Nyugtatókkal, antidepresszánsokkal van tele a Balaton vize

Az egyik legnagyobb hazai gyógyszertár hálózat által készített kutatás szerint a fogyasztók negyede saját bevallása szerint a háztartási hulladékok közé dobja a lejárt készítményeket. A probléma igazolására idén nyáron a Pécsi Tudományegyetem a Pannon Egyetem bevonásával friss, vízminőséget vizsgáló kutatást is készített a vállalat, amely számos hatóanyag jelenlétét igazolta a természetes vizeinkben. A probléma súlyossága mára országos méretűvé vált, amelynek kezelése össztársadalmi felelősség.

A fogyasztók negyede a háztartási hulladékok közé dobja lejárt készítményeit – derül ki a BENU Magyarország Zrt. idén kivitelezett reprezentatív kutatásából. További sokatmondó adat, hogy a fogyasztók körülbelül harmada nincs tisztában azzal, mi történik a háztartási hulladékba vagy a szennyvízhálózatba kerülő gyógyszerekkel. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a lakosság még mindig nem rendelkezik elegendő információval a lejárt szavatosságú gyógyszerek helyes leadási módjáról.

Ezt igazolja az idén nyáron elvégzett vízmintavételi kutatás is. A központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló szerek,

antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók hatóanyagait mutatták ki többek között a Duna, a Tisza, valamint legnagyobb tavunk, a Balaton vizének vizsgálata során

az egyetemek kutatói. A három élővízből összesen 14 féle – a víztisztítók által nem kiszűrhető – hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy WC-n lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe a vizeleten kívül.

„A mi vizünk ne legyen a mi gyógyszerünk”

A felszíni és talajvizek gyógyszermaradványokkal való szennyezettsége mára valós, globális környezeti problémává vált, amely mértéke ellen a lejárt vagy nem használt gyógyszerek felelős kezelésével is védekezhetünk. A BENU hálózathoz tartozó gyógyszertárak eddig is lehetőséget biztosítottak a lakosságnak, hogy kihelyezett gyógyszergyűjtő dobozokban adják le a lejárt vagy feleslegessé vált készítményeket, ugyanakkor a helytelenül kidobott szerek aránya magas, és még mindig jelentős környezetterhelést okoz hazánkban.

A BENU kutatásának szakmai vezetője, Dr. Fittler András, Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja a három legnagyobb magyarországi élővízből vett minták eredményeit összegezve kiemelte, hogy egyelőre a hatóanyagok jelenlétének hatása az emberre elhanyagolható, ugyanakkor nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ezek ne halmozódjanak fel.

Dr. Zlinszky János, a BENU Magyarország Zrt. vezérigazgatója azt javasolja, hogy a lejárt vagy fel nem használt gyógyszereket a fogyasztók ne a kukába dobják, és ne is húzzák le a lefolyón, hanem vigyék vissza egy gyógyszertárba, és adják le az arra kihelyezett gyűjtőládában. A vállalat vezérigazgatója továbbá hangsúlyozta, hogy a gyógyszermaradványok jelenléte a vizekben nem jelenti azt, hogy azok fürdésre alkalmatlanok lennének. A helytelen gyógyszerkezelés mellett a hatóanyagok jelentős része a vizelettel kerül a természetes vizeinkbe, amelyre nincsen ráhatásunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images