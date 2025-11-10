Közeleg az év vége – Ezek a fontos adózási és üzleti határidők

Csoportos adóalanyiság
Az első határidők és feladatok novemberre esnek. November 1–20-a között lehet döntést hozni arról, ha egy vállalatcsoport tagjai csoportos adóalanyiságot szeretnének létrehozni. Ebben az időszakban lehet benyújtani a kérelmet 2026-ra vonatkozóan az adóhatósághoz, melynek engedélyére szükség van ehhez: a csoportos adóalanyiság létrehozását az összes leendő csoporttagnak közösen kell írásban kérelmeznie.
A csoportos társasági adóalanyiság választása számos előnnyel járhat.
- Például a tagok megoszthatják egymással a veszteséget, mellyel csökkenthetik a fizetendő adót, és az adókedvezményeket sokkal jobban ki tudják használni.
- Ráadásul a transzferár-dokumentációt csak a csoportos társasági adóalany szintjén kell elkészíteni, mellyel csökkenthetik az adminisztrációs terheket is.
Természetesen a csoportos társasági adóalanyiságnak feltételei és a működésének szabályai is vannak, melyeket érdemes megismerni, mert sokak számára könnyebbséget jelenthet ez a döntés.
Globális minimumadó
A globális minimumadó a legnagyobb multinacionális cégcsoportokat terheli (a végső anyavállalat konszolidált éves bevétele az adóévet közvetlenül megelőző négy adóév közül legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót). Az érintettek számára november 20-a szintén fontos határidő.
Idén kell először a GloBe-hoz kapcsolódó egyik adó, az elismert belföldi kiegészítő adó (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT) előlegét bevallani és megfizetni a naptári éves adózóknak 2025. november 20-áig.
Adófizetés devizában
A következő határidő, amit érdemes észben tartani pedig december 1. Eddig kell arról nyilatkozni, ha valaki 2026-ban euróban vagy dollárban szeretne társasági vagy helyi iparűzési adót fizetni.
Transzferárazási feladatok
A transzferárazással kapcsolatban is bőségesen akadnak feladatok decemberben, de néhány konkrét határidőt is be kell tartani. December 31-ig kell elkészíteni az országonkénti jelentést (CbCR), ha a magyar cég felelős ezért. Ha nem, akkor szintén december 31-ig kell bejelenteni a NAV-nak, hogy kitől fogja ezt megkapni. A bejelentés elmulasztása, késedelme, hiányos, hibás vagy valótlan tartalma 20 millió forintig terjedő mulasztási bírságot vonhat maga után.
A fődokumentum (Master File) elkészítésének – vagy rendelkezésre állásának, ha nem a magyar csoporttag készíti el – határideje legkésőbb az adóévet követő év 12. hónapjának utolsó napja. Naptári éves adózók esetén ez ugyancsak december 31. A Master File a transzferár-nyilvántartások közül a legátfogóbb dokumentum, mely részletes cégcsoportszintű adatokat tartalmaz, és jellemzően nem a magyar leányvállalat, hanem a végső anyavállalat készíti el, de ha ezt nem tudja megtenni, akkor a magyar csoporttagnak kell erről gondoskodnia.
A vállalkozásoknak minden évben azonosítaniuk kell, hogy mely társaságok minősülnek kapcsolt vállalkozásnak. A kapcsolt felek között lebonyolított ügyleteknél meg kell határozni a szokásos piaci ártartományt, és ha az ügyletben alkalmazott ellenérték nem esik ebbe bele, akkor az eredményt még az év vége előtt ki kell igazítani. Különösen így van ez, mivel az adóalap-módosítási kötelezettség akár több adónemet is érinthet: pl. társasági adót, a helyi iparűzési adót, sőt még a kiskereskedelmi adót is.
Ehhez fontos áttekinteni év végén a korábban alkalmazott benchmarkokat. A benchmarkok, azaz a piaci összehasonlító adatok, amelyek alapján a kapcsolt felek közötti árakat meghatározták, idővel elavulhatnak vagy változhatnak a piaci körülmények. Végül, de nem utolsó sorban érdemes feljegyzést készíteni az értékhatár alatti ügyletekről is, rögzítve a szokásos piaci árnak való megfelelést.
