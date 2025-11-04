  • Megjelenítés
Gerendai Károly vezeti újra a Szigetet, megvan az időpont is
Gazdaság

Visszakerül magyar tulajdonba Európa egyik legjelentősebb fesztiválja: a Sziget ismét egykori alapítója, Gerendai Károly stratégiai vezetésével készül a 2026-os rendezvényre. A szervezők a függetlenség és az egyediség visszaerősítését ígérik, a következő fesztivált pedig 2026. augusztus 11–15. között tartják meg - derül ki a cég közleményéből.

Új időszak kezdődik a Sziget életében: az eseményt működtető Sziget Zrt.-t a london központú Superstruct Entertainment-től Gerendai Károly veszi át. A változás előtt az utolsó akadály is elhárult: a fővárosi frakciók pozitív állásfoglalása révén hosszútávú területbérleti engedélyt kapott a fesztivál.

A Sziget Zrt. tulajdonosi szerkezete folyamatosan alakul majd az elkövetkező hetekben, mert a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveink szerint közösen fogjuk finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként, velük biztosan szorosan együttműködünk majd.

– mondta Gerendai Károly.

Kádár Tamás, a cég vezérigazgatója szerint a visszatérés új lendületet hozhat:

A Sziget továbbra is Európa egyik legjelentősebb fesztiválja maradhat, megőrizve azokat az értékeket, amiket több mint három évtizede képvisel, megerősítve azt a különleges vonzerőt, ami a Szigetet az egész európai fesztiválpiacon egy másik ligába emeli. Karcsi visszatérése és az általa életre hívni kívánt szakmai összefogás ebben adhat új lendületet azzal az egyedi szemlélettel, amivel a Szigetet anno megálmodta, és az első 25 évét aktívan alakította.

Gerendai nyolc év szünet után tér vissza az iparágba

A szakember úgy fogalmazott, hogy végig figyelemmel kísérte a fesztiválpiac változásait, és most határozott stratégiai elképzelésekkel dolgozik tovább.

„A megújuláshoz sokat adhat hozzá, ha hallgatunk kívülről jövő véleményekre, olyan szakemberekre, akik különböző szemszögből nézik a fesztiválpiacot” – hangsúlyozta, kiemelve, hogy számít a Budapest Park évtizedes tudására is.

A Park alapítója, Pálffy András szerint a partnerség túlmutat az üzleti együttműködésen:

„A Budapest Park és a Sziget együttműködése egyfajta értékközösség. Mindkét brand megőrzi az autonómiáját, ugyanakkor kihasználjuk azokat a szakmai és működési szinergiákat, amelyekkel stabilabbá és jövőállóbbá tehetjük a magyar fesztiválpiacot. Szeretnénk, ha a Sziget nemcsak ikonikus múltja, hanem hosszú távon fenntartható jövője miatt is büszkesége lenne Magyarországnak.”

Gerendai a jövő egyik kulcsát a Sziget kulturális karakterének visszaerősítésében látja – és abban, hogy a fesztivál ne szűküljön egyetlen célcsoport fesztiváljává.

„Nem szeretném, hogy a Sziget egy korosztályos kalitkába záródjon, s bár természetesen a legerősebb célcsoportunk továbbra is a mai fiatalok maradnak itthon és külföldön egyaránt, a régebbi látogatókat is fontosnak tartom megszólítani. Célunk, egy mindenki számára szerethető, a nemzetközi piacon is unikális fesztivál új lendülettel történő szervezése.”

A következő Sziget időpontja már biztos:

2026. augusztus 11–15. között várják a látogatókat.

„Terveink szerint 2026-ban augusztus 11–15. között rendezzük a Szigetet, ezt már akár tollal is be lehet írni a naptárba. És hogy végre elhárultak az akadályok, napokon belül elkezdjük a jegyárusítást egy 48 órás kedvezményes akcióval. Az exkluzív – tavalyi áron tartott – elővételes fesztiválbérlet-akció november 7-én déltől indul, melyre előzetesen november 5-ig lehet regisztrálni - mondta Gerendai.

A Sziget ügye hosszú ideje bizonytalanságban volt, miután október közepén kiderült, hogy a külföldi tulajdonos, a luxemburgi Superstruct Entertainment – amelyet 2023-ban vásárolt fel az amerikai KKR tőkealap – úgy döntött, nem vállal több kockázatot Magyarországon. A fesztivál jövője körüli kérdések rendezése a Fővárosi Közgyűlésben is vitákat váltott ki, végül azonban sikerült kompromisszumos megoldást találni, amely lehetővé teszi a rendezvény folytatását.

Címlapkép forrása: Portfolio

