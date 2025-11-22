A Moody's pénteki közleménye szerint a G7-országok közül a legalacsonyabb hitelminősítéssel rendelkező Olaszország besorolását
egy fokozattal Baa2-re emelték, stabil kilátással.
A hitelminősítő indoklása szerint
a felminősítés a politikai és szakpolitikai stabilitás következetes eredményeit tükrözi,
amely növeli a Nemzeti Helyreállítási és Reziliencia Terv keretében végrehajtott gazdasági és költségvetési reformok, valamint beruházások hatékonyságát".
A Moody's volt az utolsó a nagy hitelminősítők közül, amely megvárta, amíg Meloni belép hivatali idejének negyedik évébe, mielőtt elismerte volna Róma erőfeszítéseit az államháztartás rendbetételére egy szokatlanul stabil politikai időszak alatt.
A hitelminősítő 2018 végén, Giuseppe Conte miniszterelnöksége alatt sorolta le Olaszországot Baa3-ra, ami a befektetésre ajánlott kategória legalsó foka. 2022 augusztusában a Moody's még negatívra módosította a kilátásokat, ami a "bóvli" kategóriába sorolás veszélyét vetítette előre, de 2023 végén megfordította ezt az irányt.
Azóta Meloni kormánya jelentős lépéseket tett az euróövezet második legnagyobb adósságállományának stabilizálására, és az olasz költségvetési hiány csökkentésére
az EU által előírt 3%-os GDP-arányos szint alá, amit már idén elérhetnek. Ez lehetővé tenné, hogy Olaszország kikerüljön az EU költségvetési problémákkal küzdő országokat felügyelő rendszeréből.
Arra számítunk, hogy Olaszország magas államadóssága 2027-től kezdve fokozatosan csökkenni fog
- közölte a Moody's.
A mostani lépés idén a negyedik hitelminősítői felminősítés, bár Olaszország még mindig legalább egy fokozattal elmarad a versenytársak szintjétől. Az S&P Global Ratings már áprilisban felminősítette az országot, a Fitch Ratings pedig szeptemberben emelte saját értékelését. A kisebb hitelminősítők még tovább mentek: a múlt hónapban a Morningstar DBRS adta Olaszországnak a legjobb minősítést hét év óta, míg a Scope Ratings is hasonló irányba mozdult el.
Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter a Moody's döntésére reagálva kijelentette: "Ez további megerősítése a kormány és ezáltal Olaszország iránti megújult bizalomnak." A befektetők is változtattak Olaszország megítélésén: a 10 éves olasz és német államkötvények hozamkülönbsége, amely a régió kockázatának mértéke, jelenleg jóval 80 bázispont alatt van – kevesebb mint harmada annak, mint amikor Meloni három évvel ezelőtt hivatalba lépett.
Az olasz államháztartás további javítása nehezebb lehet a jövőben, mivel az adósság továbbra is jóval a GDP 130%-a felett van, a gazdasági növekedés pedig a kormány saját becslése szerint is mindössze 0,5% körül alakulhat idén. Ez kihívást jelent Meloni és Giorgetti számára a költségvetési egyensúly fenntartásában: egyrészt a választók kedvében kell járniuk a vállalatok és családok potenciális adócsökkentésével a 2027-es választások előtt, másrészt folytatniuk kell a költségvetési fegyelem betartását.
Címlapkép forrása: Shutterstock
