  • Megjelenítés
Évekig magasan ragadhat az infláció az örökös EU-tagjelölt országban
Gazdaság

Évekig magasan ragadhat az infláció az örökös EU-tagjelölt országban

Portfolio
Októberben a vártnál nagyobb mértékben lassult Törökországban az infláció (32,9 százalékra), ami erősítheti a jegybank elkötelezettségét a kamatcsökkentések folytatása mellett - számolt be a Bloomberg.

A Török Statisztikai Hivatal (TÜİK) hétfőn közölte, hogy az éves áremelkedés üteme a szeptemberi 33,3 százalékról 32,9 százalékra csökkent. A Bloomberg 18 elemzőt felölelő felmérésében a mediánvárakozás 33,2 százalékos stagnálás volt. Havi összevetésben az infláció 2,6 százalékra mérséklődött a szeptemberi 3,2 százalékról – közölte a TÜİK.

Az adatok olyan várakozások közepette érkeztek, hogy Fatih Karahan jegybankelnök a péntekre tervezett előadásában megemelheti az inflációs pályára vonatkozó előrejelzést. Ezt erősítette meg a múlt héten Mehmet Şimşek pénzügyminiszter is, aki szerint a jelenlegi cél elérése "nehéznek" tűnik.

A jegybank legutóbb 25–29 százalék közé tette az év végi inflációs előrejelzést, miközben a piaci konszenzus szerint a mutató 30 százalék felett maradhat.

A Bloomberg Economics értékelése szerint az infláció az év végére 32 százalék alá kerülhet, a jövő év első negyedévében pedig 30 százalék alá csúszhat.

Ugyanakkor a kockázatok felfelé mutatnak, ami lassabb ütemű monetáris lazítást tehet szükségessé

– írta Selva Bahar Baziki közgazdász.

A magas infláció és a politikai kockázatok már októberben is óvatosságra késztették a döntéshozókat: a szeptemberi 250 bázispont után ezúttal csak 100 bázisponttal vágták az alapkamatot. A jegybank szerint az árnyomásokat főként az élelmiszerárak, a bérleti díjak és az oktatás költségei hajtják, amelyek visszatekintő indexáltságuk miatt csak korlátozottan befolyásolhatók monetáris politikával.

Bár a lassuló infláció támogathatja a monetáris lazítást, több közgazdász is óvatosságra int a kamatcsökkentések tempóját illetően, az inflációs kockázatok felfelé mutató kitettségére hivatkozva. A hétfői adatközlés előtt a Deutsche Bank AG szakértői a decemberi ülésen újabb 100 bázispontos vágást valószínűsítettek. Egy, október 23-án publikált elemzésükben a 2026 végi inflációs előrejelzésüket 23,8 százalékra emelték, ami közel egy százalékponttal magasabb az előzőnél.

A gazdasági aktivitás lassulásának elmaradása, a magas aranyárakból fakadó vagyonhatás, a versenyképességi szempontok miatt korlátozott árfolyamtámogatási tér, valamint a célszintet makacsul meghaladó inflációs várakozások együtt a tartósan ragadós infláció irányába mutatnak

– véli Christian Wietoska és Yiğit Onay friss elemzésében.

A szakértők szerint a tartósan erős szolgáltatásinfláció és bérdinamika miatt a fogyasztói árak emelkedése a következő években is gyors maradhat, ugyanakkor ha a szigorú monetáris keretrendszer fennmarad, a folyamat fokozatosan lassulhat.

A 2021 novembere óta 20 százalék feletti infláció komoly nyomást helyez a török líra árfolyamára: az akkor tapasztalt 8 líra/dollár jegyzés mostanra több mint ötszörösére, 42 líra/dollárig emelkedett.

Líra árfolyam
USDTRY árfolyam alakulása

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Benzinkút
Gazdaság
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Pénzcentrum
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility