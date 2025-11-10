Közeleg az év vége – Ezek a fontos adózási és üzleti határidők

Egy vállalkozásnak általában megterhelő és stresszes az évzárás. Halogatás és elkerülés helyett azonban ezen a téren is a tudatos szembenézés lehet a nyerő stratégia: a határidők és a kötelező körökön túl a lehetőségek ismerete megóvhat a kapkodástól, a hibázástól és attól is, hogy lemaradjunk azokról a kedvező választási lehetőségekről, amely megkönnyíthetnék a cég helyzetét. Az alábbi listánkkal a tudatos és zökkenőmentes évzárásban szeretnénk segíteni.

Csoportos adóalanyiság

Az első határidők és feladatok novemberre esnek. November 1–20-a között lehet döntést hozni arról, ha egy vállalatcsoport tagjai csoportos adóalanyiságot szeretnének létrehozni. Ebben az időszakban lehet benyújtani a kérelmet 2026-ra vonatkozóan az adóhatósághoz, melynek engedélyére szükség van ehhez: a csoportos adóalanyiság létrehozását az összes leendő csoporttagnak közösen kell írásban kérelmeznie.

A csoportos társasági adóalanyiság választása számos előnnyel járhat.

Például a tagok megoszthatják egymással a veszteséget, mellyel csökkenthetik a fizetendő adót, és az adókedvezményeket sokkal jobban ki tudják használni.

Ráadásul a transzferár-dokumentációt csak a csoportos társasági adóalany szintjén kell elkészíteni, mellyel csökkenthetik az adminisztrációs terheket is.

Természetesen a csoportos társasági adóalanyiságnak feltételei és a működésének szabályai is vannak, melyeket érdemes megismerni, mert sokak számára könnyebbséget jelenthet ez a döntés.

Globális minimumadó

A globális minimumadó a legnagyobb multinacionális cégcsoportokat terheli (a végső anyavállalat konszolidált éves bevétele az adóévet közvetlenül megelőző négy adóév közül legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót). Az érintettek számára november 20-a szintén fontos határidő.

Idén kell először a GloBe-hoz kapcsolódó egyik adó, az elismert belföldi kiegészítő adó (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT) előlegét bevallani és megfizetni a naptári éves adózóknak 2025. november 20-áig.

Adófizetés devizában

A következő határidő, amit érdemes észben tartani pedig december 1. Eddig kell arról nyilatkozni, ha valaki 2026-ban euróban vagy dollárban szeretne társasági vagy helyi iparűzési adót fizetni.

Transzferárazási feladatok

A transzferárazással kapcsolatban is bőségesen akadnak feladatok decemberben, de néhány konkrét határidőt is be kell tartani. December 31-ig kell elkészíteni az országonkénti jelentést (CbCR), ha a magyar cég felelős ezért. Ha nem, akkor szintén december 31-ig kell bejelenteni a NAV-nak, hogy kitől fogja ezt megkapni. A bejelentés elmulasztása, késedelme, hiányos, hibás vagy valótlan tartalma 20 millió forintig terjedő mulasztási bírságot vonhat maga után.

A fődokumentum (Master File) elkészítésének – vagy rendelkezésre állásának, ha nem a magyar csoporttag készíti el – határideje legkésőbb az adóévet követő év 12. hónapjának utolsó napja. Naptári éves adózók esetén ez ugyancsak december 31. A Master File a transzferár-nyilvántartások közül a legátfogóbb dokumentum, mely részletes cégcsoportszintű adatokat tartalmaz, és jellemzően nem a magyar leányvállalat, hanem a végső anyavállalat készíti el, de ha ezt nem tudja megtenni, akkor a magyar csoporttagnak kell erről gondoskodnia.

A vállalkozásoknak minden évben azonosítaniuk kell, hogy mely társaságok minősülnek kapcsolt vállalkozásnak. A kapcsolt felek között lebonyolított ügyleteknél meg kell határozni a szokásos piaci ártartományt, és ha az ügyletben alkalmazott ellenérték nem esik ebbe bele, akkor az eredményt még az év vége előtt ki kell igazítani. Különösen így van ez, mivel az adóalap-módosítási kötelezettség akár több adónemet is érinthet: pl. társasági adót, a helyi iparűzési adót, sőt még a kiskereskedelmi adót is.

Ehhez fontos áttekinteni év végén a korábban alkalmazott benchmarkokat. A benchmarkok, azaz a piaci összehasonlító adatok, amelyek alapján a kapcsolt felek közötti árakat meghatározták, idővel elavulhatnak vagy változhatnak a piaci körülmények. Végül, de nem utolsó sorban érdemes feljegyzést készíteni az értékhatár alatti ügyletekről is, rögzítve a szokásos piaci árnak való megfelelést.

Áttérés KIVA-ra

A kisebb vállalkozásoknak érdemes lehet a társasági adóról a kisvállalati adóra (KIVA) váltani, amely a bejelentést követő hónap 1-jével lép életbe. A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amely kiváltja a vállalkozások által fizetendő szociális hozzájárulási és társasági adót, valamint egyszerűbb helyi iparűzési adófizetést tesz lehetővé.

Az adónem előnye, hogy a vállalkozásban keletkezett nyereséget és bértömeget azonos kulccsal adóztatja, ezáltal jobban ösztönöz a foglalkoztatásra és a bérek emelésére. Ezért is éri meg azoknak az áttérés, akiknél a személyi jellegű kifizetések meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve akik a nyereségük visszaforgatásával vagy a tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik. Ugyanakkor a kisvállalati adó szerinti adózásnak feltételei is vannak, ezért mindenképp javasolt egyedi számításokat elvégezni.

Ha egy vállalkozás 2026. január 1-jétől szeretne KIVA-alany lenni, a bejelentést még 2025 decemberében el kell küldeni, mellyel elkerülhető a dupla munka.

Ugyanis bár a KIVA évközben is választható, de mivel az áttérés napjával új üzleti év kezdődik, a lezárt üzleti évre pedig számviteli beszámolót kell készíteni, valamint adóbevallást kell benyújtani, ha ez egybeesik a tényleges év végével, nem kell kétszer lezárni az évet.

Platformüzemeltetők kiskereskedelmi adóelőlege

Az új platformüzemeltetőknek és bizonyos online értékesítő külföldi kereskedőknek is van még teendőjük decemberben: december 31-ig kell megfizetniük a kiskereskedelmi adóelőleget.

Számviteli feladatok

Az évzáráshoz több számviteli feladat is kapcsolódik, amelyeket érdemes – amennyire lehet – előre hozni.