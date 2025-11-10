Mészáros Lőrinc: kötelességünk befizetni a különadókat

Mészáros elmondta, hogy az elmúlt években a konjunktúra gyengült, ehhez pedig nekik is alkalmazkodniuk kellett. Kiemelte, hogy

ha a belső piac szűkül, akkor külföldön kell megjelenniük, mégha ez nem is könnyű feladat.

Ezt követően elmondta, hogy az elmúlt években Európa, így Magyarroszág is nagyon komoly hátrányba került az Egyesült Államokhoz és Kínához képest is.

Az európai gazdaság lemaradt: sem az autóiparban, sem az űriparban nincs vezető szerepben, és még a felzárkózási pozícióját is elveszítette. A háború és az energiaválság olyan nehéz környezetet teremtett, amilyenre senki sem számított."

- részletezte, majd kiemelte, hogy

a magyar GDP növekedése most minimális. Idén várhatóan 0,5 százalék körül alakul, ugyanakkor jövőre már 2-3,5 százalékos növekedésre lehet számítani.

Utóbbi azonban csak akkor valósulhat meg szerinte, ha az európai gazdaság erősödni tud. A háború azonban még mindig tart, és ez most Mészáros szerint a legnagyobb bizonytalansági tényező.

Szerinte a válságra nem lehet igazán felkészülni, csak arra, hogy stabilak maradjanak. A több lábon állás mindig a stratégiájának része volt:

Mikor láttam, hogy a magyar piac beszűkül, elkezdtük erőteljesebben a külföldi terjeszkedést – azokban az ágazatokban, ahol már erősek voltunk."

Ezt követően a különadókról is beszélt:

A különadók minket is súlyosan érintenek. A Mol után talán a Mészáros Csoportot a legjobban. Több százmilliárd forintot fizetünk be."

Egyúttal elismerte, hogy nem mindegy meddig tart ez a teher.

A közös teherviselés is része a feladatnak. Nem az átlagemberekről beszélek, hanem a magyar nagytőkésekről. Nekünk is van részünk abban, hogy a gazdaság működőképes maradjon. Ha tudunk, segítenünk kell."

- tette hozzá, majd kiemelte, hogy

addig, amíg ez nem veszélyezteti a működést, addig ez elfogadható.

Arra a kérdésre, hogy a kormánynak jobban rá kellett-e volna engednie a válságot a piacra azt válaszolta, hogy a kormánynak nagy szerencséje volt azzal, hogy az elmúlt 15 évben a cégek stabilan, jól működtek, ezáltal pedig komoly tartalékot halmoztak fel, így volt miből átvélszelni az első időszakot.

Kulcsfontosságú most szerinte, hogy a konjuktúra újrainduljon, most pedig már látszanak is biztató jelek. Hangsúlyozta, hogy nem látja, hogy tömeges csődök lennének, de a háború miatt a gazdasági környezet nagyon nehéz. Béke nélkül nincs tartós fellendülés:

Úgy látom, hogy a mostani helyzet mélyebb hatású, mint a pénzügyi válság volt. Akkor lehetett kalkulálni, meddig tart a krízis; most nem tudjuk, mikor lesz vége a háborúnak. Mindenki abban bízik, hogy minél előbb rendeződik, és újra elindul az európai gazdaság."

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán