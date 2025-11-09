  • Megjelenítés
Nagy baj: Magyarország szomszédjában súlyos krízisbe került a sikerágazat
Globál

Nagy baj: Magyarország szomszédjában súlyos krízisbe került a sikerágazat

Portfolio
A Kronen Zeitung írt egy hosszabb beszámolót az osztrák ékszeripari óriás, a Swarowski válságáról.

Eddig a cég szalámiszeletelési taktikával dolgozott, és darabonként bontotta fel a területet, most a fennmaradó részt gyorsított eljárással, a tervezés hiányával a húsdarálón keresztül viszik tovább – ami csak egyetlen következtetést enged meg: Wattensre már nincs szükség helyszínként

– jelentette ki Erwin Zangerl, a tiroli AK főnöke.

Ez a kijelentés azt jelenti, hogy 2026 végéig összesen 400 munkavállalót küldenek el a tiroli üzemből. Az AK elnöke a „csoportvezetés stratégiájának és a wattensi telephely egészének csődjének bejelentéséről” is beszélt. Az okok mögött az iparág nehézségeit látják, költségnyomás és a luxusszegmens hanyatlása, kifejezetten a kínai piacon. Az üzem nehézségeit az okozza, hogy a termelési volumenének 42 százalékát olyan kristályok teszik ki, amelyeket más vállalatok vásárolnak fel és ékszerekké dolgoznak fel, éppen ez az iparág van a legnagyobb problémában. Önkénteseket keresnek december 12-ig, akik 10-15 százalékkal csökkentenék a munkaidejüket. 

 Az Osztrák Iparszövetség (IV) szerint ez „újabb jelzés a tiroli ipari versenyképesség csökkenésére”. 

Még több Globál

Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap

Zelenszkij megkongatta a vészharangot: könnyen lehet, hogy az oroszok újabb háborúba kezdenek egy európai ország ellen

Van egy olyan fegyvere Ukrajnának, ami még a legendás Tomahawknál is többet tud

Az ipari fejlődés lendülete nem tűnik el egyik napról a másikra – fokozatosan aláássa a növekvő költségek, a túlzott bürokrácia és a kiszámíthatóság hiánya

– hangsúlyozza Max Kloger, az IV Tirol elnöke.

Kapcsolódó cikkünk

Nyit Budapest legújabb plázája: itt a lista az összes üzletről

Címlapkép forrása: Jan Hetfleisch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Megjött a figyelmeztetés: jön a hatalmas összomlás
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility