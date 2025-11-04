Gerendai Károly vezeti újra a Szigetet, megvan az időpont is

Új időszak kezdődik a Sziget életében: az eseményt működtető Sziget Zrt.-t a london központú Superstruct Entertainment-től Gerendai Károly veszi át. A változás előtt az utolsó akadály is elhárult: a fővárosi frakciók pozitív állásfoglalása révén hosszútávú területbérleti engedélyt kapott a fesztivál.
A Sziget Zrt. tulajdonosi szerkezete folyamatosan alakul majd az elkövetkező hetekben, mert a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveink szerint közösen fogjuk finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként, velük biztosan szorosan együttműködünk majd.
– mondta Gerendai Károly.
Kádár Tamás, a cég vezérigazgatója szerint a visszatérés új lendületet hozhat:
A Sziget továbbra is Európa egyik legjelentősebb fesztiválja maradhat, megőrizve azokat az értékeket, amiket több mint három évtizede képvisel, megerősítve azt a különleges vonzerőt, ami a Szigetet az egész európai fesztiválpiacon egy másik ligába emeli. Karcsi visszatérése és az általa életre hívni kívánt szakmai összefogás ebben adhat új lendületet azzal az egyedi szemlélettel, amivel a Szigetet anno megálmodta, és az első 25 évét aktívan alakította.
Gerendai nyolc év szünet után tér vissza az iparágba
A szakember úgy fogalmazott, hogy végig figyelemmel kísérte a fesztiválpiac változásait, és most határozott stratégiai elképzelésekkel dolgozik tovább.
„A megújuláshoz sokat adhat hozzá, ha hallgatunk kívülről jövő véleményekre, olyan szakemberekre, akik különböző szemszögből nézik a fesztiválpiacot” – hangsúlyozta, kiemelve, hogy számít a Budapest Park évtizedes tudására is.
A Park alapítója, Pálffy András szerint a partnerség túlmutat az üzleti együttműködésen:
„A Budapest Park és a Sziget együttműködése egyfajta értékközösség. Mindkét brand megőrzi az autonómiáját, ugyanakkor kihasználjuk azokat a szakmai és működési szinergiákat, amelyekkel stabilabbá és jövőállóbbá tehetjük a magyar fesztiválpiacot. Szeretnénk, ha a Sziget nemcsak ikonikus múltja, hanem hosszú távon fenntartható jövője miatt is büszkesége lenne Magyarországnak.”
Gerendai a jövő egyik kulcsát a Sziget kulturális karakterének visszaerősítésében látja – és abban, hogy a fesztivál ne szűküljön egyetlen célcsoport fesztiváljává.
„Nem szeretném, hogy a Sziget egy korosztályos kalitkába záródjon, s bár természetesen a legerősebb célcsoportunk továbbra is a mai fiatalok maradnak itthon és külföldön egyaránt, a régebbi látogatókat is fontosnak tartom megszólítani. Célunk, egy mindenki számára szerethető, a nemzetközi piacon is unikális fesztivál új lendülettel történő szervezése.”
A következő Sziget időpontja már biztos:
2026. augusztus 11–15. között várják a látogatókat.
„Terveink szerint 2026-ban augusztus 11–15. között rendezzük a Szigetet, ezt már akár tollal is be lehet írni a naptárba. És hogy végre elhárultak az akadályok, napokon belül elkezdjük a jegyárusítást egy 48 órás kedvezményes akcióval. Az exkluzív – tavalyi áron tartott – elővételes fesztiválbérlet-akció november 7-én déltől indul, melyre előzetesen november 5-ig lehet regisztrálni - mondta Gerendai.
A Sziget ügye hosszú ideje bizonytalanságban volt, miután október közepén kiderült, hogy a külföldi tulajdonos, a luxemburgi Superstruct Entertainment – amelyet 2023-ban vásárolt fel az amerikai KKR tőkealap – úgy döntött, nem vállal több kockázatot Magyarországon. A fesztivál jövője körüli kérdések rendezése a Fővárosi Közgyűlésben is vitákat váltott ki, végül azonban sikerült kompromisszumos megoldást találni, amely lehetővé teszi a rendezvény folytatását.
Címlapkép forrása: Portfolio
Támadást indított Oroszország a Dunánál – Riadóztatni kellett a NATO vadászgépeit
Az F-16-osok és a Typhoonok kaptak engedélyt a beavatkozásra.
Hiánycikk az építőiparban a szektorokon átívelő tudásmegosztás, pedig nagyon kéne
A mesterséges intelligencia felelős használata is kulcs lesz a sikerhez.
Peking ultimátumot adott a holland kormánynak: világszintű válság fenyeget
Nem sikerül megegyezni a feleknek.
Miközben a Revolut új autópályát épít, a bankok egy milliós forgalmú sztrádát újítanak fel éppen
Dübörög a Portfolio Banking Technology 2025 konferenciája.
Itt vannak a Zwack legfrissebb számai!
Eredményes második negyedévet zárt a vállalat.
Otthon Start: a januári szintre csökkent az átlagos albérletár Budapesten
Októberben 250 ezer forint alá süllyedtek Budapesten az átlagos kínálati bérleti díjak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Gyakorlati, hasznos, érthető
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?