Így juthat minden kollégának céges autó - már nem újdonság a carsharing

Budapestet és az országot járva egyre többször jön velünk szembe valamilyen megosztott autó. Nem csoda, hiszen saját autó megvásárlása, fenntartása és parkoltatása olyan mértékű kiadás egy háztartás számára, amelyet sokan nem szeretnének vállalni. Ezt ismerik fel sok cégnél, akkor amikor a kollégák mobilitását szeretnék megoldani vagy feldobni carsharing juttatással. Az AutoWallishoz tartozó wigonál egy év alatt több mint 25%-kal növekedett a céges havi cafeteria igénylések átlaga. A cégek számára vonzó, hogy cafeteria-elemként adómentesen kínálhatják munkavállalóiknak a mobilitást, és a megoldás sokkal kevesebb adminisztrációs teherrel és jelentős költségcsökkentéssel járhat. Nézzünk meg, mi áll a jelentős növekedés hátterében.

A carsharinget ma már nemcsak a környezettudatos fiatalabb korosztály részesíti előnyben, hanem azok is, akik szeretnének a sűrű hétköznapokban, valamint hétvégéken is idő- és költséghatékonyak maradni. Van, aki egy-egy vidéki családlátogatáshoz, kiránduláshoz ül megosztott autóba, mivel sajátot erre a célra nem tart fenn. Még többen vannak viszont azok, akik időről időre szeretnének carsharingezni a könnyű elérhetőség miatt.

A wigonál például néhány perces regisztráció után, kötöttségek nélkül hozzá is lehet férni a közel 500 autóhoz.

Tömegközlekedés kiegészítéséhez vagy taxizás helyett is ideális megoldás lehet a privát utakra, és nincs ez másként a vállalatoknál sem az autós utazások esetében. A céges taxizások és kulcsos autók fenntartási költségeit is érdemes időről időre felülvizsgálni, mert lehet többet takaríthat meg egy vállalkozás a céges carsharing használatával.

A törvényi szabályozás miatt ugyanis,

adómentes cafeteria-elemként kínálhatják munkavállalóiknak, ami még népszerűbbé teszi a konstrukciót.

Mindezt úgy, hogy a megoldás sokkal kevesebb adminisztrációs teherrel és jelentős költségcsökkentéssel járhat.

Ha fontosak a költségek

Új szokás a cégeknél, hogy munkavállaló-megtartás gyakorlataként emelik be az autómegosztást a választható cafeteria elemek közé. A munkavállalók számára gyakran nem csak az adómentesség vonzó, hiszen számos más előnnyel is jár: nincs fix költség, ráadásul demokratikusabb a rendszer, hiszen nem csupán a kulcspozíciókat betöltőkre korlátozódik, mint a céges autó használata, hanem szélesebb munkavállalói rétegre is kiterjeszthető.

Egy tipikus budapesti középvállalatnál ma már gyakori, hogy a dolgozók 50-100 ezer forintot kérnek cafeteriában autómegosztásra,

ami elég ahhoz, hogy év közben minden ad-hoc felmerülő autós mobilitási igényt rugalmasan megoldjanak, anélkül, hogy saját kocsira költenének. Ezzel a munkáltatónak sem kell beruháznia, sem adminisztrációs csapatot fenntartania, mivel egyetlen döntéssel olyan szolgáltatást adhat a munkavállalók kezébe, amely azonnal használható, és valódi alternatívát kínál a céges autóval vagy taxival szemben.

Idén óriási segítség a cafeteriaként wigo-használatot kérők számára, hogy

a cég elsőként a hazai carsharing piacon bevezette a saját kalkulátorát is.

Ezzel forintra pontosan kiszámolható egy-egy út költsége, amivel, ha fixen tudjuk, hogy hányszor és milyen alkalomra kell például autó a mobilitási mixünkbe, meg is tudjuk határozni, hogy mennyit kérjünk cafeteriába.

A tendencia az adatokban is jól látszik

A wigo tapasztalatai szerint a márciusban és októberben ugrásszerűen növekszik az igénylések száma a munkáltatói oldalról. Hiszen ilyenkor döntenek sok cégnél úgy, hogy kiegészítik a cafeteria-elem listát a dolgozói elégedettség érdekében.

A vállalat az elmúlt évben havi átlagban több mint 25 százalékos növekedést lát a céges igénylések területén. Emellett egyre több az olyan cég, amely a carsharing kisebb környezeti lábnyoma miatt érdeklődik a szolgáltatás iránt. A fenntartható cégimidzshez is jogosan passzolhat egy ilyen szolgáltatás elérhetővé tétele. A digitálisan aktív cégek olyannyira gyakran veszik igénybe a szolgáltatást, hogy a legtöbb ügyfél az IT és üzleti tanácsadás szektorokból érkezik jelenleg, de egyre szorosabb a harc a többi iparág cégeivel is.

A Z generációnak alap

A munkaerőpiacra belépő Z generációs munkavállalók egészen más elvárásokat támasztanak, mint a szüleik. Számukra a megosztásos gazdaság már nem kuriózum, hanem teljesen bevett gyakorlat, ráadásul magánemberként sokan használják a carsharinget.

A taxi igénybevételéhez képest akár 70 százalékos megtakarítás is elérhető az üzleti carsharinggel is,

amelynek tarifái tartalmazzák a parkolás díját a wigo zónában, a biztosítási, fenntartási- és üzemanyag költségeket, a cégautó adót, valamint az autópályamatricák díját.

A carsharinggel tényleg mindenki nyer: a cég költséget, a munkatárs időt, a város pedig egy kicsit több levegőt.

