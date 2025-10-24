Egész Európában az ajtón kopogtat a madárinfluenza – A jelek nem túl kedvezőek

Az ESA, a francia állategészségügyi felügyelet adatai szerint augusztustól október közepéig 56 kitörést regisztráltak tíz uniós országban és Nagy-Britanniában. A legtöbb eset Lengyelországban – az EU legnagyobb baromfitermelőjében –, valamint Spanyolországban és Németországban fordult elő.
Ez legalább egy évtizede az első alkalom, hogy a szezon ilyen korai szakaszában tíz ország érintett.
Ugyanakkor az összesített esetszám alacsonyabb a 2022-esnél, amikor az EU történetének legsúlyosabb madárinfluenza-válságát élte meg. Tavaly ugyanezen időszakban 31 kitörést jelentettek kilenc országban.
Európa-szerte minden új eset azt mutatja, hogy a vírus messze nem tűnt el
– mondta Yann Nedelec, a francia baromfiágazati szervezet, az Anvol igazgatója.
Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) közlése szerint az ESA legutóbbi jelentése óta Belgium és Szlovákia is bejelentette az idei szezon első eseteit. Válaszul Belgium elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását. Franciaországban – amely ugyancsak jelentős baromfitermelő – további két gócot azonosítottak; a francia agrártárca kedden elrendelte a madarak zártan tartását, hivatkozva a spanyolországi és németországi esetszámok növekedésére. Hasonló intézkedést tavaly novemberben, az azt megelőző évben pedig decemberben hoztak.
A betegség főként vonuló vadmadarak révén terjed. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint
az emberekre jelentett kockázat továbbra is alacsony, és az esetek többsége fertőzött állatokkal való szoros érintkezéshez köthető.
A vírust ugyanakkor figyelemmel kell kísérni, mert egyre gyakrabban terjed emlősökre is.
A madárinfluenza az Egyesült Államokat és Ázsiát is érinti. Az Egyesült Államokban eddig több mint 180 millió madarat kellett leölni, ami a tojásárak emelkedéséhez is hozzájárult; a vírus tejelő tehenekben és emberekben is megjelent. Brazília, a világ legnagyobb baromfiexportőre korábban jelentett eseteket, az ország jelenleg azonban madárinfluenza-mentes. Japán ezen a héten jelentette az idei szezon első esetét.
A madárinfluenzaakár több tízmillió szárnyas levágásához vezethet Európában, ez pedig felhajthatja az élelmiszerárakat.
Címlapkép forrása: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images
