Egész Európában az ajtón kopogtat a madárinfluenza – A jelek nem túl kedvezőek

Az ESA, a francia állategészségügyi felügyelet adatai szerint augusztustól október közepéig 56 kitörést regisztráltak tíz uniós országban és Nagy-Britanniában. A legtöbb eset Lengyelországban – az EU legnagyobb baromfitermelőjében –, valamint Spanyolországban és Németországban fordult elő.

Ez legalább egy évtizede az első alkalom, hogy a szezon ilyen korai szakaszában tíz ország érintett.

Ugyanakkor az összesített esetszám alacsonyabb a 2022-esnél, amikor az EU történetének legsúlyosabb madárinfluenza-válságát élte meg. Tavaly ugyanezen időszakban 31 kitörést jelentettek kilenc országban.

Európa-szerte minden új eset azt mutatja, hogy a vírus messze nem tűnt el

– mondta Yann Nedelec, a francia baromfiágazati szervezet, az Anvol igazgatója.

Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) közlése szerint az ESA legutóbbi jelentése óta Belgium és Szlovákia is bejelentette az idei szezon első eseteit. Válaszul Belgium elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását. Franciaországban – amely ugyancsak jelentős baromfitermelő – további két gócot azonosítottak; a francia agrártárca kedden elrendelte a madarak zártan tartását, hivatkozva a spanyolországi és németországi esetszámok növekedésére. Hasonló intézkedést tavaly novemberben, az azt megelőző évben pedig decemberben hoztak.

A betegség főként vonuló vadmadarak révén terjed. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint

az emberekre jelentett kockázat továbbra is alacsony, és az esetek többsége fertőzött állatokkal való szoros érintkezéshez köthető.

A vírust ugyanakkor figyelemmel kell kísérni, mert egyre gyakrabban terjed emlősökre is.

A madárinfluenza az Egyesült Államokat és Ázsiát is érinti. Az Egyesült Államokban eddig több mint 180 millió madarat kellett leölni, ami a tojásárak emelkedéséhez is hozzájárult; a vírus tejelő tehenekben és emberekben is megjelent. Brazília, a világ legnagyobb baromfiexportőre korábban jelentett eseteket, az ország jelenleg azonban madárinfluenza-mentes. Japán ezen a héten jelentette az idei szezon első esetét.

A madárinfluenzaakár több tízmillió szárnyas levágásához vezethet Európában, ez pedig felhajthatja az élelmiszerárakat.

Címlapkép forrása: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images