtek a magyar szegénységi adatok
2018 és 2023 közötti adatok változtak.
Fordulatra vár a magyar lízingpiac, új igények alakítják át az autófinanszírozást
Fatér Gyulával, a Merkantil Bank első emberével beszélgettünk.
Erősen indítja a napot a magyar tőzsde
0,4 százalékos pluszban a BUX.
Nyugdíjreformot sürget a szakma – fel van adva a lecke a kormánynak
Nem lesz könnyű mindenre megoldást találni.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
A Paks II. vezérigazgatója arról beszélt, hogy hamarosan banki roham indulhat az atomenergiában
Csak pár kérdést kell tisztázni
Nagyon rossz híreket közölt a Pfizer-vakcina gyártója
Súlyos a helyzet.
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.