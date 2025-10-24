Kiadták a figyelmeztetést a viharos szél miatt!

Riasztás van érvényben viharos szél esélyére nagy területen – írja Facebook-oldalán a HungaroMet.

Bár a csütörtök este érkezett front átvonult Magyarország fölött, de mögötte még nagy területen fújhat viharos szél.

A délelőtti, kora délutáni órákban a nyugatias szelet több helyen kísérhetik viharos, vagyis 70 km/órát meghaladó) széllökések.

A késő délutáni órákban fokozatosan elkezd veszíteni erejéből a szél, éjszaka mérséklődik, de teljesen nem áll le – írja a HungaroMet.

A széllökések Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye teljes területén, Békés megye nagyobb részén, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye északi, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli járásaiban érhetik el a 70 km/órás sebességet.

A HungaroMet szerint a Balaton térségében a front nyomán 80 km/órás széllökések is előfordultak, de ott mára mérséklődött a szél. Éjszaka a vihar egy fát kidöntött a Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy közötti vasútvonal mentén, ami felsővezeték-szakadást okozott.

A csütörtökön érkezett front

jelentős mennyiségű csapadékot is hozott.

A legnagyobb mennyiség a Dunántúl északnyugati, nyugati részein jött össze, ahol területi átlagban is meghaladta a 30 mm-t a napi csapadékösszeg.

Bár a csapadék péntek délelőttre nagy területen megszűnt,

délután délnyugat felől újból vastagabb felhők érkeznek, melyekből eső, záporok előfordulnak, kis eséllyel délnyugaton zivatar is kialakulhat.

A hőmérséklet csúcsértéke a tegnapihoz képest nagyjából 6-9 fokkal alacsonyabban, általában 11 és 16 fok között alakul, délen kicsit enyhébb lehet az idő – írja a HungaroMet.

