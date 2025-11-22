  • Megjelenítés
Hatmillió évvel ezelőtti légkör nyomai antarktiszi jégbe zárva – Drámai lehűlési tendenciát mutat a felfedezés
Gazdaság

Hatmillió éves jeget fedeztek fel kutatók az Antarktisz Allan Hills régiójának úgynevezett kék jég területén (blue ice area), amely közvetlen bizonyítékot szolgáltat a Föld ősi légkörének összetételéről és a terület éghajlatáról. A felfedezés drámai lehűlési tendenciát tár fel az elmúlt 6 millió évre vonatkozóan, és ígéretes betekintést nyújt az üvegházhatású gázok több millió éven át tartó változásaiba.
Az éghajlattudomány terén áttörést jelentő eredményként egy amerikai kutatócsoportnak sikerült azonosítania a Földön valaha felfedezett legrégebbi, közvetlenül datált jég- és levegőmintákat. A mintákat a kelet-antarktiszi jégtakaró Allan Hills régiójában találták, amely területről régóta ismert, hogy ősi jégrétegek találhatók a felszín közelében.

1_abra_6-mill_eves_jeg
Az antarktiszi Allan Hills régió úgynevezett kék jég területe (blue ice area). A) Az Allan Hills elhelyezkedése az Antarktiszon (Forrás: Wikipédia). B) Az Allan Hills régió kék jég területe (fotó: Jenna Epifanio). C) Közelkép a jégről az Allan Hills régióban (fotó: Julia Marks Peterson). A fotók forrása: COLDEX projekt.

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban október végén megjelent tanulmány szerint a jég körülbelül 6 millió éves. A jégbe zárt apró légbuborékok ritka és közvetlen bepillantást engednek a Föld ősi légkörének összetételébe és a tudósoknak páratlanul értékes információkat nyújtanak a bolygó múltbeli éghajlatáról.

Bepillantás egy melegebb, ősi világba

Az Allan Hills régióban gyűjtött legrégebbi minta a késő-miocénből (6 millió évvel ezelőttről) származik, egy olyan időszakból, amikor a Föld felszíni hőmérséklete jelentősen melegebb volt, és a tengerszint sokkal magasabb volt, mint ma.

A kutatást Sarah Shackleton, a Woods Hole Oceanographic Institution munkatársa és John Higgins, a Princeton Egyetem kutatója vezette. Mindketten tagjai a National Science Foundation által finanszírozott Center for Oldest Ice Exploration (COLDEX) nevű, 15 amerikai kutatóintézet együttműködésén alapuló szervezetnek, amelyet az Oregon State University koordinál. A 2021-ben létrehozott NSF Tudományos és Technológiai Központot az Antarktisz jégtakarójának, a Föld legnagyobb fagyott „víztározójának” kutatására hozták létre.

A jégmagok olyan geológiai archívumok, amelyek segítségével a tudósok bepillantást nyerhetnek abba, hogy milyen volt bolygónk éghajlata a múltban

– magyarázta Shackleton, aki több antarktiszi fúrási expedíción is dolgozott. „Az Allan Hills-i magok segítségével sokkal messzebb utazhatunk vissza az időben, mint azt valaha is elképzelhetőnek tartottuk.”

Ed Brook, a COLDEX igazgatója és az Oregon State University paleoklimatológusa a frissen kinyert jégmagokból származó információkat a központ eddigi legfontosabb felfedezésének nevezte. „Tudtuk, hogy a jég ebben a régióban rendkívül idős” – mondta Brook. „Kezdetben azt reméltük, hogy legfeljebb 3 millió éves, vagy talán egy kicsit régebbi jeget találunk, de ez a felfedezés messze meghaladta várakozásainkat.”

