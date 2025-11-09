Nagy baj: Magyarország szomszédjában súlyos krízisbe került a sikerágazat

Eddig a cég szalámiszeletelési taktikával dolgozott, és darabonként bontotta fel a területet, most a fennmaradó részt gyorsított eljárással, a tervezés hiányával a húsdarálón keresztül viszik tovább – ami csak egyetlen következtetést enged meg: Wattensre már nincs szükség helyszínként

– jelentette ki Erwin Zangerl, a tiroli AK főnöke.

Ez a kijelentés azt jelenti, hogy 2026 végéig összesen 400 munkavállalót küldenek el a tiroli üzemből. Az AK elnöke a „csoportvezetés stratégiájának és a wattensi telephely egészének csődjének bejelentéséről” is beszélt. Az okok mögött az iparág nehézségeit látják, költségnyomás és a luxusszegmens hanyatlása, kifejezetten a kínai piacon. Az üzem nehézségeit az okozza, hogy a termelési volumenének 42 százalékát olyan kristályok teszik ki, amelyeket más vállalatok vásárolnak fel és ékszerekké dolgoznak fel, éppen ez az iparág van a legnagyobb problémában. Önkénteseket keresnek december 12-ig, akik 10-15 százalékkal csökkentenék a munkaidejüket.

Az Osztrák Iparszövetség (IV) szerint ez „újabb jelzés a tiroli ipari versenyképesség csökkenésére”.

Az ipari fejlődés lendülete nem tűnik el egyik napról a másikra – fokozatosan aláássa a növekvő költségek, a túlzott bürokrácia és a kiszámíthatóság hiánya

– hangsúlyozza Max Kloger, az IV Tirol elnöke.

