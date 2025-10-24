  • Megjelenítés
FONTOS Sötétedik a bolygónk – rejtett változások valós klímakockázatokkal
Az ország egész területén megszűnik a tűzgyújtási tilalom

MTI
Az utóbbi napok csapadékos időjárásának köszönhetően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével – október 25-től feloldja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében, így szombattól nem lesz tűzgyújtási tilalom érvényben az ország egyik vármegyéjében sem – közölte a Nébih a honlapján pénteken.

A Nébih a közleményben ismertette, hogy

az elmúlt 24 órában lehullott csapadék mennyiségének és intenzitásának eredményeként megszűnt a tűzkockázat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben.

Mint írták, az elmúlt nap csapadékmennyisége elegendő volt a felszíni holt biomassza átnedvesítésére az érintett vármegyék jelentős részén, emellett a hűvösebb időjárás is növeli a holtbiomassza nedvességtartalmát, valamint országszerte további csapadék várható az elkövetkezendő napokban.

