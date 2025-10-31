Így juthat minden kollégának céges autó - már nem újdonság a carsharing

A carsharinget ma már nemcsak a környezettudatos fiatalabb korosztály részesíti előnyben, hanem azok is, akik szeretnének a sűrű hétköznapokban, valamint hétvégéken is idő- és költséghatékonyak maradni. Van, aki egy-egy vidéki családlátogatáshoz, kiránduláshoz ül megosztott autóba, mivel sajátot erre a célra nem tart fenn. Még többen vannak viszont azok, akik időről időre szeretnének carsharingezni a könnyű elérhetőség miatt.
A wigonál például néhány perces regisztráció után, kötöttségek nélkül hozzá is lehet férni a közel 500 autóhoz.
Tömegközlekedés kiegészítéséhez vagy taxizás helyett is ideális megoldás lehet a privát utakra, és nincs ez másként a vállalatoknál sem az autós utazások esetében. A céges taxizások és kulcsos autók fenntartási költségeit is érdemes időről időre felülvizsgálni, mert lehet többet takaríthat meg egy vállalkozás a céges carsharing használatával.
A törvényi szabályozás miatt ugyanis,
adómentes cafeteria-elemként kínálhatják munkavállalóiknak, ami még népszerűbbé teszi a konstrukciót.
Mindezt úgy, hogy a megoldás sokkal kevesebb adminisztrációs teherrel és jelentős költségcsökkentéssel járhat.
Ha fontosak a költségek
Új szokás a cégeknél, hogy munkavállaló-megtartás gyakorlataként emelik be az autómegosztást a választható cafeteria elemek közé. A munkavállalók számára gyakran nem csak az adómentesség vonzó, hiszen számos más előnnyel is jár: nincs fix költség, ráadásul demokratikusabb a rendszer, hiszen nem csupán a kulcspozíciókat betöltőkre korlátozódik, mint a céges autó használata, hanem szélesebb munkavállalói rétegre is kiterjeszthető.
Egy tipikus budapesti középvállalatnál ma már gyakori, hogy a dolgozók 50-100 ezer forintot kérnek cafeteriában autómegosztásra,
ami elég ahhoz, hogy év közben minden ad-hoc felmerülő autós mobilitási igényt rugalmasan megoldjanak, anélkül, hogy saját kocsira költenének. Ezzel a munkáltatónak sem kell beruháznia, sem adminisztrációs csapatot fenntartania, mivel egyetlen döntéssel olyan szolgáltatást adhat a munkavállalók kezébe, amely azonnal használható, és valódi alternatívát kínál a céges autóval vagy taxival szemben.
Idén óriási segítség a cafeteriaként wigo-használatot kérők számára, hogy
a cég elsőként a hazai carsharing piacon bevezette a saját kalkulátorát is.
Ezzel forintra pontosan kiszámolható egy-egy út költsége, amivel, ha fixen tudjuk, hogy hányszor és milyen alkalomra kell például autó a mobilitási mixünkbe, meg is tudjuk határozni, hogy mennyit kérjünk cafeteriába.
A tendencia az adatokban is jól látszik
A wigo tapasztalatai szerint a márciusban és októberben ugrásszerűen növekszik az igénylések száma a munkáltatói oldalról. Hiszen ilyenkor döntenek sok cégnél úgy, hogy kiegészítik a cafeteria-elem listát a dolgozói elégedettség érdekében.
A vállalat az elmúlt évben havi átlagban több mint 25 százalékos növekedést lát a céges igénylések területén. Emellett egyre több az olyan cég, amely a carsharing kisebb környezeti lábnyoma miatt érdeklődik a szolgáltatás iránt. A fenntartható cégimidzshez is jogosan passzolhat egy ilyen szolgáltatás elérhetővé tétele. A digitálisan aktív cégek olyannyira gyakran veszik igénybe a szolgáltatást, hogy a legtöbb ügyfél az IT és üzleti tanácsadás szektorokból érkezik jelenleg, de egyre szorosabb a harc a többi iparág cégeivel is.
A Z generációnak alap
A munkaerőpiacra belépő Z generációs munkavállalók egészen más elvárásokat támasztanak, mint a szüleik. Számukra a megosztásos gazdaság már nem kuriózum, hanem teljesen bevett gyakorlat, ráadásul magánemberként sokan használják a carsharinget.
A taxi igénybevételéhez képest akár 70 százalékos megtakarítás is elérhető az üzleti carsharinggel is,
amelynek tarifái tartalmazzák a parkolás díját a wigo zónában, a biztosítási, fenntartási- és üzemanyag költségeket, a cégautó adót, valamint az autópályamatricák díját.
A carsharinggel tényleg mindenki nyer: a cég költséget, a munkatárs időt, a város pedig egy kicsit több levegőt.
Címlapkép: wigo
A cikk megjelenését a wigo támogatta.