Áttérés KIVA-ra
A kisebb vállalkozásoknak érdemes lehet a társasági adóról a kisvállalati adóra (KIVA) váltani, amely a bejelentést követő hónap 1-jével lép életbe. A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amely kiváltja a vállalkozások által fizetendő szociális hozzájárulási és társasági adót, valamint egyszerűbb helyi iparűzési adófizetést tesz lehetővé.
Az adónem előnye, hogy a vállalkozásban keletkezett nyereséget és bértömeget azonos kulccsal adóztatja, ezáltal jobban ösztönöz a foglalkoztatásra és a bérek emelésére. Ezért is éri meg azoknak az áttérés, akiknél a személyi jellegű kifizetések meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve akik a nyereségük visszaforgatásával vagy a tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik. Ugyanakkor a kisvállalati adó szerinti adózásnak feltételei is vannak, ezért mindenképp javasolt egyedi számításokat elvégezni.
Ha egy vállalkozás 2026. január 1-jétől szeretne KIVA-alany lenni, a bejelentést még 2025 decemberében el kell küldeni, mellyel elkerülhető a dupla munka.
Ugyanis bár a KIVA évközben is választható, de mivel az áttérés napjával új üzleti év kezdődik, a lezárt üzleti évre pedig számviteli beszámolót kell készíteni, valamint adóbevallást kell benyújtani, ha ez egybeesik a tényleges év végével, nem kell kétszer lezárni az évet.
Platformüzemeltetők kiskereskedelmi adóelőlege
Az új platformüzemeltetőknek és bizonyos online értékesítő külföldi kereskedőknek is van még teendőjük decemberben: december 31-ig kell megfizetniük a kiskereskedelmi adóelőleget.
Számviteli feladatok
Az évzáráshoz több számviteli feladat is kapcsolódik, amelyeket érdemes – amennyire lehet – előre hozni.
- Ilyen például a leltározás, amely kiterjed a teljes eszközállományra és a készletekre is. Ez utóbbi kell csak a mérlegfordulónap körül, azaz az év utolsó vagy első napjaiban elvégezni, minden mást lehet korábban is, de még a készletek leltározását is elő lehet készíteni rendszerezéssel.
- A pénzügyi egyeztetéseket, vagyis a könyveinkben szereplő követeléseket és tartozásokat összevetését a valós helyzettel egy december 31. előtti hó végére is időzíthetjük, például november 30-ára.
- Az év végén rendezni kell a saját tőke helyzetét is, a tartósan veszteséges cégeknek például pótbefizetéssel vagy tőkeemeléssel.
- Végül, de nem utolsó sorban azoknak, akiket negatívan érint a forint árfolyammozgása, érdemes lehet megfontolni a devizában való könyvelésre való áttérést az év végén. Ehhez módosítani kell az alapító okiratot vagy társasági szerződést, a számviteli politikát, és két beszámolót kell összeállítani: egyet az áttérés előtti devizanemben, azaz forintban, egyet pedig az új választott devizanemben, azaz euróban vagy dollárban. A beszámolót könyvvizsgálóval is ellenőriztetni kell.
- A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mészáros Lőrinc: kötelességünk befizetni a különadókat
Nagyinterjút adott az ország leggazdagabb embere.
Atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban
Segítséget kértek a szomszédos országoktól.
Kimondták, egyre inkább készülni kell Putyin halálára – hamarosan utódot kell találni az orosz elnök helyére
A Nyugat súlyos hibát követne el, ha az öröklési rendet, a hatalmi harcokat nem veszi elég komolyan.
Teljesen érthetetlen, mi történt - Balesetben meghalt az orosz fegyvergyár vezetősége
Hiába készült videó a balesetről, nem nyújt túl sok támpontot.
Felrobbant a Széchenyi Kártya-hitelek iránti kereslet a 3%-os kamat hatására
5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a hét termék valamelyikét.
Palkovics, Solymár, Kurtisz, Dávid-Barrett - Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!
Találkozzunk november 25-én!
Hát itt meg mi folyik? Több tucat Leopard 2A6-ot kaphatott volna Ukrajna, Kijevnek egy sem kellett belőle
Így is évtizedek óta nem látott üzlet születhet.
Így változik a benzin ára Orbán Viktor washingtoni útja után
Mutatjuk a friss számokat.
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.