Globális versenyfutás vissza a múltba

A COLDEX egyike azon kevés nemzetközi kutatócsoportnak, amelyek egymással versengve arra törekednek, hogy a jégmagokból eddig kinyert legkorábbi adatok 800 000 éves határát túllépjék. Egy európai projekt nemrég bejelentette, hogy a Kelet-Antarktiszon időben 1,2 millió évre visszanyúló jégmagot fúrt, de az Allan Hills-i minták több millió évvel tolják vissza ezt az időbeli határt, bár ezek nem egy folytonos magból, hanem különálló töredékekből állnak.

A COLDEX kutatói az Allan Hills távoli terepén munkálkodva hónapokat töltöttek azzal, hogy 100-200 méter mélyre fúrjanak a jégbe a kelet-antarktiszi jégtakaró peremén (lásd az alábbi fotót). Ebben a régióban a zord terep és a jégáramlás egyedi mintázata együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy az Antarktisz régmúltjában felhalmozódott, rendkívül idős jég a felszínhez közel maradjon. Ezzel szemben az Antarktisz belsejéből származó folyamatos jégmagok megszerzéséhez általában 2000 méternél mélyebb fúrásokra van szükség.

2_abra_6_mill_eves_jeg
A Foro jégmagfúró berendezés felállítása, Allan Hills, 2022–2023 (fotó: Julia Marks Peterson). A fotó forrása: COLDEX projekt.

Még mindig dolgozunk azon, hogy kiderítsük pontosan milyen körülmények között maradhatott fenn ilyen ősi jég a felszín közelében

– mondta Shackleton.

„A domborzat mellett valószínűleg az erős szél és a zord hideg is közrejátszik. A szél elfújja a friss havat, a hideg pedig szinte teljesen megállítja a jég mozgását. Ezért az Allan Hills az egyik legjobb hely a világon, ahol sekély mélységben, igen ősi jég található, és egyben az egyik legnehezebb hely terepi kutatást végezni.”

Az Allan Hills-i minták korát közvetlenül a jégből határozták meg, a légbuborékokban lévő levegő argon izotópjainak (ezek közül is a 40Ar izotóp) pontos mérésével. Ez a módszer lehetővé teszi a tudósok számára, hogy a környező üledékek vagy más közvetett bizonyítékok nélkül is meghatározzák a jég korát. Bár ez a jégfúrás csak egy-egy időbeli pillanatképet ad a geológiai múlt bizonyos szakaszairól, a minták sokkal régebbiek, mint bármelyik korábban vizsgált jég. Ahogy Higgins megjegyezte: „A csapat létrehozott egy úgynevezett „klíma pillanatfelvételek” könyvtárat, amely körülbelül hatszor régebbi, mint bármelyik korábban jelentett jégmagadat, és kiegészíti az Antarktisz belsejéből származó, részletesebb, korban jóval fiatalabb adatokat.”

3_abra_6-mill_eves_jeg
Kép egy hatmillió éves jégmagról, amelyet az Antarktisz Allan Hills régiójában gyűjtöttek. A fotó forrása: COLDEX projekt.

Hatmillió év lehűlésének rekonstrukciója

A jégben található oxigénizotópok elemzése kimutatta, hogy

a régió az elmúlt 6 millió év alatt körülbelül 12 Celsius-fokkal hűlt le, a késő-miocéntől a késő-pleisztocénig. Ez az első közvetlen bizonyíték arra, hogy pontosan mennyivel hűlt le az Antarktisz éghajlata a késő-miocén, azaz egy a mainál jóval melegebb időszak óta.

A jövőbeli kutatások a jégbuborékokban megőrzött üvegházhatású gázok koncentrációjának és az óceánok hőmérsékletének rekonstruálására fognak összpontosítani, amelyek kulcsfontosságú információk a hosszú távú éghajlatváltozást előidéző természeti erők megértéséhez.

A COLDEX új expedíciója a következő hónapokban tér vissza az Allan Hills régióba további fúrások elvégzésére. A csapat reméli, hogy még régebbi mintákat tud majd begyűjteni, és még részletesebb adatokhoz juthat az Antarktisz ezen régiójának őshőmérsékletéről és a Föld ősi légkörének üvegházgáz-összetételéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

