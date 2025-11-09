Összeütközött két vonat a magyar határ közelében, rengetegen megsérültek

A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) közleménye alapján egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozhatta a balesetet. Eleinte elterjedt olyan információ, hogy a két szerelvény egymással szembe haladt, de később helyreigazították, mindkét vonat azonos irányba haladt az ütközés pillanatában.

A helyszínről több sérültről érkezett jelentés. A ZSSK jelenleg szorosan együttműködik aSzlovák Vasutak (ŽSR),a rendőrség és a mentőszolgálatok munkatársaival

– közölték.

A rendőrség közleménye szerint az első hívás 19:31-kor érkezett be a hatóságokhoz. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) közlése szerint a REX 1814-es, Pozsonyból Nyitrára közlekedő regionális expressz a bazini állomásról való távozása után ütközött a Kassáról Pozsonyba tartó Ex 620-as gyorsvonattal. Az incidens során több utas megsérült, pontos számukat és állapotukat egyelőre nem közölték.

Az érintett szakaszon a forgalom teljesen megbénult, a helyreállítási munkák még tartanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images